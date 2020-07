Lô kem đánh răng Dạlan bị thu hồi chất lượng kém thế nào?

(Kiến Thức) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi kem đánh răng ngừa sâu răng Dạlan hương bạc hà thơm mát do Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế sản xuất.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược, sản phẩm mỹ phẩm Kem đánh răng ngừa sâu răng Dạlan hương bạc hà thơm mát của Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN nên phải đình chỉ, thu hồi trên toàn quốc.

Kem đánh răng Dạ Lan hương bạc hà.

Cụ thể, quyết định thu hồi này căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM theo Phiếu kiểm nghiệm số 0042/VKN- KTMP2020 đối với mẫu mỹ phẩm “Kem đánh răng ngừa sâu răng Dạlan hương bạc hà thơm mát - 200g” (Số lô: 1 (NSX: 100220); hạn dùng: 100223; Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 345/18/CBMP-BD) do Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế sản xuất.



Mẫu mỹ phẩm nêu trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lấy tại Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế (địa chỉ: Lô B, đường 2A, KCN Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả cho thấy, mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

Do đó, Cục Quản lý Dược thông báo đến các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm “Kem đánh răng ngừa sâu răng Dạlan hương bạc hà thơm mát - 200g” (Số lô: 1 (NSX: 100220); hạn dùng: 100223; số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 345/18/CBMP-BD) do Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế sản xuất.

Đồng thời, Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2020.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định; Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Duợc truớc ngày 31/7/2020.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiếm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Kem đánh răng Dạlan là một sản phẩm thương hiệu thuộc Công ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Quốc Tế ICC được thành lập năm 1988.

Trước đây sản phẩm của Dạ Lan được nhiều người biết đến nhưng sau đó bị cạnh tranh khốc liệt nên gần như không còn nhiều trên thị trường. Đến năm 2009, sản phẩm được đưa ra bán với nhiều thay đổi nên được xem là huyền thoại trở lại.

Tại trang web của Công ty quảng cáo về sản phẩm kem đánh răng Dạlan bạc hà, một dòng chống sâu răng với các tác dụng như sản phẩm duy nhất sử dụng Chlohexidine thay thế Triclosan mang lại hiệu quả diệt khuẩn 99% , khử mùi hôi miệng và tốt cho sức khỏe. Hay hơi thở thơm mát và sảng khoái dài lâu nhờ thảo dược bạc hà Virgina (USA), bảo vệ răng khỏi sự tấn công của vi khuẩn gây hại, giúp khoang miệng luôn sạch sẽ sảng khoái và thơm mát nguyên cả ngày!.

Hiện nay, trên nhiều sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee... cùng các cửa hàng vẫn bán sản phẩm dạng này bình thường.

