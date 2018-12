Kinh ngạc 10 thói quen đơn giản có thể kéo dài tuổi thọ của bạn

Thường xuyên đi khám cùng một bác sĩ: Các nhà khoa học tại Đại học Exeter (Anh) đã chứng minh rằng việc thăm khám cùng một bác sĩ trong nhiều năm có thể kéo dài tuổi thọ. Quy tắc này không chỉ áp dụng cho bác sĩ đa khoa, mà còn cho bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tâm thần và các bác sĩ khác. Bác sĩ quen thường sẽ nhớ tiểu sử bệnh của bạn và thông báo nếu có gì đó thay đổi. Lập kế hoạch ngân sách của riêng bạn và tiết kiệm một số tiền cho tương lai: Các chuyên gia tài chính cho rằng có sự tương đồng giữa sức khỏe tài chính và thể chất. Nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra rằng những người trên 50 tuổi bị sốc vì rủi ro tài chính có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể. Ăn nhiều chất béo: Theo nghiên cứu được trình bày tại Hiệp hội dịch tễ học và phòng chống dịch bệnh tim mạch Mỹ, những người tiêu thụ chất béo không bão hòa đơn như ô liu, bơ, hạt và các loại dầu khác làm giảm 16% nguy cơ tử vong do các vấn đề về tim mạch. Chăm sóc đường ruột: Theo các nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học McGill, bí mật về tuổi thọ là tất cả trong ruột. Vi khuẩn có ích sống trong ruột làm tăng tuổi thọ của chúng ta. Chúng ta nên bổ sung những sản phẩm chứa probiotic để đường ruột hoạt động tốt hơn. Mang giày và quần áo thoải mái: Những điều mang lại cho chúng ta niềm vui và sự thoải mái gián tiếp kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Theo chuyên gia sức khỏe, việc mang giày dép thoải mái và đi bộ khoảng 10.000 bước mỗi ngày có ý nghĩa đối với sức khỏe của chúng ta. Hạn chế ngồi lì một chỗ: Bạn có thể kéo dài cuộc sống nếu giảm thời gian ngồi trong văn phòng hoặc nằm ì trên ghế dài trước TV. Không nên ngồi quá 2 giờ hoặc dành hơn 2 giờ xem TV mỗi ngày. Nếu bạn tuân theo những quy tắc này, bạn có thể sống lâu thêm khoảng 3 năm. Ngủ lâu hơn vào cuối tuần: Dựa trên các nghiên cứu của Torbjorn Akerstedt, một nhà khoa học đến từ Thụy Điển, ngủ vào cuối tuần có thể cứu chúng ta khỏi các vấn đề sức khỏe và thậm chí giảm nguy cơ tử vong sớm. Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên: 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày như làm việc nhà và 5 lần một tuần giúp giảm nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch. Lý thuyết này đã được chứng minh bởi Scott Lear và các đồng nghiệp của ông từ Đại học McMaster (Canada). Thêm vào đó, bạn nên đến phòng tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe. Làm việc nhiều: Các nhà khoa học ĐH Harvard chắc chắn rằng những người đặt ra mục tiêu và làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của họ sẽ có cuộc sống tươi sáng nhất. Vì vậy, những người lãng phí tuổi trẻ và không cố gắng xây dựng sự nghiệp của họ có khả năng qua đời sớm hơn so với các đồng nghiệp thành công của họ. Nói chuyện nhiều hơn với những người hiểu bạn: Tâm sự với bạn bè và người thân đáng tin cậy sẽ giúp bạn sống lâu hơn. Bạn có thể rất thành công và kiếm được số tiền khổng lồ, nhưng nếu bạn không có ai ở bên cạnh, cuộc sống của bạn không thể hạnh phúc 100%. Trong khi đó, những người hạnh phúc sống lâu hơn người không hạnh phúc. Ảnh: BS. Video "Thói quen ăn uống khiến bạn già đi thêm 15 tuổi". Nguồn: CSHP.

