Kinh ngạc loại bánh mì làm từ hàng trăm con dế

Roberts Bakery vốn là một nhà làm bánh lâu đời có truyền thống từ năm 1887, nổi tiếng với những chiếc bánh vodka mận thơm ngon, bánh trà xanh cuộn sáng tạo, bánh nướng trộn mới lạ, fast food và nhiều sản phẩm kinh điển khác. Mới đây, họ sáng tạo ra loại bánh mì từ hàng trăm con dế có tên Crunchy Cricket Loaf. Mỗi ổ bánh mỳ chứa khoảng 336 con dế, được sấy khô, nghiền, trộn với bột mì, ngũ cốc và sau đó được nướng để trở thành một ổ bánh mì cực kỳ ngon với lớp vỏ giòn rụm", ông Stuart Spencer-Calnan - giám đốc điều hành của tiệm bánh cho biết. Theo ông Spencer-Calnan, sau gần 1 tuần tung ra sản phẩm, những phản hồi mà tiệm bánh nhận được rất tích cực, thực khách đã rất ngạc nhiên với hương vị của những chiếc bánh làm từ côn trùng này. Alison Ordonez, trưởng bộ phận đổi mới của tiệm bánh cho biết, tuy còn khá mới mẻ với thực khách, nhưng côn trùng là loại nguyên liệu sẵn có rất ngon, đặc biệt bổ dưỡng mà ta không nên bỏ qua. Crunchy Cricket Loaf là khởi đầu dễ dàng giúp người tiêu dùng làm quen với thực phẩm có nguồn gốc từ côn trùng, cung cấp cho họ một nguồn protein tốt và an toàn. Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Adele Wolstenhulme cho rằng, bánh mì được làm từ dế có nhiều chất dinh dưỡng và protein hơn những sản phẩm bánh mỳ thông thường. Ngoài ra, côn trùng có thể làm giảm mỡ trong cơ thể vì chúng chứa nhiều axit béo, canxi, sắt, vitamin B12 và vitamin C. Một nghiên cứu gần đây cho thấy dế có khả năng chống oxy hóa cao gấp 5 lần so với nước cam. Ăn côn trùng ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Phần Lan,... Năm 2018 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã ước tính ít nhất có 2 tỷ người ăn côn trùng trên khắp thế giới và đã có hơn 1.900 loài côn trùng được sử dụng làm thực phẩm. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Roberts Bakery vốn là một nhà làm bánh lâu đời có truyền thống từ năm 1887, nổi tiếng với những chiếc bánh vodka mận thơm ngon, bánh trà xanh cuộn sáng tạo, bánh nướng trộn mới lạ, fast food và nhiều sản phẩm kinh điển khác. Mới đây, họ sáng tạo ra loại bánh mì từ hàng trăm con dế có tên Crunchy Cricket Loaf. Mỗi ổ bánh mỳ chứa khoảng 336 con dế, được sấy khô, nghiền, trộn với bột mì, ngũ cốc và sau đó được nướng để trở thành một ổ bánh mì cực kỳ ngon với lớp vỏ giòn rụm", ông Stuart Spencer-Calnan - giám đốc điều hành của tiệm bánh cho biết. Theo ông Spencer-Calnan, sau gần 1 tuần tung ra sản phẩm, những phản hồi mà tiệm bánh nhận được rất tích cực, thực khách đã rất ngạc nhiên với hương vị của những chiếc bánh làm từ côn trùng này. Alison Ordonez, trưởng bộ phận đổi mới của tiệm bánh cho biết, tuy còn khá mới mẻ với thực khách, nhưng côn trùng là loại nguyên liệu sẵn có rất ngon, đặc biệt bổ dưỡng mà ta không nên bỏ qua. Crunchy Cricket Loaf là khởi đầu dễ dàng giúp người tiêu dùng làm quen với thực phẩm có nguồn gốc từ côn trùng, cung cấp cho họ một nguồn protein tốt và an toàn. Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Adele Wolstenhulme cho rằng, bánh mì được làm từ dế có nhiều chất dinh dưỡng và protein hơn những sản phẩm bánh mỳ thông thường. Ngoài ra, côn trùng có thể làm giảm mỡ trong cơ thể vì chúng chứa nhiều axit béo, canxi, sắt, vitamin B12 và vitamin C. Một nghiên cứu gần đây cho thấy dế có khả năng chống oxy hóa cao gấp 5 lần so với nước cam. Ăn côn trùng ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Phần Lan,... Năm 2018 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã ước tính ít nhất có 2 tỷ người ăn côn trùng trên khắp thế giới và đã có hơn 1.900 loài côn trùng được sử dụng làm thực phẩm. Video " Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.