Khuôn mặt lở loét đáng sợ của thiếu nữ 17 tuổi vì lột trắng da

Thiếu nữ 17 tuổi, ngụ tại Ninh Thuận, mới đây nhập viện tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM trong tình trạng da mặt lở loét, rớm máu và sưng phù sau khi dùng thuốc lột trắng da mua trên mạng. Bệnh nhân cho biết, vì muốn có làn da trắng đẹp nên trước đó có đặt mua sản phẩm lột thay da sinh học collagen ở một trang bán hàng online. “Nhìn thấy hình ảnh da lột ra từng mảng lớn trắng như trứng gà, kèm với cam kêt trắng mịn không tỳ vết và giá thành rẻ, chỉ 65 ngàn đồng, nên em đã không ngần ngại mua về sử dụng với hy vọng da mình cũng sẽ trắng như vậy", thiếu nữ chia sẻ. Ngày thứ nhất, sau lần đầu thoa, bệnh nhân thấy da ửng đỏ. Tối cùng ngày, bệnh nhân thoa lần 2, da càng đỏ hơn kèm nóng rát, châm chích nhiều. Sau đó, da có dấu hiệu bong tróc, chảy máu. Ngày thứ hai, dù mặt hơi sưng, cô gái này vẫn tiếp tục thoa thuốc. Đến ngày thứ ba, mặt bệnh nhân sưng phù, đầy mụn mủ và chảy nước vàng. Quá hoảng sợ, cô bé cấp tốc gọi cho mẹ và được đưa vào Bệnh viện Da liễu TP.HCM.BSCKII Võ Thị Đoan Phượng, Trưởng khoa Lâm sàng 1, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng da mặt lở loét, rớm máu và sưng phù. Các bác sĩ chỉ định điều trị với thuốc kháng sinh, kháng viêm và thuốc bôi tại chỗ. Sau gần một tuần điều trị, bệnh nhân ổn định hoàn toàn, mặt hết sưng, các tổn thương đã khỏi. Tuy nhiên, da mặt bệnh nhân có nhiều vùng bị giảm sắc tố do bị tổn thương nặng. Bệnh nhân cần có thời gian để hồi phục và chống nắng, dưỡng da thường xuyên. Qua tìm hiểu của bác sĩ, sản phẩm lột thay da sinh học mà bệnh nhân sử dụng được bán rất nhiều trên Facebook và các trang thương mại điện tử. Tuy nhiên, các thông tin về sản phẩm này được đề cập rất ít, không rõ ràng về nguồn gốc. Chuyên gia da liệu cho hay, việc lột da tắm trắng rất nguy hiểm và không hề tốt cho sức khỏe bởi việc làm bong tróc các lớp tế bào biểu bì (lớp ngoài cùng của da) hay lấn sâu vào trong da sẽ làm phá vỡ cấu trúc da, gây tổn thương cho da, khiến da càng dễ bị tác động xấu từ các tia cực tím UVA, UVB hay UVC gây cháy sạm và bỏng rát, thậm chí là ung thư da. Đáng sợ hơn, các sản phẩm kem lột da tắm trắng có chứa các thành phần độc hại ngấm vào trong da dẫn đến các tác dụng phụ nguy hiểm như suy gan, suy thận hay tim mạch. Theo bác sĩ Phượng, làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng nếu mù quáng, thiếu kiến thức có thể gây họa cho bản thân. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin mỹ phẩm trước khi mua. Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo các chị em nên cẩn thận, lựa chọn phương pháp làm đẹp phù hợp, an toàn để tránh rước họa vào thân. Đặc biệt, không nên nghe lời đồn thổi, mua thuốc không rõ nguồn gốc để tắm trắng, tẩy da tại nhà. Trước khi mua bất loại mỹ phẩm nào, người dân cũng cần phải lưu tâm tới thành phần, hạn sử dụng. Khi có ý định làm đẹp bằng bất cứ sản phẩm hay phương pháp nào, người dân nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa da liễu. Khi có các biểu hiện bất thường da xảy ra do việc thoa, đắp sản phẩm nào đó, cần ngưng ngay và đến bệnh viện có chuyên khoa da liễu uy tín để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm như viêm da tiếp xúc dị ứng, khiến làn da khó trở về tình trạng ban đầu. Ảnh minh họa: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

