Kinh dị món cá đuối lên men vừa ăn vừa bịt mũi của Hàn Quốc

Với mùi khai đặc trưng như mùi... nhà vệ sinh, cá đuối lên men (Hongeo-hoe) được xếp vào một trong những món ăn có mùi khó chịu nhất thế giới. Do đặc tính người Hàn rất thích những món ăn được ủ lên men, nên việc món ăn này có mùi “khai” mà vẫn được ưa thích và trở thành đặc sản.Nguyên liệu chính của hongeo là thịt cá đuối đánh bắt từ biển khơi. Giống như cá mập, loài cá này không có bong bóng thận nên chúng buộc phải đào thải axit uric thông qua da. Khi có được những chú cá đuối to khỏe, người ta xếp tất cả vào trong ngăn đá và để chúng tự lên men như thế trong vòng một tháng. Đến khi có thể sử dụng, cá đuối sẽ phát ra loại mùi đặc trưng giống như nước tiểu. Khi đó, người ta dùng để thái thành những lát mỏng và ăn sống. Khi thưởng thức, hongeo mang lại cảm giác tuyệt ngon với dư vị dẻo dai, thịt xốp, sụn cứng rất phù hợp để lai rai cùng món uống ưa thích. Mùi vị của món ăn kinh dị này khủng khiếp đến mức được ví như mùi hôi thối ở các nhà vệ sinh công cộng. Dù vậy, sức hút của hongeo vẫn không hề giảm; mỗi năm người dân nước này tiêu thụ lên đến 11.000 tấn cá. Không chỉ gây ấn tượng mạnh với mùi hôi thối nồng nặc, hongeo còn tạo dấu ấn trong cách bài trí đơn giản mà vẫn đạt giá trị nghệ thuật cao. Ở đây, người ta kết hợp hongeo với ớt, tôm nhỏ, tỏi sống, kim chi và bày xen kẽ với một vài lát thịt lợn luộc. Đối với những thực khách quen với mùi vị khó ngửi của hongeo thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, đối với những người lần đầu thử can đảm với món ăn thì dễ dàng rơi vào tình trạng nôn thốc dù mới chỉ nó gần miệng. Những người sành ăn cho biết hongeo nên được ăn ngay sau khi ra lò. Việc cố gắng làm chúng bớt mùi chỉ khiến họ cảm thấy món ăn không còn hấp dẫn như trước. Thậm chí, nhiều người còn thích thú với mùi vị tự nhiên của món cá đuối lên men bằng cách hít hà mùi vị của chúng một cách thỏa mãn bằng mũi và miệng. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

