Loạt món ngon hấp dẫn ở Hòa Bình khiến ai cũng mê mẩn

Măng chua nấu thịt gà: Ở Hòa Bình, gà Lạc Sơn được coi là ngon nhất. Gà Lạc Sơn sống trên núi đá vôi, uống nước sông Bưởi nên thịt dai, thơm và lạ. Đây cũng là nguyên liệu lý tưởng để làm món đặc sản măng chua nấu thịt gà không thể bỏ qua. Thịt gà nấu măng chua có mùi thơm đặc trưng, vị ngon của thịt gà hòa quyện cùng măng chua tạo nên hương vị ngọt và thanh. Ảnh: Zing. Chả cuốn lá bưởi: Món ngon hấp dẫn ở Hòa Bình này thơm nồng mùi thịt quyện với tinh dầu bưởi, đem lại một cảm giác rất lạ. Phần thịt không quá ngấy, săn, ngọt vị; còn phần lá bưởi cháy giòn giòn, thơm thơm, cắn một miếng đã thấy tê tê nơi đầu lưỡi, không cay, không đắng mà lại đem đến một cảm giác vô cùng thích thú. Ảnh: Danviet. Thịt trâu nấu lá lồm: Thịt trâu thái miếng nhỏ cho vào nồi đất hầm kỹ cùng với lá lồm giã nhỏ (lá có vị chua), gạo tấm cho đến khi gạo nở bung, sánh đặc lại. Khi chín, thịt trâu dai, thấm đượm vị chua của lá đồm, cùng với mùi thơm dễ chịu của gạo. Đây là món đặc sản Hòa Bình bạn nhất định phải thử khi tới mảnh đất này. Ảnh: Danviet. Lợn mán thui luộc: Thịt lợn mán nổi tiếng săn chắc, ít mỡ nhiều nạc, da giòn mà lại ngọt thịt. Khi thui trên bếp củi, miếng da trở nên vàng óng, giòn rụm, miếng thịt vừa chín tới hồng nhạt tỏa mùi thơm quyến rũ. Thịt này thường được chấm với muối dổi nướng. Ảnh: Nongsanhoabinh. Thịt lợn muối chua: Đặc sản thịt lợn muối chua có ở rất nhiều vùng Tây Bắc. Ở Hòa Bình cũng có cách chế biến độc đáo, nên khi ăn sẽ cảm thấy vị chua nhẹ nơi đầu lưỡi, phần thịt muối đậm đà, dai dai, mằn mặn thơm mùi gạo. Ảnh: Dacsanthonque.Cá nướng sông Đà: Những con cá tươi rói để nguyên con rồi dùng xiên từ đầu tới đuôi, dùng nẹp kẹp vào để cá khỏi bị rơi. Cá được nướng trên than hồng cho đến khi cháy xém, tỏa mùi thơm. Khi ăn chỉ cần rắc thêm một chút muối, rồi quấn vào trong lá chuối để một lúc là có thể ăn được. Ảnh: Danviet. Măng đắng: Những miếng măng trắng muốt, giòn giòn, ngọt dịu xen lẫn vị đắng nhè nhẹ là nguyên liệu không thể thiếu trong các món ăn dân dã nơi đây như măng đắng xào tỏi, măng nấu với thịt lợn mán, hoặc thịt vịt đem hầm hay xào đều rất thơm ngon. Ảnh: Internet. Xôi nếp nương Mai Châu (xôi các màu) là món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc vào mỗi dịp lễ, Tết hay ngày hội. Được làm từ gạo nếp nương thơm ngon nổi tiếng, món ăn này hấp dẫn thực khách bởi vẻ ngoài bắt mắt cùng độ dẻo thơm, hòa quyện, đúng với đặc trưng của loại gạo này. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam. Cơm lam: Một trong những đặc sản làm quà khi tới Hòa Bình chính là thứ cơm lam trứ danh. Món ăn này phổ biến đến mức dù cho nhiều nơi khác cũng có song cái tên cơm lam Hòa Bình vẫn có sức hút đặc biệt do hương vị và công đoạn chế biến. Nguyên liệu chính của món cơm lam này là thứ gạo nương thơm dẻo, bỏ vào ống nứa non hái trên rừng rồi đem nướng trên bếp lửa hồng. Ảnh: thao.sweetie. Cam Cao Phong: Cao Phong là vựa cam lớn không chỉ của tỉnh Hòa Bình mà của cả miền Bắc. Diện tích trồng cam ở huyện Cao Phong tập trung nhiều nhất quanh thị trấn Cao Phong và xã Tây Phong. Đầu tháng 11 là thời điểm bắt đầu thu hoạch cam Cao Phong chính vụ. Do đó, du khách đến Hòa Bình vào thời điểm trên, có thể ghé Cao Phong để chọn những trái cam tươi ngon về làm quà. Ảnh: Tuổi Trẻ. Rau rừng đồ: Nguồn thực vật phong phú với rất nhiều loại lá rừng có thể chế biến thành những món ngon, đặc trưng là món rau rừng đồ. Món ăn dung dị nhưng lại để lại trong lòng khách thập phương bao dư vị: Đắng, cay, ngọt, bùi như chính cuộc sống tần tảo của con người nơi đây. Ảnh: Foody.

