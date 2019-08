Không ngờ Việt Nam có món đặc sản tên kỳ lạ đến vậy

Pa pỉnh tộp (cá nướng): Nghe tên là lạ nhưng thực chất đây là món cá nướng đặc biệt của người Thái ở Tây Bắc. Lên vùng Tây Bắc, nếu có cơ hội thưởng thức món cá nướng gập, du khách sẽ khó lòng quên được hương vị độc đáo này. Nét độc đáo của món đặc sản tên kỳ lạ này nằm ở cách chế biến, Pa pỉnh tộp được ướp rất nhiều loại gia vị như gừng, xả, ớt tươi, rau mùi, rau thơm, hành tươi, húng… Đặc biệt, món ăn này không thể thiếu mắc khén, một loại gia vị đặc trưng nơi đây. Cá sau khi tẩm ướp các loại gia vị cho ngấm đều thì được gập đôi lại, cho vào một đoạn tre để kẹp chặt rồi nướng trên than củi đã hồng. Người nướng cá phải rất khéo léo để làm sao cho cá chín không bị ám khói mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Ăn pa pỉnh tộp đúng vị phải kèm chút xôi nếp chấm với chẩm chéo, thêm chút rượu ngô cay cay, tê tê cho trọn vị. Tung lò mò: Về miền Tây, đặc biệt là vùng An Giang, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức món tung lò mò. Thực chất, từ nguyên gốc của chúng là "tung lamaow", theo tiếng Chăm có nghĩa là món ăn làm từ ruột bò. Nhưng do mọi người cứ đọc lướt qua cho nhanh nên cái tên "tung lò mò" ra đời từ đó và phổ biến rộng rãi hơn từ gốc. Tung lò mò là một loại lạp xưởng bò truyền thống và đặc sắc nhất của ẩm thực người Chăm. Bên trong lớp vỏ ruột bò là sự hoà hợp giữa thịt vụn và mỡ. Nhờ ướp tẩm gia vị theo công thức độc đáo mà món ăn mang đến hương vị lạ lẫm khiến người ta nhớ mãi. Những chiếc lạp xưởng căng tròn, đầy đặn nướng mọi trên than hồng vừa beo béo vừa ngọt thơm nâng niu từng cung bậc vị giác. Vũ nữ chân dài (khô nhái): Miền Tây có bao nhiêu là thức ngon vật lạ, nhưng khiến người ta nghe "khoái" nhất có lẽ là cái tên "vũ nữ chân dài". Đây chính là món ăn được nhiều dân nhậu yêu thích, đó chính là khô nhái. Sở dĩ gán cho chúng cái tên mỹ miều như thế bởi vì khi phơi, những "nàng" nhái nằm với tư thế rất độc đáo, nhìn là liên tưởng ngay đến mấy cô mẫu đang tắm nắng. Bên cạnh đó, nhờ hương vị thơm ngon, đưa đẩy vị giác của chúng nên người ta gọi vậy cho sang. Khô nhái để lại ấn tượng cho thực khách bởi cái đậm đà và giòn thơm khi chiên. Miếng khô chấm thêm mắm me lại làm người ta đắm chìm trong vị cay the, mằn mặn, chua ngọt rất bắt vị. Những "nàng" vũ nữ đầy đủ sắc vị này không chỉ là mồi "bén" để lai rai mà còn góp phần làm phong phú cho nền ẩm thực đặc sắc của miền Tây. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

