Lịch trình dày đặc khó lường của tài xế chở bệnh nhân 1440

Sáng 29/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết anh M.V.T (30 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc, H.An Phú, An Giang), tài xế chở bệnh nhân 1440, đang được cách ly ở tỉnh Sóc Trăng vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.



Theo bác sĩ Trần Văn Khải, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, qua điều tra dịch tễ, sau khi chở bệnh nhân 1440 từ biên giới tỉnh An Giang về TP HCM, tài xế đã đưa nhiều người đi Kiên Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng.

Ảnh minh họa.

Qua điều tra dịch tễ, anh T. khai khoảng 2h ngày 24/12, tài xế đón 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở xã Khánh Bình, huyện An Phú. Đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An (khu vực dốc cầu của đường cao tốc), 1 khách nam xuống xe để về Vĩnh Long, 1 khách nữ khác về Đồng Tháp.

Hơn 7h cùng ngày, anh T. cùng 4 khách nam còn lại xuống lề đường Tên Lửa (gần bến xe miền Tây, TP.HCM) để uống cà phê. Tài xế sau đó quay về hướng TP Long Xuyên (An Giang) và ghé tiệm cơm trên quốc lộ 62 để ăn sáng.

Khoảng 13-14h ngày 24/12, anh T. thay nhớt xe tại chi nhánh của hãng Mitsubishi tại TP Long Xuyên. 16-17h cùng ngày, tài xế ghé nhà chú họ tên Lợi ở gần Bệnh viện An Phú.

Tối hôm đó, anh T. chở ông Lợi đến gặp bạn và khoảng 10 người ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Họ cùng ăn tối và ngủ lại qua đêm (T. ngủ ngoài xe). Sáng 25/12, anh T. ăn uống tại nhà bạn ông Lợi với những người đã gặp tối hôm trước.

Đến 9h, tài xế tiếp tục chở chú họ đến nhà một người bạn khác ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau khi ăn cơm cùng vài người bạn của ông Lợi, chiều hôm đó, anh T. đi chợ ở Rạch Giá để mua cá rồi chở chú họ về An Giang.

Khoảng 18-19h ngày 25/6, 2 người này ăn tối tại tiệm cơm vỉa hè ở thị trấn Hòa Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang rồi về nhà ông Lợi.

Rạng sáng 26/12, T. chở 5 giáo viên do ông Lợi liên hệ đến họp tại trường THCS Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 8-9h cùng ngày, T. chở một số giáo viên khác đi họp rồi đến nhà một người tên Nam ở Xẻo Chôm để bọc yên xe.

Từ 11-11h30 ngày 25/11, T. đón các giáo viên đi ăn trưa tại một điểm gần trường nhưng không nhớ địa chỉ. Tài xế sau đó về nhà ông Lợi lúc 16h.

17h, anh ta đi rửa xe dưới chân cầu An Phú rồi về nhà ông Lợi ăn uống cùng 1 thầy giáo và vài người hàng xóm. 20h, T. về nhà mẹ ruột (có mẹ, cha, em gái) ở ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lập để ngủ.

Rạng sáng 27/12, anh T. nói chuyện với mẹ một lúc rồi rước 4 người khách đi Sóc Trăng tại lò rèn Ông Trụ ở xã Phước Hưng. Khi đến ngã ba Lộ Tẻ, tất cả những người trên xe vào quán ăn chay, trong tiệm có khoảng 20 người.

Đến Sóc Trăng lúc gần 12h, anh T. đậu xe gần chùa Phổ Giác ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú để khách đi đám tang ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách. Khoảng 13h, tài xế này vào quán gần đó ăn mì gói rồi đậu xe gần Trạm Y tế xã Trường Khánh để ngủ trên xe.

Khoảng 17-18h ngày 27/12, anh T. đến quán bánh xèo 68 trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP Sóc Trăng để ăn uống. Sau đó, T. lái xe đi dạo quanh TP Sóc Trăng rồi về trước cửa trường học ở xã Trường Khánh ngủ trong xe.

Sáng 28/12, nhận được điện thoại của người thân báo tin về việc từng chở bệnh nhân 1440, tài xế này đón 4 vị khách về An Giang khai báo y tế. Lúc này, có thêm 4 người đi đám tang xin đi cùng để ra quốc lộ 1 nên lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng mời tất cả 9 người về Trạm Y tế xã Trường Khánh làm việc.

Sau khi có kết quả điều tra, đến nay ngành y tế tỉnh Sóc Trăng xác định được 12 trường hợp F2 và 47 F3. Cơ quan chức năng tiếp tục truy vết nhóm khách đến viếng đám tang từ chiều 27 đến sáng 28/12.

Tại An Giang, UBND tỉnh này đã yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng để xác minh, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1440, tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

UBND Tỉnh An Giang cũng giao cơ quan công an phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng xác minh làm rõ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép (kể cả những người có hành vi chứa chấp, dung túng, bao che cho các trường hợp nhập cảnh trái phép) để xử lý.