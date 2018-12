Kinh dị những món cá “bốc mùi” thối nhất thế giới

Surresteming, Thụy Điển: Đây là một loại thực phẩm đóng hộp chủ yếu được bán ở Thụy Điển. Bởi vì mùi quá khủng khiếp mà nó đôi khi được gọi là " món cá bốc mùi nhất thế giới". Món cá trích thối quả thật là một thách thức ngay cả những người can đảm nhất. Chỉ cần thoáng ngửi thấy mùi cũng đủ khiến du khách phải chảy nước mắt, choáng váng và thậm chí là nôn ngay lập tức. Hakarl, Iceland: Thịt cá mập để thối rữa tự nhiên trong 6 tuần, sau đó cắt phơi khô suốt 4 tháng, nó có mùi amoniac rất mạnh, vị rất khó ăn. Khi ăn chỉ cần cạo sạch phần bị mốc, đập đập và xem như là món ăn nhẹ. Nhiều người đã nôn ngay sau khi đưa miếng cá vào miệng, nhưng một số người nói rằng nếu bịt mũi lại, chỉ ăn mà không ngửi thì món này khá ngon, thịt mềm và ngọt. Lutefisk, Na Uy: Người Na-Uy cũng như cộng đồng người Bắc Âu vẫn có thói quen lưu giữ cá trong nhà để ăn dần trong những mùa đông lạnh giá và họ đã cho ra đời món Lutefisk - cá tuyết ngâm trong dung dịch kiềm và đợi lên men. Cá tuyết ngâm được cho là có hương vị đậm đà không gì sánh bằng (đối với người Na-Uy) nhưng mùi của nó vẫn khá kinh dị với du khách. Shiokara, Nhật Bản: Shiokara là tên gọi của một loại món ăn được làm từ nội tạng và ruột cá, sau đó trộn với 10% muối và 30% bột gạo ủ trong hộp kín trong vòng 30 ngày. Shiokara thường ăn kèm với cơm trắng. Thật chẳng dễ dàng gì khi ngửi thấy mùi hương thoát ra từ món ăn này, đó là vị thối rất khó ăn nhưng lại được người dân Nhật Bản coi là món ăn thanh nhã. Hongeo, Hàn Quốc: Đây là món ăn luôn xuất hiện trong các danh sách về món ăn nặng mùi nhất hành tinh và không phải ai cũng đủ can đảm để nếm thử. Sở dĩ có mùi như vậy là do nguyên liệu là thịt cá đuối. Giống như cá mập, loài cá này không có bong bóng hay thận. Hệ tiêu hóa của chúng chỉ thải ra a-xít uric qua đường da. Khi thịt cá đuối lên men, a-xít uric chuyển hóa thành amoniac nên gây ra mùi khó chịu mà chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến du khách phải chạy xa. Ceviche, Mỹ Latin: Người Tây Ban Nha sau khi đánh bắt cá xong sẽ ướp gia vị đặc biệt trước khi chuyển sang cho người Mỹ Latin chế biến thành các món ăn. Cá sau khi loại bỏ hết xương nhỏ, cắt khúc từ 1-2 cm, thêm hành tây, cà chua, chanh vào trộn đều. Một số người sẽ thêm rau mùi, ớt, bắp vào cùng. Món gỏi hải sản này có mùi khá gắt, khó ăn. Ảnh: Internet, Karapaia.

