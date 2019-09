Kinh dị những phương pháp massage kỳ lạ khiến du khách “sợ tái mặt”

Những chú voi massage ở Chiang Mai (Thái Lan) rất biết cách lấy những đôi chân vĩ đại của mình, nhẹ nhàng đặt lên lưng du khách với những điểm nhấn không khiến con người thấy đau mà chỉ thấy dễ chịu. Tại Thái Lan, voi được đào tạo để làm được mọi hoạt động vui chơi, từ chơi bóng đá đến việc massage cho khách du lịch. Chắc chắn 90% sự căng thẳng do công việc, cuộc sống của bạn sẽ được giải tỏa khi tiếp cận với phương pháp massage kỳ lạ này. Khác hẳn với thân hình to lớn và khổng lồ, những chú voi này có thể massage rất nhẹ nhàng. Trong quá trình massage, người chủ cũng như huấn luyện viên phải luôn đứng bên cạnh để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Phương pháp massage thư giãn bằng dao phay rất thịnh hành tại Đài Loan. Nhiều người cho rằng cách trị liệu này giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Phương pháp massage kỳ lạ này là ý tưởng của Hsiao Mei Fang - bà chủ của Trung tâm giáo dục trị liệu bằng dao phay có cơ sở ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Theo bà chủ Hsiao Mei Fang, đây là phương pháp massage được sáng tạo từ cách đây hơn 2000 năm nhưng mãi đến gần đây mới được nhiều người biết đến. Với phương pháp massage bằng dao này, các nhân viên sẽ băm dao nhẹ nhàng trên mặt và cơ thể của khách hàng. Những con dao băm thịt sắc lẹm được đưa qua đưa lại nhịp nhàng nhưng vẫn đủ để mọi người có cảm giác dao lướt trên mặt.Đốt lửa massage mặt là cách mà các chuyên gia trị liệu tại các thẩm mỹ viện tại Trung Quốc đang sử dụng để kích thích sự tái tạo tế bào và làm trẻ hóa làn da. Các nhân viên trong thẩm mỹ viện sẽ bôi một dung dịch gọi là “thần dược” lên làn da sau đó dùng một chiếc khăn đã tẩm cồn, đốt lửa lên khu vực đang được chăm sóc đó. Những ngọn lửa bốc lên, mau chóng lan ra quanh khu vực nơi "thần dược" đã được bôi vào. Các salon quảng cáo rằng phương pháp này tuyệt đối an toàn, được thực hiện bởi các nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng.Tuy nhiên, các chuyên gia thì cảnh báo phương pháp này có thể gây nguy hiểm. Ở Indonesia và Thái Lan, nhiều tiệm spa hay trung tâm chăm sóc sức khỏe áp dụng phương pháp massage bằng rắn để mang lại sự thư giãn cho khách hàng. Những người áp dụng phương pháp massage bằng rắn phải dũng cảm. Khi quá trình điều trị bắt đầu, khách hàng không được la hét vì rắn có thể cảm nhận thấy điều này và chúng nghĩ khách là con mồi hoặc kẻ tấn công. Những con rắn và trăn được lựa chọn đủ kích cỡ và chủng loại để massage từng khu vực khác nhau trên cơ thể khách hàng. Nọc độc của những con rắn tham gia massage đã được loại bỏ hoàn toàn. Việc dùng trăn và rắn massage ngày càng trở nên phổ biến ở Indonesia. Theo các nhà trị liệu Israel, cơ thể con người có phản ứng tốt với rắn và cách massage này có tác dụng rất không chỉ trong việc giảm đau mỏi cơ mà còn giảm stress. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

