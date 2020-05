Liên tiếp bị cảnh báo vi phạm quảng cáo Đại Kiện Can, Vitaco nói gì?

Ngày 25/5, Cục An toàn Thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, một lần nữa lên tiếng cảnh báo về hành vi quảng cáo của 2 sản phẩm Đại kiện can và Likigold có nội dung gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, sử dụng hình ảnh, uy tín của nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm trên một số trang web.

Cụ thể, Cục ATTP nêu rõ các trang mạng đó là: itppharma.com; healcentral.org/dai-kien-can; sieuthisongkhoe.com; 1top.vn; likigold.info; tohuco.com; xoangthaytoai.pro.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên các trang mạng cũng như sản phẩm TPBVSK Đại Kiện Can của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vitaco Việt Nam – đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm bị cảnh báo.

Trước đó ngày 17/4, nhiều trang trong số trên cũng đã bị Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo nhưng nay lại tiếp diễn cùng hành vi vi phạm nêu trên. Các trang đã bị cảnh báo gồm itppharma.com/dai-kien-can/; healcentral.org/dai-kien-can/; sieuthisongkhoe.com/san-pham/dai-kien-can/; 1top.vn/review/dai-kien-can-khac-tinh-cua-viem-gan-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/...

Đến thời điểm này, các trang trên vẫn quảng cáo sai sự thật. Như trang https://itppharma.com vẫn ghi: Đại Kiện Can là thực phẩm chức năng dựa trên bài thuốc của PGS Nguyễn Văn Toại có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về gan như Viêm gan, xơ gan, sản phẩm giúp bảo vệ tế bào gan và cải thiện chức năng gan. Từ đó giúp thuyên giảm các triệu chứng do gan yếu như: mẩn ngứa, mụn nhọt, phát ban, dị ứng, vàng da, chán ăn…

Sản phẩm Đại Kiện Can vẫn được quảng cáo chưa đúng trên trang https://itppharma.com

Như Kiến Thức đã thông tin, các vi phạm của TPBVSK Đại Kiện Can đều giống nhau là quảng cáo không đúng công dụng, nói quá về sản phẩn, lừa dối người tiêu dùng. Việc sử dụng chuyên gia y tế để quảng cáo sản phẩm còn vi phạm qui định pháp luật về quảng cáo.

Thậm chí, các trang còn “vẽ” ra các công dụng như "đẩy lùi viêm gan", "bài trừ men gan, mỡ gan", "thoát viêm gan B",... trong khi thực chất sản phẩm chỉ có tác dụng hỗ trợ giải độc gan, mát gan, giúp bảo vệ gan và tăng cường chức năng gan, giúp hạn chế tổn thương tế bào gan do rượu bia.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vitaco Việt Nam (địa chỉ: Phòng 802 số 627 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, theo Cục an toàn thực phẩm, quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vitaco Việt Nam không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vitaco Việt Nam, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Kiện Can và Likigold trên các trang mạng nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Đại Kiện Can và Likigold đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Kiện Can và Likigold quảng cáo trên trang website/internet nêu trên.

Đánh giá về các sai phạm của nhãn hàng này, ông Nguyễn Minh Tuấn (Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng, hành vi vi phạm của nhãn hàng Đại Kiện Can và Likigold trên các trang mạng là ngang nhiên vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, lừa đảo người tiêu dùng.

Bản thân Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Vitaco Việt Nam không thừa nhận thể hiện sự thiếu giám sát, không có trách nhiệm với các sản phẩm của đơn vị mình. Các vi phạm này lặp lại nhiều lần gây mất an toàn xã hội, ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Vì thế, không chỉ dừng lại ở cảnh báo, khuyến nghị của Cục an toàn Thực phẩm, các cơ quan chức năng như Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công thương, Quản lý thị trường cần nhanh chóng vào cuộc để làm rõ và dứt điểm, "cứu" người tiêu dùng khỏi tiền mất tật mang.