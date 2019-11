Loạt món ngon nhìn thì ghê ăn lại nghiền từ đuông dừa

Đuông dừa là ấu trùng dạng sâu của loài kiến dương. Bọ kiến dương thường chọn những cây dừa khỏe, khoét lỗ rồi đẻ trứng vào đó. Trứng nở thành ấu trùng, ăn những phần mềm bên trong ngọn cây dừa, chà là… để lớn lên. Đuông dừa là món đặc sản của vùng đồng bằng sống Cửu Long. Nhìn bề ngoài đuông dừa có vẻ hơi đáng sợ, nhưng khi ăn vào bạn sẽ có cảm giác như đang ăn phô mai, rất béo ngậy và giòn tan ngay trong miệng. Món sâu béo múp này có thể chế biến thành nhiều món ngon, trong đó phải kể đến món đuông dừa ngâm mắm. Con đuông dừa còn ngọ nguậy nhúng vào chén mắm ớt cay, cứ gắp vậy bỏ vào miệng. Vị béo gần giống như lòng đỏ trứng gà, tan dần trong miệng.Đuông dừa nướng được coi là món dễ ăn nhất. Đuông được chọn là những con béo tròn, xâu vào các que tre vót nhọn, đem nướng trên lửa than, có thể phết chút bơ lên cho thơm. Lửa than phải để nhỏ thôi, nướng chậm đến khi chín vàng rồi gỡ ra. Ăn đuông nướng với các loại rau, chấm mắm me chua ngọt là cách ăn phổ biến của người miền Tây. Đuông dừa lăn bột chiên cũng là món ăn được nhiều người yêu thích. Trước khi chiên, đuông được dội sơ nước sôi cho sạch, sau đó cho vào bột mì, trứng gà, tiêu, muối trộn cho dính đều bột, để dầu nóng rồi bắt đầu chiên. Đuông chiên ngon là chiên trên lửa nhỏ, khi chín có màu vàng nhạt. Đuông hấp xôi là món ngày xưa chỉ có vua mới được ăn. Xôi đem hấp vừa cạn nước, để đuông vào miếng lá chuối, đặt lên mặt rồi đậy nắp lại. Xôi chín thì đuông cũng vừa chín tới. Đuông hấp mang theo mùi hương của gạo nếp hấp xôi thơm ngào ngạt, vị béo bùi hấp dẫn. Hoặc có thể chọc cho sữa trong đuông chảy ra, xới trộn đều với xôi. Cháo đuông dừa nấu với nước cốt dừa cũng là món ăn được ưa chuộng. Vị béo của đuông kết hợp với vị ngọt thanh của nước cốt dừa cùng mùi thơm của dừa rất vừa miệng. Gỏi đuông dừa: Đem đuông dừa chiên giòn rồi trộn với gỏi bao gồm ớt chuông thái mỏng, hành lá cắt khúc, tôm nhỏ chiên, ăn kèm với bánh phồng tôm và nước mắm chua ngọt. Đuông rang mặn: Đuông sơ chế cho vào chảo rang mặn và hơi khô với muối, đường, bột ngọt, gần tương tự như cách làm món nhộng tằm, thường dùng như một món ăn mặn với cơm. Món ăn này được nhiều gia đình lựa chọn. Đuông luộc với nước dừa tươi rất thơm và béo được thưởng thức bằng cách cuốn với một số loại rau thơm, kẹp trong bánh tráng, chấm nước mắm cơm mẻ trộn sả, ớt bằm nhuyễn. Ngày xưa đuông dừa là món ăn dân dã, nhưng hiện nay trở nên quý hiếm và đắt đắt tiền, được coi là đặc sản của miền sông nước. Nếu có dịp ghé qua miền Tây, đừng quên thưởng thức các món ngon từ đuông. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

