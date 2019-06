Lợi ích bất ngờ của loại quả mùa hè quen thuộc có đầy rẫy ở Việt Nam

Chôm chôm có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích sức khỏe từ vỏ chôm chôm bởi nó sở hữu đặc tính chống lại căn bệnh tiểu đường. Ảnh: stylecraze. Chôm chôm chứa ít calo, lại giàu chất xơ nên có thể giúp bạn no lâu, từ đó ngăn ngừa tăng cân. Ảnh: wp. Hàm lượng chất xơ cao trong chôm chôm có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, giảm huyết áp và giảm cholesterol. Do đó mà chôm chôm còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Ảnh: organicfacts. Chôm chôm chứa vitamin C và phốt pho - hai thành phần giúp hỗ trợ quá trình hình thành xương và duy trì sức khỏe xương. Ảnh: bangaloreagrico. Chôm chôm là một trong những loại trái cây có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đó là lý do đủ để nói rằng loại trái cây này có thể ngăn ngừa ung thư. Ảnh: imimg. Chôm chôm có đặc tính kháng khuẩn và sát trùng, giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiều bệnh nhiễm trùng, làm tăng tốc quá trình chữa lành vết thương và cũng ngăn ngừa sự hình thành mủ. Ảnh: ayobandung. Chôm chôm chứa cả carbohydrate và protein giúp tăng năng lượng khi cần thiết. Ảnh: indoindians. Chất xơ trong chôm chôm có thể giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa, giúp ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như táo bón. Ảnh: london. Đặc tính kháng khuẩn của chôm chôm còn có thể điều trị gàu và các vấn đề về da đầu khác như ngứa. Ảnh: firstcrycdn. Chôm chôm cũng rất tốt cho làn da của bạn do chứa vitamin C - loại vitamin hỗ trợ sản xuất collagen và cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa. Ảnh: wordpress.

