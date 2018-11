Lệch pha, chẳng qua là bệnh ích kỷ khi "yêu"

Thực tế có vô số những lá đơn ly hôn được gửi đến các tòa án với lý do “không hợp”, trong đó không ít nguyên nhân sâu xa chính là không hợp nhau trong chuyện "phòng the” mà chẳng ai dám nói ra vì sợ “xấu mặt”.

Đằng sau những nguyên nhân “lệch pha” ấy sẽ kéo theo muôn vàn hệ lụy khác khiến các cặp đôi không hài lòng về nhau, bới bèo ra bọ để trút cái ấm ức lên nhau, cho nên dẫn đến những mâu thuẫn khác để cuối cùng họ phải đối mặt với nhau trước phiên tòa.

Ảnh minh họa. Chị Khánh, thẩm phán của một tòa án quận tại Hà Nội kể lại: Tại một phiên tòa, khi được hỏi lý do ly hôn, anh chồng cứ lấp lửng: “Thì đã ghi rõ trong đơn rồi đấy ạ...”. Chị vợ liền nói: “Đúng thế, là do không hợp nhau”. Khi tòa yêu cầu chị vợ nói trước thì anh chồng cứ chen ngang vẻ bức xúc. Còn khi đến lượt anh chồng được trình bày thì chị vợ cứ bĩu môi, nguýt dài rồi nói chõ vào.



“Anh ta chỉ biết ăn và ngủ, không động chân động tay vào bất cứ việc gì”. Anh chồng liền cự lại: “Không đúng, công việc ở công trường khiến tôi mệt và hay ngủ sớm, sáng tôi còn giúp cô đưa con đi học”. “Ngủ, ngủ, ngủ, anh chỉ biết ngủ thôi à?. Cô vợ mỉa mai. “Không muốn tôi ngủ, muốn tôi “trả bài” chứ gì, tôi đi làm về mệt chỉ muốn ngủ, sáng ra hết mệt thì ấy không được à?”, anh chồng đỏ mặt tía tai phản pháo.

Hóa ra nói quanh nói quẩn cũng chỉ vì “lệch pha”. “Lệch pha” trong “chuyện ấy” chính là không thỏa mãn trong đời sống tình dục của cặp vợ chồng. Không thỏa mãn khiến tinh thần của anh của ả lúc nắng lúc mưa thì việc cọ miệng hay đá thúng đụng nia cũng là chuyện thường tình. Cái nguyên nhân dẫn đến vụ ly hôn do “không hợp nhau” ấy mới đầu tưởng như nó chỉ là chuyện “dưới đất”, nhưng hóa ra lại là chuyện “trên giường”.

Còn trường hợp khác thì chị vợ đòi ly hôn ngay sau 3 tháng cưới nhau. Nguyên nhân là do “súng ống” của ông chồng chẳng khác nào của “cậu bé tí hon”, đã thế, anh chồng lại còn hay “tinh tướng”, đòi yêu liên tục nhưng lần nào cũng “hết tiền” trong vòng một nốt nhạc khiến chị vợ chưng hửng. Thì đành rằng chất lượng “yêu” không phụ thuộc vào “súng” to hay nhỏ, chủ yếu là kỹ năng “tác xạ”, thế nhưng anh chồng lại không biết điều, cứ thản nhiên hành sự xong rồi lăn ra ngủ chẳng thèm qua tâm gì đến cô vợ sung sức đang ngắn cả mặt vì tức. Khi đệ đơn ly hôn, cô vợ ghi rõ lý do: “Không hợp nhau về “chuyện ấy”, yêu cầu tòa xử ngay không hòa giải”.

Cánh mày râu cũng không ít người vác đơn ra tòa cũng chỉ vì “lệch pha” với vợ. Anh chồng nọ tố vợ nghiện thẩm mỹ, hết bơm môi, bơm ngực lại xăm trồ đầy mình khiến cho anh mỗi lần gần gũi lại như thể đang hành sự với một ả khách làng chơi. Thế là anh chồng cứ “yêu” qua quýt cho xong, lâu dần không được như ý cô vợ quy cho anh cái tội “vô trách nhiệm”. Cô vợ cũng chẳng vì thế mà chịu ở không, liền cắm chi chít sừng lên đầu chồng. Mâu thuẫn ngày một tăng lên cấp số nhân khi cả hai có quá nhiều điều “không thể tha thứ” cho nhau để mà sống chung một mái nhà.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, để chuyện ấy hòa hợp đơn giản mỗi người phải tìm hiểu sở thích của nhau, thậm chí có thể dung hòa bằng cách “chia đều” sự sung sướng nếu cả hai không cùng thỏa mãn. Tại sao mỗi người chỉ mong muốn cho bản thân và bắt người kia phải “chiều”, như vậy chẳng phải là ích kỷ lắm sao?.

Đôi khi cuộc hôn nhân của một đời người lại bỗng chốc biên thành ác mộng chỉ bởi sự ích kỷ của ai đó trong cuộc yêu. Lệch pha, chẳng qua chỉ là bệnh ích kỷ. Thuốc chữa chỉ có thể là sự quan tâm và yêu thương nhau thật lòng.