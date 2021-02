Lễ tân tiết lộ vì sao phải bật đèn toilet khi ngủ khách sạn

Đặt phòng khách sạn là điều không thể thiếu khi đi du lịch xa nhà. Khi nhận phòng, lễ tân hoặc buồng phòng sẽ nhắc bạn bật đèn toilet khi ngủ. Nhiều người không biết, hiểu lầm lời khuyên này liên quan đến các vấn đề tâm linh. Tránh vấp ngã. Thực tế, lời khuyên trên bắt nguồn từ việc đảm bảo an toàn cho người lưu trú. Mới nhận phòng khiến bạn không rành về cấu tạo phòng khách sạn. Ngủ trong bóng tối khiến bạn rất khó lần tìm vị trí đúng trong đêm. Trong khi đó đèn ngủ của khách sạn thường khá sáng, không tốt cho chất lượng giấc ngủ. Tìm được nhà vệ sinh. Do đèn ngủ của khách sạn rất sáng nên nhiều người chấp nhận tắt đi để ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, nếu nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh thì bóng tối sẽ khiến bạn mất thời gian tìm công tắc đèn hoặc bật điện thoại. Điều này khiến não bộ phải tập trung làm việc nên ngủ lại sẽ khó khăn hơn nhiều. Ngủ ngon giấc hơn. Khách sạn là nơi lưu trú của nhiều người nên nửa đêm có tiếng động là điều khó tránh khỏi. Thử tưởng tượng, nếu mở mắt ở nơi xa lạ lại có tiếng động bất thường thì bạn sẽ hoang mang cỡ nào. Thoát thân trong tình huống khẩn. Lợi ích quan trọng nhất của việc bật đèn toilet khi ngủ khách sạn là giúp khách hàng sớm tìm lối thoát nếu không may có sự cố, tai nạn như động đất, cháy nhà hay người xấu đột nhập vào phòng. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Cháy khách sạn 8 tầng, 1 người chết. Nguồn: THTPCT.

