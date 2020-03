Lộ trình dày đặc ở Việt Nam của 10 khách nước ngoài nhiễm Covid-19

Chiều 8/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có khách nước ngoài nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh đều là những du khách nước ngoài đi trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài cùng với bệnh nhân số 17. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Theo thông tin từ Công an thành phố Hạ Long, lịch trình tại thành phố Hạ Long của 4 du khách nước ngoài trên. Những người liên quan, tiếp xúc với 4 khách nước ngoài (hiện xác định được 127 trường hợp là thuyền viên, phục vụ, lái xe...) được cơ quan y tế cách ly và hướng dẫn tự cách ly theo quy định. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh xác định được 52 trường hợp gồm 46 người nước ngoài, 4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt đã đi chuyến bay số hiệu VN0054 có bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19 và đến Quảng Ninh. Trong đó có 39 người nước ngoài rời khỏi thành phố Hạ Long trước sáng 7/3. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Đối với 13 người còn ở Quảng Ninh, ngay trong ngày 7/3, tỉnh đã tổ chức cách ly y tế kịp thời và triển khai các giải pháp phòng dịch. Thành phố Hạ Long đã phong tỏa 4 địa điểm và 18 tàu du lịch liên quan đến 4 du khách nước ngoài mắc Covid-19. Ảnh: Khách sạn WyndHam, thành phố Hạ Long, nơi một trong 4 du khách nhiễm Covid-19 lưu trú. Tối 8/3, UBND tỉnh Lào Cai có thông báo chính thức về 2 trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là 2 vợ chồng người Anh đến Sa Pa du lịch trong ngày 5-6/3. Về lịch trình di chuyển, 2 người này đã ngồi ở khoang hạng C, số ghế 7B và 7C trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines, cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N, người mắc Covid-19 thứ 17 của Việt Nam. Ảnh: Zing. Qua điều tra dịch tễ, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết sau khi xuống sân bay Nội Bài, 2 người đã đi tàu hỏa Livitras từ Hà Nội đến Lào Cai vào lúc 22h ngày 4/3 và ở lại Sa Pa trong ngày 5-6/3. Đến 15h ngày 7/3, cặp vợ chồng này được xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón về cách ly tại bệnh viện và xét nghiệm cho thấy cả 2 đều nhiễm Covid-19. Ảnh: TN&MT. Ngày 9/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Đà Nẵng đã công bố lộ trình di chuyển của 2 nam du khách người Anh dương tính với Covid-19. Hai du khách từ Anh đến Hà Nội vào sáng 2/3 trên cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17. Tới Hà Nội, 2 du khách ở trong khu vực sân bay Nội Bài chờ đáp chuyến bay đến Đà Nẵng. Đến 10h20, 2 người di chuyển trên chuyến bay VN163 của Vietnam Airlines từ Nội Bài đi Đà Nẵng, ngồi ghế 2C và 2A. Ảnh: Internet. Từ sân bay Đà Nẵng, 2 ông được tài xế của khách sạn Vanda (số 3 đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) đón về và lưu trú tại khách sạn này. Tối 2/3, 2 du khách ăn tại nhà hàng El Gaucho, tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng (quận Hải Châu). Ảnh: Vietnamnet. Ngày 3/3, 2 ông ở khách sạn Vanda, ăn tối tại nhà hàng Cá Lửa (đường Bình Minh 4, quận Hải Châu). Ngày 4/3, 2 khách người Anh đánh golf tại Bà Nà, về ăn tối tại nhà hàng La Maison Deli (đường 2/9, quận Hải Châu). Ngày 5/3, 2 ông tham gia đánh golf tại Vinpearl Golf Nam Hội An. Ảnh: TTXVN. Ngày 6/3, quay lại khách sạn Vanda và ăn tối tại nhà hàng Pizza 4P’s, đường Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu). Từ đó đến khi được theo dõi sức khỏe, 2 du khách này ở khách sạn Vanda. Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, 2 du khách còn đến nhà hàng nướng Đà Thành - 107 Nguyễn Văn Linh; Bamboo 2 Bar - 216 Bạch Đằng; nhà hàng 7 Bridges Brewing Company - 493 Trần Hưng Đạo; Universal Pub – 234 Bạch Đằng. Ảnh: Internet. Lộ trình của nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 ở Huế: Tối 8/3, Ban chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có báo cáo về tình trạng của 2 du khách người Anh (1 nam, 1 nữ) ngồi cùng khoang hạng thương gia trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 (ngụ tại Hà Nội). Ảnh: CAND. Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài lúc rạng sáng 2/3, hai du khách này ở lại 3 ngày tại Hà Nội, sau đó đi Hải Phòng bằng tàu du lịch trước khi quay lại sân bay Nội Bài. 2 người này đáp chuyến bay mang số hiệu VN1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên - Huế tối 6/3. Họ được tài xế cùng hướng dẫn viên đưa về lưu trú ở khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ lão, TP Huế). Ảnh: VOV. Trong đêm 6/3, 2 người này đã rời khách sạn đi ăn tối. Đến sáng 7/3, cả 2 trường hợp này được cán bộ y tế cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ở 2 cơ quan này cho thấy nữ du khách nhiễm SARS-CoV-2. Riêng nam du khách có kết quả âm tính với Covid-19. Cả 2 đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 (xã Phong A, huyện Phong Điền). Ảnh: Tổ Quốc. Trường hợp mới nhất là bệnh nhân Covid-19 thứ 31 ở Việt Nam. Đây là du khách người Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020. Sau khi đến Hà Nội, bệnh nhân đã đến Quảng Nam. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam. Tình trạng sức khoẻ ổn định. Đây cũng là bệnh nhân thứ 12 ghi nhận được từ chuyến bay VN0054, trong đó có 2 người Việt Nam, 10 người nước ngoài. Ảnh: Internet. Video "Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole vì có du khách dương tính Covid-19". Nguồn: Pháp luật VN.

Chiều 8/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có khách nước ngoài nhiễm Covid-19 ở Quảng Ninh đều là những du khách nước ngoài đi trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 từ London (Anh) về Nội Bài cùng với bệnh nhân số 17. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Theo thông tin từ Công an thành phố Hạ Long, lịch trình tại thành phố Hạ Long của 4 du khách nước ngoài trên. Những người liên quan, tiếp xúc với 4 khách nước ngoài (hiện xác định được 127 trường hợp là thuyền viên, phục vụ, lái xe...) được cơ quan y tế cách ly và hướng dẫn tự cách ly theo quy định. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh xác định được 52 trường hợp gồm 46 người nước ngoài, 4 người Việt và 2 người Anh gốc Việt đã đi chuyến bay số hiệu VN0054 có bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19 và đến Quảng Ninh. Trong đó có 39 người nước ngoài rời khỏi thành phố Hạ Long trước sáng 7/3. Ảnh: Báo Quảng Ninh. Đối với 13 người còn ở Quảng Ninh, ngay trong ngày 7/3, tỉnh đã tổ chức cách ly y tế kịp thời và triển khai các giải pháp phòng dịch. Thành phố Hạ Long đã phong tỏa 4 địa điểm và 18 tàu du lịch liên quan đến 4 du khách nước ngoài mắc Covid-19. Ảnh: Khách sạn WyndHam, thành phố Hạ Long, nơi một trong 4 du khách nhiễm Covid-19 lưu trú. Tối 8/3, UBND tỉnh Lào Cai có thông báo chính thức về 2 trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là 2 vợ chồng người Anh đến Sa Pa du lịch trong ngày 5-6/3. Về lịch trình di chuyển, 2 người này đã ngồi ở khoang hạng C, số ghế 7B và 7C trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines, cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N, người mắc Covid-19 