Kinh nguyệt không đều và có màu nâu đen có sao không?

Hầu hết, chị em thường gặp kinh nguyệt có màu nâu đen vào những ngày đầu và cuối giai đoạn hành kinh, do niêm mạc tử cung bong ít, bong không đồng đều. Khiến cho số lượng máu kinh ra ít, đọng lại ở tử cung âm đạo một thời gian trước khi chảy ra ngoài. Đến khi máu chảy ra sẽ có màu nâu đen. Đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường và không cần phải điều trị. Tuy nhiên, ở một số trường hợp kinh nguyệt không đều có màu nâu đen sẽ được coi là bệnh lý, vì là biểu hiện của một số căn bệnh nguy hiểm.

Kinh nguyệt không đều có màu nâu đen khi nào được xem là bệnh lý?

Kinh nguyệt không đều có màu nâu đen được xem là một bệnh lý khi lặp đi lặp lại nhiều lần, đôi khi có mùi hôi tanh. Đây là dấu hiệu nhận biết một số căn bệnh sau:

Rối loạn nội tiết sinh dục

Ảnh minh họa. Kinh nguyệt có màu đen, số lượng ít liên tục, kéo dài trên 7 ngày, có nghĩa là chị em đang bị rong kinh. Hiện tượng này có thể do rối loạn nội tiết sinh dục gây ra, thường gặp ở tuổi dậy thì. Do hoạt động nội tiết của vùng dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng chưa thuần thục hoặc xảy ra ở tuổi tiền mãn kinh do buồng trứng đã suy giảm chức năng. Ngoài ra, có thể gặp ở những người suy buồng trứng sớm, bị stress, thay đổi môi trường sống và làm việc hoặc do sử dụng thuốc nội tiết sinh dục, thuốc tránh thai không đúng chỉ định…



Niêm mạc tử cung bị tổn thương

Nếu ngày trước nguyệt đều, bình thường, máu kinh có màu đỏ thẫm, nhưng nay chu kỳ kinh nguyệt không đều, máu kinh có màu nâu đen, hành kinh kéo dài trên 7 ngày, có thể các chị em đã bị polyp buồng tử cung hoại tử, u xơ dưới niêm mạc tử cung hoặc nguy hiểm hơn là ung thư niêm mạc tử cung, tử cung. Các chị em nên đi khám, làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để tìm ra nguyên nhân và điều trị hiệu quả.

Do viêm nhiễm

Bị viêm niêm mạc tử cung, viêm thân tử cung hay viêm phần phụ cũng là nguyên nhân gây nên hiện tượng kinh nguyệt không đều và có màu nâu đen. Viêm niêm mạc tử cung, viêm thân tử cung hay viêm phần phụ là do can thiệp thủ thuật vào buồng tử cung như: nạo hút thai, nạo hút niêm mạc tử cung. Biểu hiện là máu âm đạo ra kéo dài, màu đen hoặc màu nâu, có mùi hôi, sốt > 37,5 độ C, có thể có đau bụng vùng bụng dưới.

Ngoài những nguyên nhân trên, kinh nguyệt không đều, máu kinh màu nâu hay màu đen còn có thể là dấu hiệu báo động của các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh lậu, chlamydia hoặc mụn cóc âm đạo… Khi thấy kinh nguyệt không đều, máu kinh màu nâu đen xảy ra trong vòng 3 tháng, chị em hãy đến các cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa sản phụ để được thăm khám, tầm soát các bệnh nguy hiểm.

Kinh nguyệt không đều màu đen có ảnh hưởng đến việc có thai?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc kinh nguyệt đều, số lượng kinh và thời gian hành kinh vẫn bình thường, máu kinh chỉ đen ở những ngày đầu và cuối giai đoạn hành kinh thì đó là hiện tượng bình thường, không ảnh hưởng gì đến quá trình thụ thai.

Nhưng mà chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ tự nhiên không đều, kinh nguyệt màu nâu đen kèm theo một số triệu chứng khác như: hành kinh kéo dài trên 7 ngày, máu kinh có mùi hôi, đau bụng hạ vị, hoặc kinh nguyệt tự nhiên ra ít sau một thủ thuật can thiệp vào buồng tử cung… thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí là vô sinh. Bởi khi kinh nguyệt không đều có màu nâu đen sẽ khiến quá trình tái tạo lên các lớp niêm mạc tại thành tử cung gặp trục trặc. Đồng thời việc sản sinh ra các nội tiết tố và các hormone sinh dục nữ cũng bị ngưng trệ khiến buồng trứng chậm phát triển và khó phóng noãn như bình thường, ngăn chặn quá trình thụ thai.