Loạt rau củ quả giải nhiệt tốt nhất ngày nắng nóng

Giá đỗ Giá đỗ là một loại thực vật có tính mát, chứa nhiều dinh dưỡng, ngọt mát và được nhiều người ưa chuộng để chế biến món ăn trong mùa hè. Loại rau này được làm theo cách thông thường là chỉ ngâm ủ truyền thống thì rất sạch sẽ. Đối với giá đỗ, bạn có thể chế biến xào hay luộc, ăn ghém cùng các món ăn chính khác. Mướp đắng Mướp đắng hay còn có tên gọi là khổ qua, giàu vitamin và khoáng chất có tác dụng thanh giải nhiệt, minh mục giải độc. Mướp đắng dùng trong các trường hợp nhiệt miệng, sốt nóng mất nước, hội chứng lỵ, viêm cấp tính đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu, mụn nhọt, bệnh tiểu đường. Do đó, tuy vị của nó không dễ ăn nhưng lại vô cùng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vào mùa hè. Người ta thường dùng mướp đắng ăn sống, luộc, xào cùng trứng, thịt... Bạn cũng có thể hãm lấy nước uống. Củ cải trắng Lượng nước trong củ cải trắng chiếm phần lớn nên nó có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt mùa hè. Đặc biệt, nếu bạn đang bị nhiệt miệng thì củ cải trắng sẽ là một liều thuốc tự nhiên hữu ích nhé. Đậu xanh Đông y cho rằng đậu xanh có thể làm sạch mát nước tiểu, chữa lở loét, làm sáng mắt, nhuận họng, hạ huyết áp, mát buồng mật, bổ dạ dày, hết đi tả, thích hợp với các bệnh nhân say nắng, miệng khát, người nóng, thấp nhiệt, ung nhọt, đậu mùa. Chính vì thế, các món ăn được chế biến từ đậu xanh là lựa chọn hàng đầu cho bạn vào mùa hè nóng bức này vì nó không chỉ hạ nhiệt, giải độc cho cơ thể mà còn là thực phẩm bổ dưỡng, dễ ăn cho mọi người. Dưa hấu Không là lạ gì khi dưa hấu xuất hiện trong danh sách các thức ăn giải nhiệt cơ thể tốt nhất mùa hè. “Thiên nhiên bạch hổ thang” là mỹ từ được người xưa đặt cho món này để ca ngợi tác dụng thanh nhiệt không hề thua kém gì bạch hổ thang – một trong những bài thuốc điển hình về thanh nhiệt tả hỏa. Củ mã thầy

Mã thầy có tính hàn, vị ngọt, lành tính, có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm môi miệng, viêm đường hô hấp, viêm dạ dày và ruột, tiêu đờm, tiêu thực. Chính vì vậy, danh sách củ quả giải nhiệt mùa hè không thể thiếu loại thực phẩm này. Nếu lưỡi của bạn đỏ tấy, họng đau rát, miệng hay khô, táo bón hay say rượu thì mã thầy là loại quả đầu tiên bạn nên nghĩ đến. Bạn cần gọt sạch vỏ nếu muốn ăn sống quả này, đồng thời còn có thể ép củ mãu thấy, lấy nước uống giải khát, vô cùng có lợi. Dừa Dừa có vị ngọt tính bình, nước mát, bổ dưỡng, sở hữu công dụng cung cấp năng lượng, tăng cường thể lực, khu phong, ích khí, giải khát hiệu quả. Cam, chanh, quýt Mùa hè chúng ta thường dễ mắc phải các bệnh như cảm nắng, sốt... do thời tiết oi bức cùng sự phát triển của vi khuẩn. Cam, quýt chứa nhiều vitamin C, rất tốt để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể trước những đợt nắng nóng. Để bổ sung vitamin cho cơ thể, hạn chế những căn bệnh trên thì cam, chanh, quýt là lựa chọn hàng đầu bởi trong tất cả các loại trái cây, họ cam quýt là những loại quả có nhiều vitamin C, rất tốt để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể trước những đợt nắng nóng. Dứa Không chỉ thơm ngon, ngọt, quả dứa còn chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dứa giàu vitamin C, ít calo, không chất béo và cholesterol xấu, có tính thanh nhiệt, đặc biệt thích hợp ăn trong mùa hè.

