Lợi ích bất ngờ của hoa đậu biếc mà chị em hay dùng

Thời gian gần đây, giới trẻ rất thích thú khi thưởng thức món ăn hay đồ uống có màu sắc lạ mắt như: Xanh biếc, tim tím, hồng hồng… ở các quán trà sữa. Đó là các món ăn làm từ hoa đậu biếc. Đậu biếc còn được gọi là đậu hoa tím, bông biếc, là một loài cây leo, thân thảo, sống nhiều năm, thường được trồng làm hàng rào hoặc thành giàn hoa. Hoa có màu xanh tím, xanh lam đậm hoặc màu trắng nhưng phổ biến nhất là màu xanh tím. Hoa đậu biếc không chỉ tạo ra những món hấp dẫn mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Uống trà hoa đậu biếc có tác dụng làm đẹp da, đẹp tóc, chống lão hóa, chống béo phì... Đẹp da, dưỡng tóc: Hoa đậu biếc chứa những hoạt chất sinh hoạc giúp cải thiện sức khỏe tế bào, giúp máu lưu thông tốt hơn, nhơ đó, làn da, mái tóc chũng được nuôi dưỡng, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Hỗ trợ giữ dáng, giảm cân: Chất anthocyanin trong hoa đậu biệc có thể ức chế được phản ứng peroxy hóa lipid, ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng. Do vậy, uống trà làm từ loại hoa này có thể giúp chị em giữ vóc dáng thon thả, tránh béo phì. Tăng cường miễn dịch: Nghiên cứu cho thấy, chất cliotide trong hoa đậu biếc có khả năng kháng khuẩn in vitro chống lại E.coli , K.pneumoniae và P.aeruginosa.. Trong khi đó, màu xanh của loại hoa này chứa hoạt chất anthocyanin giúp bảo vệ DNA và lipid peroxidation khỏi tổn thương và tăng sản xuất cytokine để tăng miễn dịch cho cơ thể. Ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư: Hoa đậu biếc có khả năng chống oxy hóa cao, giảm sự hình thành cá gốc tự do và ngăn chặn các gốc tự do này gây hại cho tế bào trong cơ thể. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn cho thấy, chất cliotide của hoa đậu biếc có khả năng ức chế tế bào ung thư. Tốt cho tim mạch: Nhiều nghiên cứu cho thấy, loại hoa này giúp cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành nhờ khả năng bảo vệ thành mạch, ngăn ngừa xơ cứng mạch máu, giảm thuyên tắc máu, ngừa xuất huyết não và giảm huyết áp. Kiểm soát đường huyết: Hoa đậu biếc có khả năng làm tăng tiết insulin giúp kiểm soát lượng đượng trong máu từ đó làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tốt cho mắt: Việc cải thiện lưu thông máu trong cơ thể giúp dòng chảy cảu máu qua các mao mạch của mắt được cải thiện, làm mắt được bảo vệ tốt. Các chất chống oxy hóa giúp mắt tránh được những tổn thương do các gốc tự do, làm chậm sự tiến triển của đục thủy tinh thể, giúp điều trị những tổn thương của võng mạc. An thần, giảm lo âu, ngừa trầm cảm: Theo các tài liệu cổ của y học Ấn Độ và Trung Quốc, hoa đậu biếc có tác dụng an thần, giảm lo âu, ngừa trầm cảm là do màu xanh của hoa. Lưu ý khi dùng hoa đậu biếc: Khi xác định độc tính của anthocyanin trong hoa đậu biếc, người ta nhận thấy anthocyanin không có tác dụng bất lợi nào được báo cáo khi cho người lớn uống đến 640 miligam mỗi ngày. Do đó, với mức độ uống 1-2 ly trà hoa đậu biếc trong ngày (khoảng 5-10 bông, tương đương 1-2 gam hoa khô) thiết nghĩ cũng không có hại. Tuy nhiên, vì hoa đậu biếc chứa anthocyanin có tác dụng ức chế sự kết tụ tiểu cầu, tăng lưu thông máu, thúc đẩy sự co bóp tử cung nên lưu ý cẩn thận hạn chế dùng trong các trường hợp: phụ nữ mang thai, đang kỳ kinh nguyệt, chuẩn bị phẫu thuật, hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