thứ 17 của Việt Nam. Ảnh: Zing. Qua điều tra dịch tễ, Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết sau khi xuống sân bay Nội Bài, 2 người đã đi tàu hỏa Livitras từ Hà Nội đến Lào Cai vào lúc 22h ngày 4/3 và ở lại Sa Pa trong ngày 5-6/3. Đến 15h ngày 7/3, cặp vợ chồng này được xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón về cách ly tại bệnh viện và xét nghiệm cho thấy cả 2 đều nhiễm Covid-19. Ảnh: TN&MT. Ngày 9/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Đà Nẵng đã công bố lộ trình di chuyển của 2 nam du khách người Anh dương tính với Covid-19 . Hai du khách từ Anh đến Hà Nội vào sáng 2/3 trên cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17. Tới Hà Nội, 2 du khách ở trong khu vực sân bay Nội Bài chờ đáp chuyến bay đến Đà Nẵng. Đến 10h20, 2 người di chuyển trên chuyến bay VN163 của Vietnam Airlines từ Nội Bài đi Đà Nẵng, ngồi ghế 2C và 2A. Ảnh: Internet. Từ sân bay Đà Nẵng, 2 ông được tài xế của khách sạn Vanda (số 3 đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) đón về và lưu trú tại khách sạn này. Tối 2/3, 2 du khách ăn tại nhà hàng El Gaucho, tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng (quận Hải Châu). Ảnh: Vietnamnet. Ngày 3/3, 2 ông ở khách sạn Vanda, ăn tối tại nhà hàng Cá Lửa (đường Bình Minh 4, quận Hải Châu). Ngày 4/3, 2 khách người Anh đánh golf tại Bà Nà, về ăn tối tại nhà hàng La Maison Deli (đường 2/9, quận Hải Châu). Ngày 5/3, 2 ông tham gia đánh golf tại Vinpearl Golf Nam Hội An. Ảnh: TTXVN. Ngày 6/3, quay lại khách sạn Vanda và ăn tối tại nhà hàng Pizza 4P’s, đường Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu). Từ đó đến khi được theo dõi sức khỏe, 2 du khách này ở khách sạn Vanda. Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, 2 du khách còn đến nhà hàng nướng Đà Thành - 107 Nguyễn Văn Linh; Bamboo 2 Bar - 216 Bạch Đằng; nhà hàng 7 Bridges Brewing Company - 493 Trần Hưng Đạo; Universal Pub – 234 Bạch Đằng. Ảnh: Internet. Lộ trình của nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 ở Huế: Tối 8/3, Ban chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có báo cáo về tình trạng của 2 du khách người Anh (1 nam, 1 nữ) ngồi cùng khoang hạng thương gia trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 (ngụ tại Hà Nội). Ảnh: CAND. Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài lúc rạng sáng 2/3, hai du khách này ở lại 3 ngày tại Hà Nội, sau đó đi Hải Phòng bằng tàu du lịch trước khi quay lại sân bay Nội Bài. 2 người này đáp chuyến bay mang số hiệu VN1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên - Huế tối 6/3. Họ được tài xế cùng hướng dẫn viên đưa về lưu trú ở khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ lão, TP Huế). Ảnh: VOV. Trong đêm 6/3, 2 người này đã rời khách sạn đi ăn tối. Đến sáng 7/3, cả 2 trường hợp này được cán bộ y tế cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ở 2 cơ quan này cho thấy nữ du khách nhiễm SARS-CoV-2. Riêng nam du khách có kết quả âm tính với Covid-19. Cả 2 đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 (xã Phong A, huyện Phong Điền). Ảnh: Tổ Quốc. Trường hợp mới nhất là bệnh nhân Covid-19 thứ 31 ở Việt Nam. Đây là du khách người Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020. Sau khi đến Hà Nội, bệnh nhân đã đến Quảng Nam. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam. Tình trạng sức khoẻ ổn định. Đây cũng là bệnh nhân thứ 12 ghi nhận được từ chuyến bay VN0054, trong đó có 2 người Việt Nam, 10 người nước ngoài. Ảnh: Internet. Video "Hà Nội tiến hành khử khuẩn khách sạn Metropole vì có du khách dương tính Covid-19". Nguồn: Pháp luật VN.