Kinh hoàng những vụ spa không phép tiêm filler gây biến chứng, tàn phế suốt đời

Có một điểm chung đối với những trường hợp biến chứng kinh hoàng sau khi tiêm filler là các nạn nhân đều tìm đến các spa không có giấy phép hoạt động và đều do những người không có tay nghề thực hiện.



Mù mắt phải vì tiêm filler tại spa không phép

Liên quan đến vụ cô gái bị mù bên mắt phải sau khi tiêm filler nâng mũi, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cho biết, chủ tiệm spa trên từng bị đình chỉ hoạt động vào tháng 3/2019.

Mới đây, chị Hoàng T. L. (SN 1993, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh, sau khi thực hiện nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ của Chu Thị Huyền (Beauty Spa Chu Huyền) địa chỉ tại Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thì chị L. đã bị mù bên mắt phải.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, chị Chu Thị Huyền sau khi mở một Spa có quảng cáo trên Facebook, không treo biển. Ngay sau khi nắm thông tin phía Trung tâm y tế huyện Hiệp Hoà phối hợp cùng các đơn vị chức năng có đến gia đình lập biên bản vào tháng 3/2019 đồng thời đình chỉ hoạt động.

Mắt phải của chị L. đã bị mù vĩnh viễn. Ảnh Báo Giao thông. “Cơ sở này sau đó chấp hành nghiêm túc không hoạt động nữa. Đúng thời điểm này thì chị Huyền sinh em bé ở nhà bố đẻ ở xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà ở cách đó hơn 1km. Khoảng 2 tháng sau đó chúng tôi phối hợp cùng UBND xã và huyện vào kiểm tra thì chị Huyền không làm. Tuy nhiên, tháng 6/2019 trong lúc nghỉ sinh thì có bạn đến nhà chị Huyền chơi. Một người bạn trước đây cùng làm với chị Huyền có chị Hoàng T. L. (SN 1993, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đi cùng. Chị Huyền sau đó có khai báo là làm hộ giúp nhau chứ không lấy tiền nên dẫn đến sự việc như vậy. Phía cơ quan chức năng chúng tôi đã yêu cầu chị Huyền ngừng tất cả các hoạt động tại Spa của mình từ trước đó rồi”, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà nêu rõ. Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, hiện cơ quan công an đang làm việc với chủ cơ sở làm đẹp này để xử lý vụ việc. Mũi cô gái mưng mủ, hoại tử sau tiêm filler làm đẹp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày 27/7 tiếp nhận nữ bệnh nhân bị biến chứng hoại tử mũi nghiêm trọng sau tiêm filler tại cơ sở làm đẹp tư nhân không uy tín. Bệnh nhân bị biến chứng hoại tử mũi nghiêm trọng sau tiêm filler tại cơ sở làm đẹp tư nhân. Ảnh: Người Lao Động. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cánh mũi trái thâm đen, mưng mủ, vết bầm tím lan rộng từ trán xuống miệng, đau nhức, khó chịu và có nguy cơ hoại tử mũi. Bệnh nhân cho biết trước đó đã tiêm filler tại một cơ sở làm đẹp ở Hà Nội, sau tiêm vùng mũi có dấu hiệu sưng tấy, bầm tím và chảy dịch. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, tiêm filler là một thủ thuật không quá phức tạp nhưng nếu người thực hiện không phải là bác sĩ dễ để lại biến chứng. Trên thực tế, nhiều nhân viên spa, nhân viên gội đầu cũng thực hiện tiêm filler cho khách hàng hoặc có người chỉ được đào tạo qua loa bởi các khóa ngắn hạn. Nhiều trường hợp tai biến do tiêm filler là tiêm vào mạch máu gây tắc hoặc chèn mạch máu, dẫn đến hoại tử mô. Những ca tai biến này điều trị kéo dài, khó khăn, dù có cố gắng chữa trị thế nào cũng không thể trả lại khuôn mặt như ban đầu. Mù mắt vì tiêm filler tại spa không phép Tin lời quảng cáo trên mạng xã hội của một spa trên địa bàn quận 3 (TP.HCM), nữ sinh 20 tuổi ngụ tỉnh Bình Dương tên T.P.T.V đã tìm đến nơi này để tiêm filler nâng mũi với giá 600.000 đồng. Tuy nhiên, ngay sau tiêm filler, mắt trái của V. không nhìn thấy nữa, đau nhức dữ dội. Nữ sinh này được người của spa đưa đến Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cấp cứu. Bác sĩ đã tiêm thuốc giải theo dõi, tiêm kháng sinh, giảm đau cho bệnh nhân; chẩn đoán bệnh nhân bị tắc động mạch võng mạc trung tâm gây mù mắt. Sau đó, V. được gia đình xin xuất viện đưa đến Bệnh viện Mắt để điều trị. Tuy nhiên, do bệnh viện không điều trị được nên gia đình lại đưa V. quay trở lại Bệnh viện Trưng Vương. Một phụ nữ bị mù mắt vì tiêm filler tại spa không phép. Ảnh: Internet.

Qua kiểm tra vỏ hộp filler mà spa đã tiêm cho V., cơ quan chức năng phát hiện, sản phẩm này có nguồn gốc từ Hàn Quốc; bên ngoài không có tem, không có nhãn phụ tiếng Việt.

Sau vụ việc xảy ra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kết hợp với Phòng Y tế quận 3 và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra cơ sở spa mà nữ sinh này đã được tiêm filler nhưng tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không có biển hiệu.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2018, chị N.T.C.D (30 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng đã tìm đến một spa nằm trong một chung cư trên địa bàn quận 4 (TP.HCM) để nâng mũi. Chỉ sau khi tiêm filler 5 phút thì chị D. thấy đau nhức dữ dội, mờ mắt và không mở được mắt; đau tại ổ mắt lan lên vùng trán. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau đó, chị D. được tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương. Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là bị tổn thương xoang hang, lấp mắt trái do chất làm đầy. Khám chuyên khoa Tạo hình - Thẩm mỹ chẩn đoán tăng nhãn áp do chất làm đầy, tắc động mạch trung tâm võng mạc, liệt dây III, hoại tử vùng mũi, mắt trái do tiêm chất làm đầy. Dù tích cực cứu chữa nhưng các bác sĩ cho biết việc khôi phục thị lực cho chị D. là hoàn toàn vô vọng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận spa mà chị D. đến tiêm filler này không có giấy phép hoạt động, không có chứng chỉ hành nghề.