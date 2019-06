Kỳ lạ: Bệnh viện tại Canada “chữa bệnh” bằng liệu pháp thú cưng

Câu chuyện bắt đầu tại Bệnh viện Juravinski ở Canada, khi anh Zachary Noble được chẩn đoán mắc ung thư hạch Hodgkin. Và không may, Zachary mắc phải thể ung thư kháng lại hóa trị. Mong mỏi của Zachary trong những ngày dài nằm viện là được gặp những chú chó cưng của mình và các y bác sĩ đã biến giấc mơ này của anh thành hiện thực. Tinh thần của Zachary đã tốt lên rất nhiều khi được gặp hai chú chó cưng của mình. Trước khi qua đời, Zachary đã thành lập nhóm hỗ trợ để những bệnh nhân như anh có thể đồng hành với thú cưng trong quá trình điều trị. Người dì của Zachary, bà Donna đã hứa thực hiện ước nguyện này của anh. Và nhóm “Liệu pháp thú cưng” ra đời. Bà Donna đã phối hợp chặt chẽ với các y bác sĩ của Bệnh viện Juravinski, cũng như các tình nguyện viên để kiểm soát vẫn đề nhiễm trùng khi người bệnh tiếp xúc với thú cưng. Các bác sĩ muốn chắc chắn rằng, tất cả người bệnh phải được bảo vệ khỏi nguy cơ nhiễm trùng. Sự an toàn của người bệnh không phải là điều duy nhất được chú trọng. Nhóm “Liệu pháp thú cưng” cũng phải đảm bảo sự an toàn của từng con vật trong mỗi chuyến thăm chủ nhân tại bệnh viện. Cũng như Zachary trước đây, rất nhiều người bệnh mong mỏi được gặp lại thú cưng của mình, trong đó nhiều người biết rằng họ chỉ có cơ hội cuối cùng để làm điều này. Bà Donna khẳng định, việc gặp lại thú cưng đã giúp người bệnh quên tình trạng sức khỏe của mình và tinh thần tràn ngập hy vọng. Những hình ảnh xúc động của bệnh nhân ung thư bên chú chó cưng của mình.

Câu chuyện bắt đầu tại Bệnh viện Juravinski ở Canada, khi anh Zachary Noble được chẩn đoán mắc ung thư hạch Hodgkin. Và không may, Zachary mắc phải thể ung thư kháng lại hóa trị. Mong mỏi của Zachary trong những ngày dài nằm viện là được gặp những chú chó cưng của mình và các y bác sĩ đã biến giấc mơ này của anh thành hiện thực. Tinh thần của Zachary đã tốt lên rất nhiều khi được gặp hai chú chó cưng của mình. Trước khi qua đời, Zachary đã thành lập nhóm hỗ trợ để những bệnh nhân như anh có thể đồng hành với thú cưng trong quá trình điều trị. Người dì của Zachary, bà Donna đã hứa thực hiện ước nguyện này của anh. Và nhóm “Liệu pháp thú cưng” ra đời. Bà Donna đã phối hợp chặt chẽ với các y bác sĩ của Bệnh viện Juravinski, cũng như các tình nguyện viên để kiểm soát vẫn đề nhiễm trùng khi người bệnh tiếp xúc với thú cưng. Các bác sĩ muốn chắc chắn rằng, tất cả người bệnh phải được bảo vệ khỏi nguy cơ nhiễm trùng. Sự an toàn của người bệnh không phải là điều duy nhất được chú trọng. Nhóm “Liệu pháp thú cưng” cũng phải đảm bảo sự an toàn của từng con vật trong mỗi chuyến thăm chủ nhân tại bệnh viện. Cũng như Zachary trước đây, rất nhiều người bệnh mong mỏi được gặp lại thú cưng của mình, trong đó nhiều người biết rằng họ chỉ có cơ hội cuối cùng để làm điều này. Bà Donna khẳng định, việc gặp lại thú cưng đã giúp người bệnh quên tình trạng sức khỏe của mình và tinh thần tràn ngập hy vọng. Những hình ảnh xúc động của bệnh nhân ung thư bên chú chó cưng của mình.