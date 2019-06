Liên quan vụ "tè bậy trong thang máy", nhịn tiểu hại sức khỏe thế nào?

Theo Business Insider, tiểu tiện vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Thận lọc nước cùng chất thải khỏi máu, sau đó nước tiểu đi tới bàng quang. Tuy nhiên sự việc hai phụ nữ tè bậy trong thang máy chung cư ở Hà Nội gần đây thật sự khó chấp nhận. Nếu chỉ nhịn đi tiểu ít lần, bạn không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Chỉ khi nhịn tiểu thường xuyên mới có thể gây ra những tác hại lâu dài cho sức khỏe, gây bí tiểu và tổn hại thận. Nhiễm trùng đường tiết niệu: Nước tiểu ứ lâu trong bàng quang là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và gây nhiễm trùng đường tiết niệu với các triệu chứng như nước tiểu đục, cảm giác nóng rát khi tiểu, hay buồn tiểu, sốt nhẹ... Nguy hiểm hơn, một khi đường tiết niệu bị nhiễm khuẩn thì vi khuẩn rất dễ xâm nhập niệu đạo, bàng quang và gây hại đến cả thận. Tiểu són: Nhịn tiểu thường xuyên sẽ khiến cơ thể bạn mất phản xạ, khó điều khiển được khi nào cần tiểu khi nào không. Do đó, nước tiểu cứ tự nhiên rỉ ra bất cứ lúc nào mà bạn không kiềm chế lại được hoặc chảy ra trước khi bạn đến được nhà vệ sinh. Một khi đã mắc bệnh này thì rất phiền phức lẫn xấu hổ trong sinh hoạt hàng ngày.Sỏi thận và suy thận: Khi bạn nhịn tiểu, cặn canxi không được đào thải và lưu lại tạo thành sỏi và phải mất thời gian khá dài để chữa trị hoặc phải mổ để gắp sỏi ra. Hơn nữa, nhịn tiểu lâu ngày còn gây nhiễm trùng và tổn thương thận khiến thận không thể lọc hết độc tố ra khỏi máu nên rất nguy hại cho sức khỏe. Chất độc tích tụ lâu ngày sẽ khiến thận bị suy nặng khó phục hồi được. Một khi bị suy thận thì bạn phải chạy thận hoặc thay thận thì mới tránh được nguy cơ tử vong. Viêm bàng quang kẽ: Nước tiểu trữ lâu trong bàng quang dễ dẫn đến viêm bàng quang kẽ. Căn bệnh này khiến bạn phải đi tiểu thường xuyên nhưng mỗi lần chỉ đi được 1 ít. Thậm chí có trường hợp đi hơn 60 lần/ngày nên không chỉ gây hại sức khỏe và rất phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là căn bệnh chưa có thuốc chữa dứt điểm mà chỉ điều trị để giảm bớt triệu chứng mà thôi. Nguy cơ gây vô sinh ở nữ giới: Tử cung nằm ngay phía sau bàng quang. Do đó nếu bạn nhịn tiểu lâu khiến bàng quang tích trữ quá nhiều nước và phình to ra gây chèn ép tử cung làm cho tử cung ngã về sau. Nhiều lần như thế thì tử cung sẽ khó trở về vị trí cũ dẫn đến nguy cơ vô sinh cao. Những nguy cơ trên chỉ xảy ra nếu bạn duy trì thói quen nhịn tiểu trong thời gian dài. Thế nhưng, nếu có thể, đừng bao giờ nhịn tiểu và đi vệ sinh ngay mỗi khi buồn. Thời gian nhịn tiểu càng lâu thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết ăn chay tốt cho sức khỏe". Nguồn: Đẹp mỗi ngày.

Theo Business Insider, tiểu tiện vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Thận lọc nước cùng chất thải khỏi máu, sau đó nước tiểu đi tới bàng quang. Tuy nhiên sự việc hai phụ nữ tè bậy trong thang máy chung cư ở Hà Nội gần đây thật sự khó chấp nhận. Nếu chỉ nhịn đi tiểu ít lần, bạn không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Chỉ khi nhịn tiểu thường xuyên mới có thể gây ra những tác hại lâu dài cho sức khỏe, gây bí tiểu và tổn hại thận. Nhiễm trùng đường tiết niệu: Nước tiểu ứ lâu trong bàng quang là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và gây nhiễm trùng đường tiết niệu với các triệu chứng như nước tiểu đục, cảm giác nóng rát khi tiểu, hay buồn tiểu, sốt nhẹ... Nguy hiểm hơn, một khi đường tiết niệu bị nhiễm khuẩn thì vi khuẩn rất dễ xâm nhập niệu đạo, bàng quang và gây hại đến cả thận. Tiểu són: Nhịn tiểu thường xuyên sẽ khiến cơ thể bạn mất phản xạ, khó điều khiển được khi nào cần tiểu khi nào không. Do đó, nước tiểu cứ tự nhiên rỉ ra bất cứ lúc nào mà bạn không kiềm chế lại được hoặc chảy ra trước khi bạn đến được nhà vệ sinh. Một khi đã mắc bệnh này thì rất phiền phức lẫn xấu hổ trong sinh hoạt hàng ngày. Sỏi thận và suy thận: Khi bạn nhịn tiểu, cặn canxi không được đào thải và lưu lại tạo thành sỏi và phải mất thời gian khá dài để chữa trị hoặc phải mổ để gắp sỏi ra. Hơn nữa, nhịn tiểu lâu ngày còn gây nhiễm trùng và tổn thương thận khiến thận không thể lọc hết độc tố ra khỏi máu nên rất nguy hại cho sức khỏe. Chất độc tích tụ lâu ngày sẽ khiến thận bị suy nặng khó phục hồi được. Một khi bị suy thận thì bạn phải chạy thận hoặc thay thận thì mới tránh được nguy cơ tử vong. Viêm bàng quang kẽ: Nước tiểu trữ lâu trong bàng quang dễ dẫn đến viêm bàng quang kẽ. Căn bệnh này khiến bạn phải đi tiểu thường xuyên nhưng mỗi lần chỉ đi được 1 ít. Thậm chí có trường hợp đi hơn 60 lần/ngày nên không chỉ gây hại sức khỏe và rất phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là căn bệnh chưa có thuốc chữa dứt điểm mà chỉ điều trị để giảm bớt triệu chứng mà thôi. Nguy cơ gây vô sinh ở nữ giới: Tử cung nằm ngay phía sau bàng quang. Do đó nếu bạn nhịn tiểu lâu khiến bàng quang tích trữ quá nhiều nước và phình to ra gây chèn ép tử cung làm cho tử cung ngã về sau. Nhiều lần như thế thì tử cung sẽ khó trở về vị trí cũ dẫn đến nguy cơ vô sinh cao. Những nguy cơ trên chỉ xảy ra nếu bạn duy trì thói quen nhịn tiểu trong thời gian dài. Thế nhưng, nếu có thể, đừng bao giờ nhịn tiểu và đi vệ sinh ngay mỗi khi buồn. Thời gian nhịn tiểu càng lâu thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.