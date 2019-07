Loạt thực phẩm bạn có thể ăn thỏa thích mà không lo tăng cân

Cần tây có 95% là nước, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Cần tây có chứa kali, folate, chất xơ và 30% lượng vitamin K cần thiết mỗi ngày. Mỗi khẩu phần cần tây chỉ chứa 6 calo. Cần tây tốt nhất khi nó còn tươi, sau 5-7 ngày nó sẽ mất gần hết các chất chống oxy hóa. Cải xoăn (kale) cũng chứa rất ít calo, nhưng lại chứa gần 3 gram protein và 2,5 gram chất xơ mỗi khẩu phần. Ngoài ra, cải xoăn cũng là một trong số ít các loại thực phầm chứa axit béo omega-3 (chất dinh dưỡng chủ yếu có trong một số loại cá) cùng nhiều loại vitamin và folate. Quả việt quất nổi tiếng là loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn bất cứ loại quả nào khác. Một cốc quả việt quất chứa 14% lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày và chỉ có 85 calo. Dưa chuột chủ yếu là nước và chỉ chứa 16 calo trong mỗi khẩu phần. Phần hạt và vỏ chứa nhiều giá trị dinh dưỡng nhất vì chúng cung cấp cả chất xơ và beta-carotene (một dạng vitamin A) rất tốt cho mắt. Cà chua nổi tiếng vì có lycopene - chất chống oxy hóa thuộc họ carotenoid, giúp chống lại các bệnh mạn tính. Ngoài ra, cà chua còn giàu vitamin A, C, B2 cũng như folate, crom, kali và chất xơ. Một quả cà chua cỡ vừa chỉ cung cấp khoảng 25 calo. Quả bưởi - Các nghiên cứu cho thấy, thêm bưởi vào thực đơn sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Đó là vì bưởi giàu chất xơ, có thể kiềm chế cơn đói bằng cách cân bằng huyết áo và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Mỗi quả bưởi chỉ cung cấp khoảng 100 calo. Ngoài ra vitamin C trong trái bưởi còn giúp giảm đáng kể các vấn đề sức khỏe như thư, bệnh tim mạch. Súp lơ xanh giàu dinh dưỡng nhất khi bạn ăn sống hoặc hấp. Súp lơ xanh chứa các thành phần làm triệt tiêu các hóa chất gây ung thư do môi trường hay do thực phẩm. Ngoài ra, các vitamin A, C, E và K trong mỗi khẩu phần súp lơ xanh hấp có chứa khoảng 20% lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày và chỉ cung cấp 31 calo. Dưa vàng có chứa beta-carotene rất tốt cho mắt. Mỗi khẩu phần dưa vàng sẽ cung cấp kali cùng 100% lượng vitamin A và C cần thiết mỗi ngày. 95% dưa vàng là nước, vì thế mỗi khẩu phần cũng chỉ cung cấp khoảng 55 calo. Súp lơ trắng cũng là loại rau giàu dinh dưỡng. Nó chứa các chất chống oyxi hóa và hóa chất có nguồn gốc thực vật, giúp chống lại các bệnh mãn tính. Ngoài ra, súp lơ trắng còn là nguồn cung cấp folate, chất xơ, vitamin C và K. Mỗi khẩu phần chỉ cung cấp 25 calo. Quả mâm xôi cũng mang lại những lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe. Giống như các loại quả thuộc họ berry khác, quả mâm xôi cũng giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và vitamin P. Quả mâm xôi còn hỗ trợ tiêu hóa, săn chắc các mô, khiến làn da trông tươi trẻ hơn. Mỗi khẩu phần ăn chỉ cung cấp 62 calo.

