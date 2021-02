Loại quả vừa ngon vừa trị đầy bụng, khó tiêu

Đầy hơi, chướng bụng thường gặp ngày Tết bởi mọi người ít quan tâm đến việc kiểm soát thực phẩm ăn vào. Ngoài ra, các loại nước có gas, ăn quá nhanh, nuốt thức ăn lẫn với hơi cũng khiến tình trạng trầm trọng hơn. Để ngăn ngừa tình trạng khó chịu, bạn nên duy trì chế độ ăn hợp lý; ăn chậm, nhai kỹ; vận động nhẹ nhàng để giúp tránh khí ứ đọng. Ngoài ra, tận dụng những trái cây vừa ngon vừa trị đầy bụng thường được sắm ngày Tết như cam, bưởi, đu đủ... cũng giúp ích rất nhiều nếu chẳng may rơi vào tình trạng khó chịu. Trái cây họ quýt. Nghiên cứu chỉ ra các loại trái cây họ quýt như cam, quýt, bưởi, chanh có chứa nhiều naringenin - một chất chống oxy hóa có khả năng nhuận tràng. Bên cạnh đó, trái cây họ quýt cũng chứa nhiều chất xơ góp phần tích cực trong việc giảm táo bón và khắc phục tình trạng đầy bụng, khó tiêu. So với cách ăn trực tiếp, việc vắt lấy nước uống ấm vẫn có thể bổ sung kali song sẽ thất thoát lượng chất xơ. Chất này có tác dụng kích thích tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột. Đu đủ. Đu đủ thường có mặt trên mâm ngũ quả ngày Tết. Ngoài ý nghĩa tâm linh, đu đủ còn chứa nhiều papain – một loại enzyme tiêu hóa giúp phá vỡ protein trong thực phẩm. Do đó, ăn đu đủ có thể giúp giảm triệu chứng táo bón, đầy bụng khi bạn ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein (thịt, trứng, cá, sản phẩm từ sữa, các loại đậu). Chuối. Dịp Tết, hầu hết các gia đình đều chọn chuối để thờ gia tiên. Thụ lộc với chuối, bạn không chỉ nạp được lượng lớn chất dinh dưỡng mà còn rất tốt trong việc trị đầy bụng, khó tiêu. Cụ thể, kali trong chuối không chỉ làm giảm tình trạng chuột rút cơ bắp mà còn có thể làm giảm các triệu chứng đầy hơi và chướng bụng. Nguyên nhân bởi lượng kali trong chuối giúp cân bằng natri. Chuối chín cũng chứa lượng chất xơ “ấn tượng” giúp hỗ trợ tiêu hóa. Dưa chuột. Dưa chuột thường được tận dụng để làm đẹp. Ít người biết rằng, dưa chuột còn giúp giảm đầy hơi rất tốt. Làm được điều này là nhờ lượng quercetin – một chất chống oxy hóa flavonoid giúp giảm sưng, ngăn giữ nước trong cơ thể. Hơn nữa, dưa chuột còn được chứng minh có khả năng ức chế hoạt động của các enzym gây viêm nhiễm. Điều này thực sự tốt cho sức khỏe mỗi người. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Tết ông Công, ông Táo mùa dịch. Nguồn: VTV1.

Đầy hơi, chướng bụng thường gặp ngày Tết bởi mọi người ít quan tâm đến việc kiểm soát thực phẩm ăn vào. Ngoài ra, các loại nước có gas, ăn quá nhanh, nuốt thức ăn lẫn với hơi cũng khiến tình trạng trầm trọng hơn. Để ngăn ngừa tình trạng khó chịu, bạn nên duy trì chế độ ăn hợp lý; ăn chậm, nhai kỹ; vận động nhẹ nhàng để giúp tránh khí ứ đọng. Ngoài ra, tận dụng những trái cây vừa ngon vừa trị đầy bụng thường được sắm ngày Tết như cam, bưởi, đu đủ... cũng giúp ích rất nhiều nếu chẳng may rơi vào tình trạng khó chịu. Trái cây họ quýt. Nghiên cứu chỉ ra các loại trái cây họ quýt như cam, quýt, bưởi, chanh có chứa nhiều naringenin - một chất chống oxy hóa có khả năng nhuận tràng. Bên cạnh đó, trái cây họ quýt cũng chứa nhiều chất xơ góp phần tích cực trong việc giảm táo bón và khắc phục tình trạng đầy bụng, khó tiêu. So với cách ăn trực tiếp, việc vắt lấy nước uống ấm vẫn có thể bổ sung kali song sẽ thất thoát lượng chất xơ. Chất này có tác dụng kích thích tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột. Đu đủ. Đu đủ thường có mặt trên mâm ngũ quả ngày Tết. Ngoài ý nghĩa tâm linh, đu đủ còn chứa nhiều papain – một loại enzyme tiêu hóa giúp phá vỡ protein trong thực phẩm. Do đó, ăn đu đủ có thể giúp giảm triệu chứng táo bón, đầy bụng khi bạn ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein (thịt, trứng, cá, sản phẩm từ sữa, các loại đậu). Chuối. Dịp Tết, hầu hết các gia đình đều chọn chuối để thờ gia tiên. Thụ lộc với chuối, bạn không chỉ nạp được lượng lớn chất dinh dưỡng mà còn rất tốt trong việc trị đầy bụng, khó tiêu. Cụ thể, kali trong chuối không chỉ làm giảm tình trạng chuột rút cơ bắp mà còn có thể làm giảm các triệu chứng đầy hơi và chướng bụng. Nguyên nhân bởi lượng kali trong chuối giúp cân bằng natri. Chuối chín cũng chứa lượng chất xơ “ấn tượng” giúp hỗ trợ tiêu hóa. Dưa chuột. Dưa chuột thường được tận dụng để làm đẹp. Ít người biết rằng, dưa chuột còn giúp giảm đầy hơi rất tốt. Làm được điều này là nhờ lượng quercetin – một chất chống oxy hóa flavonoid giúp giảm sưng, ngăn giữ nước trong cơ thể. Hơn nữa, dưa chuột còn được chứng minh có khả năng ức chế hoạt động của các enzym gây viêm nhiễm. Điều này thực sự tốt cho sức khỏe mỗi người. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Tết ông Công, ông Táo mùa dịch. Nguồn: VTV1.