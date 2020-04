Loại lá rau tốt cho sức khỏe, quý như kho báu, nhiều người vô tình vứt bỏ

Nhắc đến các loại rau tốt cho sức khỏe và có tác dụng giảm cân rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cần tây. Việc sử dụng cần tây hàng ngày giúp thải độc cho cơ thể và giảm cân thần tốc. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều chọn cách ép nước cần tây để uống và vứt bỏ lá cần tây. Nguyên nhân một phần có thể do lá cần tây có vị se, hơi đắng, khó ăn. Thế nhưng nếu biết được những tác dụng vàng của nó, hẳn bạn sẽ tiếc nuối khi đã thường xuyên vứt nguyên kho báu vào sọt rác. Lá cần tây có nhiều chất dinh dưỡng hơn phần thân. Hàm lượng canxi, sắt, phốt pho, axit folic và các chất dinh dưỡng khác có trong lá cần tây cao hơn nhiều so với thân cây. Ví dụ hàm lượng carotene trong cuống lá cần tây là 0,1mg/100gr, trong khi hàm lượng trong lá cần tây là 1,5mg/100gr tức là gấp 15 lần so với thân cây. Vì vậy lá cần tây chính là một kho báu mà bạn chớ nên vứt bỏ. Vậy chế biến lá cần tây thế nào vừa tốt lại vừa dễ ăn? Dưới đây là cách làm lá cần tây hấp, đảm bảo giữ được chất dinh dưỡng lại ngon miệng. Thành phần chuẩn bị: lượng lá cần tây thích hợp, một bát bột nhỏ, một ít dầu trộn salad. Bước 1: Ta nhặt và rửa sạch và vẩy để rau thật khô. Nếu muốn nhanh, bạn có thể dùng khăn sạch để hút bớt độ ẩm trong lá, tránh tình trạng khi trộn bột sẽ bị vón cục. Bạn nhớ đừng bỏ muối khiến lá thêm ướt và dính vào nhau. Bước 2: Thêm 1 muỗng dầu trộn salad vào lá cần tây đã xử lý để khóa hàm lượng nước của lá cần tây, trộn đều. Bước 3: Thêm khoảng nửa bát bột, trộn nhẹ nhàng để lá cần tây được phủ đều bằng bột. Bước 4: Trải lá cần tây phủ bột lên nồi hấp, cho vào nồi hấp, hấp trong 3 phút ở nhiệt độ cao. Không nên hấp lâu vì lá rất dễ nát và chuyển màu vàng. Vậy là chúng ta đã có đĩa rau cần tây ngon lành, tránh lãng phí lại vô cùng tốt cho sức khỏe. Lá cần tây hấp có thể được trộn lạnh với giấm và tỏi hoặc xào với tỏi, mang lại hương vị rất ngon miệng.

