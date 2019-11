“Kinh hồn” loại kem đen khiến người ăn dở khóc dở cười

Cơn sốt các đồ ăn liên quan đến tinh than tre đã trở thành xu hướng ẩm thực trong nhiều năm gần đây. Trong đó, kem tinh than tre được rất nhiều tín đồ ẩm thực tò mò thưởng thức. Món kem đen sì như mực khiến người ăn bị đen luôn cả lưỡi và môi ngay từ miếng đầu tiên này từng được giới trẻ thích thú chính là kem tinh than tre. Mới đây, một cô nàng đã đăng tải bức ảnh review sau khi thưởng thức món kem tinh than tre đã khiến dân mạng xôn xao bình phẩm. Trong ảnh, cô nàng mới thưởng thức một que kem tinh than tre đen sì, thế nhưng điều đáng nói, sau khi thưởng thức xong, lập tức miệng, lưỡi cho đến răng của cô nàng đều... bám 1 màu đen huyền bí. Không biết chất lượng ra sao nhưng sau những tấm ảnh “tả thực” về loại kem than tre này thì nhiều người đã lắc đầu ngán ngẩm và không muốn thử nữa. Trào lưu kem đen có thành phần than hoạt tính hay còn gọi là tinh than khởi nguồn từ quán Ice Cream Finest Morgenstern ở New York, Mỹ: kem “black coconut ash” với thành phần tinh than dừa. Ngay sau khi xuất hiện, món kem đen này trở thành hiện tượng và ngập tràn trên Instagram. Đặc biệt, so với các loại kem khác, hương vị sản phẩm làm từ tinh than tre khá độc đáo, không chỉ riêng ngoại hình. Loại kem tinh than tre này được bán trong rất nhiều cửa hàng tiện lợi, với giá thành không quá đắt đỏ, phủ hợp với học sinh, sinh viên. Ngoài ra, một số các nhãn hàng kem nổi tiếng cũng sản xuất các loại kem mang hương vị tinh than tre, thu hút giới trẻ khá nhiều. Mục đích ban đầu của nhà sản xuất khi tạo ra kem tinh than không phải là để cải thiện sức khỏe người dùng, nhưng thành phần than hoạt tính thực tế lại có đặc tính giải độc, giúp loại trừ các độc tố ra khỏi cơ thể. Quá trình này được gọi là hấp thụ, trong đó các độc tố tích điện dương gắn vào bề mặt xốp tích điện âm của than hoạt tính. Tuy nhiên, than hoạt tính là thành phần thường xuất hiện trong mặt nạ dưỡng da, xà phòng, và các loại bột trắng răng. Stella Metsovas, tác giả cuốn “Wild Mediterranean”, cho biết ông nội của mình thường đánh răng bằng một thanh than củi vào những năm 1940. Việc sử dụng than hoạt tính trong thực phẩm bắt đầu gây tranh cãi khi một chức năng của thành phần này được đưa ra xem xét: chữa ngộ độc thực phẩm hoặc dùng thuốc quá liều trong các phòng cấp cứu. Do đó, nếu bạn đang dùng các loại thuốc như thuốc tránh thai, vitamin hay bất kì loại thực phẩm chức năng nào khác, việc ăn kem hay thực phẩm chứa than hoạt tính có thể khiến thuốc và vitamin không hiệu quả. Ảnh: Internet. Video "Top 7 món ngon chế biến từ cá lóc". Nguồn: Toplist.

