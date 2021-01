Loạt quần tất hàng hiệu sao Việt mặc nhìn không khác hàng chợ là mấy

Phí Phương Anh diện quần tất hàng hiệu của Chanel, phụ kiện gây sốt năm nay, được các fashionista săn lùng. Ngọc Trinh cũng sở hữu chiếc quần tất in logo của Chanel, được bán với giá lên tới gần 10 triệu đồng. Trước đó, người đẹp cũng sắm quần tất đen mỏng với logo Alexander Wang in dọc một bên chân có giá tới 4 triệu đồng. Trúc Anh kết hợp váy đen bồng bềnh như tiểu thư với đôi tất lưới của Gucci. Trong một bộ ảnh, Sam cũng khoe khéo đôi chân gợi cảm với mẫu tất lưới có giá hơn 8 triệu đồng. Nàng hot girl Trang Nemo cũng bị đôi tất da chân của thương hiệu Gucci mê hoặc. Là bạn thân của Ngọc Trinh, Vũ Ngọc Anh lựa chọn đôi tất da chân được dùng chất liệu kim tuyến đan xen cực sexy. Chi Pu chất chơi với mẫu quần tất in logo dày đặc của Fendi, có giá khoảng 10 triệu đồng. Thúy Ngân "lăng xê" quần tất đen mỏng của Louis Vuitton. Minh Hằng khoe nét quyến rũ "chết người" với áo lót khoe ngực tròn đầy cùng đôi tất lưới siêu gợi cảm. Minh Tú mặc quần tất lưới mắt cáo siêu nhỏ để an toàn hơn trong thiết kế váy xẻ tà vạt chéo ngay vùng nhạy cảm. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

