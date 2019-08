Loạt lợi ích “thần kỳ” của quả na mà không phải ai cũng biết

Quả na rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và carotenoids. Các hợp chất này chống lại các gốc tự do có thể gây ra nhiều bệnh. Ảnh: nongsandungha. Quả na còn là một nguồn cung cấp vitamin B6 tuyệt vời. Đây là một chất dinh dưỡng giúp điều chỉnh tâm trạng và có thể giúp ngăn ngừa trầm cảm. Ảnh: thuyanhfruits. Quả na còn chứa lutein, có thể thúc đẩy sức khỏe của mắt và bảo vệ mắt khỏi giảm thị lực. Ảnh: vtcns. Đặc biệt, quả na rất giàu kali và magiê - hai chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Ảnh: healthplus. Ngoài ra, quả na còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ảnh: blogspot. Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng các hợp chất có trong quả na như catechin, epicatechin và epigallocatechin có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Ảnh: thuongmaibiengioimiennui. Không những vậy, quả na còn chứa nhiều hợp chất chống viêm, như axit kaurenoic, catechin và epicatechin. Ảnh: caygiongdaihocnongnghiep. Do đó, quả na có thể giúp giảm tình trạng viêm mãn tính - vấn đề sức khỏe được cho là có liên quan đến một số bệnh nguy hiểm, bao gồm bệnh tim và ung thư. Ảnh: laodong. Giống như các loại trái cây nhiệt đới khác, quả na chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng giúp tăng khả năng miễn dịch bằng cách chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Ảnh: baotintuc247. Vì vậy, ăn na và các thực phẩm giàu vitamin C là một cách dễ dàng để đảm bảo sức khỏe miễn dịch. Ảnh: hellobacsi.

Quả na rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và carotenoids. Các hợp chất này chống lại các gốc tự do có thể gây ra nhiều bệnh. Ảnh: nongsandungha. Quả na còn là một nguồn cung cấp vitamin B6 tuyệt vời. Đây là một chất dinh dưỡng giúp điều chỉnh tâm trạng và có thể giúp ngăn ngừa trầm cảm. Ảnh: thuyanhfruits. Quả na còn chứa lutein, có thể thúc đẩy sức khỏe của mắt và bảo vệ mắt khỏi giảm thị lực. Ảnh: vtcns. Đặc biệt, quả na rất giàu kali và magiê - hai chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Ảnh: healthplus. Ngoài ra, quả na còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ảnh: blogspot. Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng các hợp chất có trong quả na như catechin, epicatechin và epigallocatechin có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư. Ảnh: thuongmaibiengioimiennui. Không những vậy, quả na còn chứa nhiều hợp chất chống viêm, như axit kaurenoic, catechin và epicatechin. Ảnh: caygiongdaihocnongnghiep. Do đó, quả na có thể giúp giảm tình trạng viêm mãn tính - vấn đề sức khỏe được cho là có liên quan đến một số bệnh nguy hiểm, bao gồm bệnh tim và ung thư. Ảnh: laodong. Giống như các loại trái cây nhiệt đới khác, quả na chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng giúp tăng khả năng miễn dịch bằng cách chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Ảnh: baotintuc247. Vì vậy, ăn na và các thực phẩm giàu vitamin C là một cách dễ dàng để đảm bảo sức khỏe miễn dịch. Ảnh: hellobacsi.