Thường xuyên đi khám cùng một bác sĩ: Các nhà khoa học tại Đại học Exeter (Anh) đã chứng minh rằng việc thăm khám cùng một bác sĩ trong nhiều năm có thể kéo dài tuổi thọ. Quy tắc này không chỉ áp dụng cho bác sĩ đa khoa, mà còn cho bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tâm thần và các bác sĩ khác. Bác sĩ quen thường sẽ nhớ tiểu sử bệnh của bạn và thông báo nếu có gì đó thay đổi. Lập kế hoạch ngân sách của riêng bạn và tiết kiệm một số tiền cho tương lai: Các chuyên gia tài chính cho rằng có sự tương đồng giữa sức khỏe tài chính và thể chất. Nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra rằng những người trên 50 tuổi bị sốc vì rủi ro tài chính có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể. Ăn nhiều chất béo: Theo nghiên cứu được trình bày tại Hiệp hội dịch tễ học và phòng chống dịch bệnh tim mạch Mỹ, những người tiêu thụ chất béo không bão hòa đơn như ô liu, bơ, hạt và các loại dầu khác làm giảm 16% nguy cơ tử vong do các vấn đề về tim mạch. Chăm sóc đường ruột: Theo các nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học McGill, bí mật về tuổi thọ là tất cả trong ruột. Vi khuẩn có ích sống trong ruột làm tăng tuổi thọ của chúng ta. Chúng ta nên bổ sung những sản phẩm chứa probiotic để đường ruột hoạt động tốt hơn. Mang giày và quần áo thoải mái: Những điều mang lại cho chúng ta niềm vui và sự thoải mái gián tiếp kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Theo chuyên gia sức khỏe, việc mang giày dép thoải mái và đi bộ khoảng 10.000 bước mỗi ngày có ý nghĩa đối với sức khỏe của chúng ta. Hạn chế ngồi lì một chỗ: Bạn có thể kéo dài cuộc sống nếu giảm thời gian ngồi trong văn phòng hoặc nằm ì trên ghế dài trước TV. Không nên ngồi quá 2 giờ hoặc dành hơn 2 giờ xem TV mỗi ngày. Nếu bạn tuân theo những quy tắc này, bạn có thể sống lâu thêm khoảng 3 năm. Ngủ lâu hơn vào cuối tuần: Dựa trên các nghiên cứu của Torbjorn Akerstedt, một nhà khoa học đến từ Thụy Điển, ngủ vào cuối tuần có thể cứu chúng ta khỏi các vấn đề sức khỏe và thậm chí giảm nguy cơ tử vong sớm. Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên: 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày như làm việc nhà và 5 lần một tuần giúp giảm nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch. Lý thuyết này đã được chứng minh bởi Scott Lear và các đồng nghiệp của ông từ Đại học McMaster (Canada). Thêm vào đó, bạn nên đến phòng tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe. Làm việc nhiều: Các nhà khoa học ĐH Harvard chắc chắn rằng những người đặt ra mục tiêu và làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của họ sẽ có cuộc sống tươi sáng nhất. Vì vậy, những người lãng phí tuổi trẻ và không cố gắng xây dựng sự nghiệp của họ có khả năng qua đời sớm hơn so với các đồng nghiệp thành công của họ. Nói chuyện nhiều hơn với những người hiểu bạn: Tâm sự với bạn bè và người thân đáng tin cậy sẽ giúp bạn sống lâu hơn. Bạn có thể rất thành công và kiếm được số tiền khổng lồ, nhưng nếu bạn không có ai ở bên cạnh, cuộc sống của bạn không thể hạnh phúc 100%. Trong khi đó, những người hạnh phúc sống lâu hơn người không hạnh phúc. Ảnh: BS. Video "Thói quen ăn uống khiến bạn già đi thêm 15 tuổi". Nguồn: CSHP.