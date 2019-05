Làm cách nào để không phải lo vợ ngoại tình?

Người ta thường nói, không duyên sẽ chẳng thể gặp được nhau, không nợ sẽ chẳng thể nào nên nghĩa vợ chồng. Các cặp đôi đều vì chữ duyên mà đến với nhau, vì chữ nợ mà yêu thương nhau trọn kiếp này. Nhưng đôi khi duyên nợ cũng đứt gánh giữa đường vì sự ghen tuông mù quáng của cánh mày râu, lo sợ vợ ngoại tình, khiến cuộc sống ngột ngạt và dẫn đến ly hôn. Chính vì vậy, khi đã lấy nhau, nhất là người đàn ông hãy tin tưởng vào đối phương. Khi tin tưởng vào đối phương sẽ hạn chế được cãi vã và hiểu nhầm.

Dẫu biết rằng, trên thế giới này không có điều gì là tuyệt đối và đặc biệt là với những người đàn ông đã từng bị lừa dối trong tình yêu thì càng khó để tin tưởng một ai đó. Nhưng nếu tình cảm xuất phát từ sự chân thành và có thiện chí gắn bó vững bền thì hãy cho nhau niềm tin. Đồng thời, để không phải lo vợ ngoại tình thì bạn hãy:

Dành nhiều thời gian cho gia đình

Hãy dành nhiều thời gian cho vợ con. Sau khi kết hôn, người phụ nữ thường không có nhiều thời gian để dành cho bản thân vì phải bộn bề với công việc gia đình rồi chăm sóc con cái, chăm lo cho chồng và hàng tỉ các công việc không tên khác. Họ sẽ cảm thấy rất tủi thân và cô đơn, khi người chồng không quan tâm, ít ở nhà cùng vợ. Khi cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính gia đình của mình, thấy sự hi sinh của mình không được chồng đáp lại, họ rất dễ bị hấp dẫn bởi người đàn ông khác, nảy sinh tình cảm sai trái, dẫn đến ngoại tình.



Để loại bỏ được nguy cơ này, bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn để cùng vợ chăm sóc con cái, phụ làm việc nhà. Như vậy tình cảm vợ chồng sẽ luôn mặn nồng và tránh được sự xuất hiện của người thứ 3 không mong muốn. Việc dành thời gian cho gia đình cũng thể hiện bạn là người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con, là cách tốt nhất giúp vợ vượt qua mọi sự cám dỗ của ngoại tình. Chắc chắn rằng, không một người vợ nào lại tơ tưởng đến người đàn ông khác khi được chồng quan tâm, chia sẻ và chăm sóc gia đình cùng cô ấy.

Không gây tổn thương cho vợ

Một trong những nguyên nhân khiến vợ ngoại tình chính là phải chịu quá nhiều sự tổn thương từ chồng. Phụ nữ thường rất yếu đuối và dễ bị tổn thương nếu chồng đối xử tệ bạc. Điều này sẽ khiến cô ấy sợ hãi và xa lánh chồng để tìm đến người đàn ông mang lại cho cô ấy sự bao bọc và yêu thương thực sự. Khi tổn thương lên đến đỉnh điểm thì sẽ hằn mãi trong tim, cuộc hôn nhân không khác nào một cuộc tra tấn không có điểm dừng. Họ sẽ tìm mọi cách để đến với người thứ 3 để giải thoát cho sự ngột ngạt của cuộc hôn nhân đó. Do đó, để không phải lo vợ ngoại tình, là một người “đầu gối tay ấp” bạn không nên làm tổn thương cô ấy.

Vun đắp tình cảm bằng cách đưa vợ đi du lịch

Người vợ đã sinh con và lo liệu mọi việc nhà để bạn có thể chú tâm cho công việc, lo cho sự nghiệp. Vì thế cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc và sự trân trọng từ chồng mình. Khi sự cho đi và nhận lại là tương xứng thì người vợ sẽ không bao giờ ngoại tình cả.

Bạn hãy chủ động đưa vợ đi du lịch, để cô ấy biết rằng bạn luôn quan tâm, dù công việc có bận tới đâu thì vợ vẫn là người quan trọng nhất với chồng. Như vậy, cô ấy sẽ rất hạnh phúc và tự hào khi có một người chồng tâm lý và chu đáo, sẽ chẳng có lý do gì để cô ấy tìm đến người đàn ông khác. Khi bạn đã tốt như vậy thì cũng chẳng có lí do gì để lo lắng rằng vợ sẽ ngoại tình.

Người vợ thường sẽ không đòi hỏi nhưng trong thâm tâm họ sẽ rất vui nếu được chồng yêu thương và chiều chuộng, đưa đi du lịch. Còn ngược lại khi chồng vô tâm không quan tâm đến sự vất vả hay những mong muốn âm thầm đó thì họ sẽ cảm thấy buồn lòng và thất vọng.

Nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng

Tình cảm vợ chồng phải nuôi dưỡng thì mới được bền lâu. Người vợ rất dễ cảm động với những điều nhỏ nhặt mà người chồng làm cho mình, do đó bạn không cần phải quá cầu kì và phô trương. Đơn giản vào một ngày nào đó khi tan sở bạn hãy mua một bó hoa nàng thích rồi về nhà thật sớm, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô ấy và nói những lời yêu thương, chắc chằn rằng cô ấy sẽ vỡ òa trong hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng và có một người chồng luôn biết cách làm vợ vui và những điều bất ngờ thì không một người vợ nào lại dại dột ngoại tình, phản bội chồng. Là một người chồng hoàn hảo trong mắt vợ thì bạn cần gì phải lo lắng đến việc vợ ngoại tình. Bởi điều ấy chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Hoàn thiện bản thân mình

Với người phụ nữ, cảm giác họ muốn nhất ở người đàn ông chính là sự an toàn và bình yên. Chính vì vậy, họ luôn mong muốn có được một người chồng bản lĩnh, có đủ khả năng để che chở, bảo vệ cho họ. Do đó, là trụ cột gia đình bạn phải luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, để người phụ nữ của mình cảm thấy an toàn và tin cậy. Phụ nữ không sợ lấy chồng nghèo vật chất mà chỉ sợ chồng nghèo ý chí. Vì thế, khi nhìn thấy người chồng luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và sự nghiệp thì cô ấy ngày càng sẽ yêu và thương nhiều hơn.

Chính vì vậy, qua đây có thể thấy chỉ cần bạn yêu thương vợ đúng cách thì không việc gì phải lo lắng vợ ngoại tình. Yêu thương chân thành, quan tâm đúng lúc, luôn che chở, chắc chắn vợ sẽ không bao giờ rời xa bạn.