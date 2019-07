Làn da đẹp như mơ nhờ chọn đúng chế độ ăn phù hợp loại da

Da tàn nhang: Da bị tăng sắc tố có thể do bạn thiếu vitamin, đặc biệt là B12. Chế độ ăn giàu vitamin B12, C và E cùng các chất chống oxy hóa như axit ellagic có thể giúp bạn thoát khỏi các đốm sắc tố. Các loại trái cây như: cam quýt, dâu tây, kiwi, cà chua và lựu rất giàu những loại vitamin hữu ích này. Da lão hóa, nhiều nếp nhăn: Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra rằng, chất chống oxy hóa có thể giúp làn da trẻ hơn. Theo đó, nếu bạn ăn thực phẩm có chứa đậu nành mỗi ngày, các dấu hiệu lão hóa da sẽ gần như biến mất, đặc biệt là các nếp nhăn quanh mắt. Theo các nghiên cứu, với chế độ ăn nhiều rau, đặc biệt là măng tây, cần tây, cà tím, tỏi và hành tây, người Thụy Điển có làn da ít bị lão hóa. Họ ăn hầu như không ăn thịt đỏ, đường, bơ, bơ thực vật hay sữa… Da khô: Khi bạn thiếu cholesterol và dư thừa vitamin E trong cơ thể, da bạn sẽ bị khô. Do đó, hãy tăng axit béo không bão hòa trong chế độ ăn uống. Bạn có thể thêm đậu, trứng, đậu nành, bơ, đậu phộng và các loại hạt khác vào thực đơn của mình. Da dầu: Mỹ phẩm chỉ tạm thời cứu bạn khỏi bóng nhờn do da dầu, trong khi chế độ ăn giàu vitamin A có thể làm giảm đáng kể mức độ dầu trên da. Bạn hãy ăn xoài, cà rốt, lòng đỏ trứng, quả mơ khô, rau bina và khoai lang... Da bị mụn: Khi các tuyến bã nhờn hoạt động mạnh khiến lỗ chân lông bị bít tắc, vi khuẩn sinh sản nhanh hơn gây viêm da và mụn. Một chế độ ăn uống đặc biệt có thể giúp bạn giải quyết vấn đề mụn trứng cá. Điều quan trọng nhất là bạn cần ăn nhiều thực phẩm có axit béo không bão hòa để làm dịu tình trạng viêm. Bạn cũng có thể ăn thêm trái cây, rau, quả hạch, quả óc chó, hạt lanh, rong biển và hải sản. Xóa quầng thâm dưới mắt: Thật sai lầm khi nghĩ rằng quầng thâm quanh mắt là dấu hiệu của việc thiếu ngủ. Chúng có thể là triệu chứng của bệnh dị ứng hoặc do cơ thể không dung nạp thực phẩm dẫn đến viêm và làm thâm vùng quanh mắt. Nếu nguyên nhân thứ 2 khiến mắt bạn xuất hiện quầng thâm dưới mắt thì bạn nên đi khám. Trong trường hợp cơ thể bạn không bị dị ứng thực phẩm, hãy uống đủ nước, không uống quá nhiều cafe, đồng thời ăn nhiều thịt đỏ, cá ngừ, lòng đỏ trứng và kiều mạch.

