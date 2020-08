Không ngờ sao Hollywood có thực đơn ăn kiêng khắc nghiệt đến vậy

Beyoncé dùng hỗn hợp nước chanh và ớt bột: Beyoncé phải giảm 7 cân để vào vai chính trong Dreamgirls hồi năm 2006. Phương pháp thanh lọc cơ thể và giảm béo được cô lựa chọn có tên "Master Cleanse". Thực đơn ăn kiêng khắc nghiệt trong 2 tuần của nữ ca sĩ là chỉ uống hỗn hợp nước chanh, ớt bột và một ít si rô, thỉnh thoảng cô ăn thêm một ít rau củ tươi. Chế độ ăn này phát huy hiệu quả đáng kinh ngạc nhưng Beyoncé phải thừa nhận cô sẽ không bao giờ áp dụng một lần nữa. Victoria Beckham tiết lộ, sau khi sinh bé Harper cô phải ăn kiêng khắc khổ để lấy lại vóc dáng mảnh mai trước đây. "The Five Hands Diet" là phương pháp giúp người đẹp giảm được 14 kg. Mỗi ngày, cô chỉ ăn những thực phẩm giàu protein, ít calo và trong một bữa, lượng thức ăn được nạp vào chỉ bằng hai lòng bàn tay. Bà xã David Beckham thường ăn cá, thịt gà, và tôm. Ngoài ra, cô cũng phải cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, hạn chế tối đa đường. Không những thế, bà mẹ 4 con chỉ được phép ăn những loại rau gồm bông cải xanh, cần tây, súp lơ, bắp cải, đồng thời chăm chỉ uống nhiều nước. Anne Hathaway: Để hóa thân thành cô gái bán hoa Fantine trong phim Những người khốn khổ, Anne Hathaway đã chấp nhận giảm 5 kg trong vòng ba tuần. "Miêu nữ" chỉ nạp thực phẩm chứa gần 500 calories mỗi ngày. Tiết lộ với tờ Daily Mirror, nữ diễn viên bật mí cả ngày cô ăn một quả táo cộng thêm chút ngũ cốc. Tuy có đội ngũ bác sĩ chăm sóc và theo dõi chặt chẽ nhưng ngôi sao vẫn cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi và "dường như sắp chết đói tới nơi". Madonna chỉ ngửi chứ không ăn: Khán giả vẫn luôn trầm trồ với vóc dáng gọn gàng, tươi trẻ của Madonna ở tuổi U60. Để giữ được thân hình này, diva đã phải "đổ mồ hôi sôi nước mắt" không ít. Theo Madonna, chỉ cắt giảm calo bằng cách giảm khẩu phần ăn là chưa đủ. Nữ ca sĩ gần như không ăn gì ngoài một chút súp và nước lọc mỗi ngày. Cô chọn cách thưởng thức đồ ăn là... ngửi. Madonna ăn súp và nước muối trong lúc nấu ăn, tận hưởng mùi thức ăn để vừa giữ được cân vừa thỏa cơn thèm ăn. Nicole Kidman chỉ ăn 4 quả trứng luộc: Sau khi sinh em bé, "thiên nga nước Úc" áp dụng chế độ ăn kiêng khắc khổ để nhanh chóng quay trở lại với các dự án phim mới. Nicole chỉ ăn 4 quả trứng luộc mỗi ngày, một cho bữa sáng, một cho bữa trưa và 2 quả vào bữa tối. Thực đơn khắc nghiệt này bị nhận xét là quá mất cân bằng dinh dưỡng, giảm cân phi khoa học nhưng có vẻ Nicole đã thành công khi tái xuất với vóc dáng thanh mảnh. Elizabeth Hurley chỉ ăn súp cải xoong: Siêu mẫu người Anh Elizabeth Hurley luôn khiến phái đẹp phải ghen tỵ vì vóc dáng săn chắc và gọn gàng của mình. Chân dài cho biết, mỗi khi cảm thấy thừa cân cô đều ăn súp cải xoong để giảm béo hiệu quả. Hàng ngày, Elizabeth Hurley sẽ không tiêu thụ bất cứ thứ gì ngoại trừ loại rau này và nạp thêm thật nhiều nước lọc. Tuy hơi mệt nhưng đây là tuyệt chiêu giúp cô giảm được 4,5 kg trong một tuần mà không cần tập luyện quá nhiều. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi Video "Bí quyết giảm cân hiệu quả mà an toàn". Nguồn: VTC Now.

