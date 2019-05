Loại quả có nhiều vào mùa hè giúp bạn giảm nguy cơ đột quỵ

Giảm nguy cơ đột quỵ nhiệt: Xoài có khả năng đáng kinh ngạc để làm mát cơ thể và có thể giúp hạn chế những cơn say nắng. Hàm lượng kali trong xoài cân bằng hợp chất natri và hoạt động theo hướng điều chỉnh mức chất lỏng. Xoài cũng được biết đến để kiểm soát mức homocystiene trong máu, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ do nhiệt. Giảm nguy cơ ung thư: Xoài là một loại thực phẩm chống oxy hóa cao. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm tác dụng của xoài đối với một số bệnh ung thư và phát hiện ra điều đáng kinh ngạc là xoài có thể ức chế các tế bào ung thư. Xoài đặc biệt làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết, vú, phổi, ung thư bạch cầu và ung thư tuyến tiền liệt. Giữ mức cholesterol lành mạnh: Xoài cũng chứa rất nhiều kali, đây là một phần quan trọng trong cân bằng kali-natri điều chỉnh cách cơ thể chúng ta sử dụng nước. Và, xoài cũng chứa rất nhiều nước. Điều đó có nghĩa là ăn xoài thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa mất nước, một trong những nguyên nhân gây tăng cholesterol. Giúp kiềm hóa axit trong cơ thể: Các tế bào ung thư thích môi trường axit, do đó, bất cứ điều gì bạn có thể làm để đưa pH trong cơ thể về độ kiềm đều có thể giúp giảm nguy cơ phát triển căn bệnh chết người này. Xoài chứa axit tartaric, axit malic và axit citric, tất cả đều giúp duy trì độ kiềm. Tiêu hóa khỏe mạnh hơn: Xoài có chứa chất xơ prebiotic, như một dạng men vi sinh giúp phát triển các vi khuẩn có lợi cho cơ thể. Ăn nhiều xoài có thể giữ cho ruột luôn khỏe mạnh. Xoài cũng chứa vitamin và khoáng chất giúp phân hủy protein trong quá trình tiêu hóa. Điều tiết insulin tốt hơn: Không chỉ quả xoài - lá cũng tốt. Trên thực tế, uống trà lá xoài luộc được cho là giúp điều chỉnh nồng độ insulin. Đơn giản chỉ cần đun 5-6 lá trong nước trong vài phút, sau đó để qua đêm. Vào buổi sáng, bỏ lá và uống trà. Chiết xuất cải thiện sản xuất insulin và phân phối glucose, do đó ổn định lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường. Tăng ham muốn “yêu”: Xoài chứa khá nhiều vitamin E, không chỉ hỗ trợ sức khỏe của da mà còn điều hòa các hoóc-môn sinh dục và làm tăng ham muốn “yêu”. Đối với nam giới, vitamin E cũng có thể giúp tăng số lượng tinh trùng và tăng cường khả năng bơi của tinh trùng. Tăng cường miễn dịch: Xoài rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, vitamin A, và không ít hơn 25 chất chống oxy hóa carotenoid khác nhau. Đó là một combo hỗ trợ sức khỏe của hệ miễn dịch. Những vitamin quan trọng này hoạt động cùng nhau để trung hòa các gốc tự do và ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể khởi đầu các bệnh khác nhau.Tăng tập trung và trí nhớ: Xoài có một thứ gọi là axit glutamic, là một axit alpha-amino giúp hỗ trợ não bộ. Cụ thể hơn, axit glutamic hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho nhiều quá trình não.Nguy cơ thiếu máu thấp hơn: Thiếu máu là tình trạng cơ thể bị thiếu tế bào hồng cầu và khả năng vận chuyển oxy của máu bị thiếu do thiếu sắt. Nó có thể gây ra mệt mỏi, đau đầu và chóng mặt, trong số các triệu chứng khác. Xoài có nhiều chất sắt và có thể là một sự bổ sung chế độ ăn uống tuyệt vời cho những người bị thiếu máu, đặc biệt là những người ăn chay.Ảnh: Foodeatsafe. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

