Loạt khẩu trang trong suốt khiến dân mạng hoài nghi khả năng ngừa COVID-19

Chiếc khẩu trang trong suốt làm từ nhựa được quảng cáo có tác dụng chống giọt bắn, tia UV... đang gây "sốt" thị trường. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo nên cẩn trọng với loại khẩu trang này và xem chúng đã được kiểm định an toàn hay chưa. Có lẽ bây giờ phải coi khẩu trang thành một phụ kiện thời trang, chứ không chỉ đơn giản là một vật dụng giúp bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn bệnh dịch nữa. Nhiều khách hàng cho rằng, về tính thẩm mỹ thì loại khẩu trang trong suốt khá đẹp, độc đáo, nhẹ. Ngoài ra, chúng còn dễ sử dụng vì chỉ cần lau rửa qua khi dùng. Tuy nhiên, về chất lượng có được như khẩu trang y tế trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì chưa có cơ quan chức năng nào kiểm định. Trước đó, nhiều hãng thời trang ra mắt các loại khẩu trang xuyên thấu cực kỳ thời thượng. Nhà mốt hàng đầu Gucci từng thiết kế riêng cho ca sỹ Billie Eilish một mẫu khẩu trang với chất liệu voan cao cấp và in hình họa tiết monogram để đồng điệu với trang phục của mình. Louis Vuitton cũng từng cho ra mắt mẫu khẩu trang lưới in hình họa tiết monogram trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2008. Mẫu thiết kế không có tính ứng dụng thực tế nhưng lại trở thành phụ kiện thời trang giúp người dùng trở nên sang trọng và quý phái. Thương hiệu Blancore cũng ra mắt dòng khẩu trang lưới xuyên thấu với những dòng chữ khá nguệch ngoạc được in nổi trong show Thu - Đông 2020. Một mẫu khẩu trang giống như phụ kiện thời trang được ra đời dựa trên ý tưởng của những nữ ninja Kunoichi Nhật Bản. Paris Hilton trở thành chủ đề bị dân mạng chỉ trích khi đeo khẩu trang đính đá ra đường. Dân mạng cho rằng các thiết kế đính đá đắt đỏ không phù hợp để bảo vệ sức khoẻ của mọi người. Nữ đại gia Jamie Chua chia sẻ bức ảnh với chiếc khẩu trang đính kim cương lấp lánh màu vàng. Tuy nhiên, miếng lót bằng chất liệu xuyên thấu và mỏng chưa đủ để bảo vệ người dùng. Một số phiên bản khẩu trang chỉ đính đá trên lớp vải siêu mỏng làm dấy lên nghi vấn về công dụng chống virus thực sự. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

