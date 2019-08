Kinh hoàng những hình ảnh hoại tử vì tiêm chất làm đầy nâng cấp vòng 3

Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, BV TƯ Quân đội 108 đang điều trị cho trường hợp bệnh nhân N.H.H, 45 tuổi, bị hoại tử vùng mông sau tiêm chất làm đầy.



Theo lời chị H., chị được nhân viên của spa tiêm dung dịch lỏng trong chai thủy tinh, không rõ nhãn mác. Sau tiêm 1 ngày, chị thấy 2 mông sưng, đỏ, sau vài ngày, chuyển căng cứng, đau nhức, hình thành vết loét. PGS.TS Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình cho biết, khi đến BV TƯ Quân đội 108 thăm khám, vùng mông của bệnh nhân đã bị hoại tử rất nặng, loét sâu, chảy nhiều dịch mủ. Đáng lưu ý, vùng hoại tử đã lan xuống bẹn đùi, gây viêm mô mỡ. Bệnh nhân được phẫu thuật, nạo vét ra khoảng 2,5 lít tổ chức hoại tử và dịch mủ. Hồi cuối năm ngoài, một cô gái 25 tuổi nhập viện vì biến chứng do bơm silicon vào mông để cải thiện vòng ba. Sau khi bơm silicon, vòng ba cải thiện rõ rệt. Nhưng ngay lập tức, cô gái cảm thấy mông đau và có biểu hiện sưng tấy. Người tiêm hợp chất trấn an, hiện tượng sưng, đau đó chỉ là phản ứng thông thường vì tiêm chất lạ vào người. Tuy nhiên, các triệu chứng đó không hề thuyên giảm và ngày càng sưng to hơn và đỏ nhức. Cô gái không thể ngồi, thậm chí nằm ngủ phải úp sấp nên đi bệnh viện khám. Bác sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có 2 khối áp xe đang nhiễm trùng, sưng, tấy đỏ ở mông. Qua kết quả khám, chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ thấy 2 khối dịch lớn có tính chất trong suốt, kèm theo rất nhiều hạt nhỏ rải rác khắp 2 bên mông bệnh nhân. Một nữ Việt kiều Mỹ từng bị hoại tử, sưng to vùng mông sau hai ngày tiêm chất làm đầy tại một cơ sở massage làm đẹp ở TP HCM. Bệnh nhân 31 tuổi chi hơn 100 triệu đồng để tiêm filler làm đầy mông ở một spa tại TP HCM, mỗi bên mông được tiêm khoảng 100 ml. Hai ngày sau, vùng mông bên phải sưng to, đau nhiều. Bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng vùng hoại tử đã lan rộng, nằm rải rác. Sau một tuần tiêm kháng sinh, vùng hoại tử gom lại thành một ổ lớn, bác sĩ hút ra khoảng 200 ml dịch mủ.

