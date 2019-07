Kinh dị những món ăn có tên lạ ở chợ đêm Đài Bắc

Ngoài những món ăn quen thuộc như tàu hũ thối, thịt xiên... thì chợ đêm Sĩ Lâm còn thu hút bởi những món ăn có tên lạ, khiến bạn không khỏi ngạc nhiên. Ếch đẻ trứng: Mới nghe tên, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đây là một món ăn được làm từ thịt ếch. Nhưng khi ghé vào một tiệm bán ếch đẻ trứng, bạn sẽ 'trố mắt' khi nhìn thấy món này, thậm chí hoài nghi không biết mình đã gọi đúng món chưa. Đây thật ra là một trong những món nước giải khát của Đài Loan, ếch đẻ trứng làm từ những hạt đen tròn, nhìn từ xa trông như những hạt trân châu của trà sữa vậy. Nhưng ếch đẻ trứng lại là món ăn khác hẳn với trân châu với kích thước nhỏ hơn, có vị ngọt. Các viên không tách rời mà dính vào nhau, giống với nòng nọc nên được là ếch đẻ trứng. Khi nhai có cảm giác giống như đang ăn những viên thạch nhỏ xíu, tuy nhiên vì có thêm sữa nên rất thơm chứ không giống như uống thạch trong nước. Những ly ếch đẻ trứng đều được in hình một chú ếch xanh, mang phong cách xưa cũ. Ruột lớn bọc ruột nhỏ: Cái tên khiến nhiều người cảm thấy ngại khi ăn món này, nhưng thật ra nó không "kinh khủng" như bạn nghĩ. Thực chất, ruột lớn bọc ruột nhỏ chính là dùng một cây xúc xích lớn, xẻ đôi ra, thêm rau thơm, dưa leo thái sợi và kẹp một cây xúc xích nhỏ hơn rồi nướng lên. Khi ăn, bạn nên cho thêm tương ớt để món ăn không bị ngấy vì phần ăn rất to. Xúc xích Đài Loan thường được làm thủ công, nêm nếm rất nhiều gia vị nên có hương vị rất đặc biệt. Chúng được treo thành từng dây dài trông giống như ruột non, ruột già. Thoạt nhìn, một phần ruột lớn bọc ruột nhỏ như một ổ bánh mì kẹp xúc xích, không có gì kinh dị cả, thậm chí rất nhiều người thích ăn món này vì mùi vị của nó không tệ chút nào. Bánh mì quan tài: Món ăn với cái tên giật gân rùng rợn này từng gây sốt khắp các khu chợ đêm ở Đài Loan. Cha đẻ của bánh mì quan tài là một đầu bếp bậc thầy họ Hsu sống ở Đài Nam, Đài Loan. Nghe có vẻ rùng rợn tuy nhiên bánh mì quan tài được rất nhiều du khách yêu thích khi đến với Đài Loan. Hình dáng của bánh mì được làm giống với hình quan tài, hương vị thơm ngát, ngất ngây. Bánh mì được nướng giòn với một lớp màu vàng óng, nấm, ngô và giá nên khi ăn không bị ngán. Trư huyết cao (bánh tiết lợn): Thành phần chính của trư huyết cao chính là huyết heo và gạo nếp trộn chung với nhau. Khi ăn, người ta cho thêm rau thơm và nhúng que trư huyết cao vào mâm đậu phộng xay nhuyễn để làm mất đi mùi của huyết heo. Trư huyết cao thường được cắt thành từng miếng hình chữ nhật hoặc hình tam giác, xiên một que tre vào chính giữa để thực khách có thể thoải mái vừa cầm trư huyết cao thưởng thức vừa dạo chợ hệt như đang ăn kem. Món này sẽ ngon hơn nếu bạn ăn cay. Ảnh: Internet. Mô tả video

