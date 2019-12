Không ngờ quê hương thủ môn Văn Toản có nhiều món đặc sản độc đáo thế

Sứa đỏ: Về quê hương của thủ môn Văn Toản, bạn phải đi đúng mùa sứa đỏ để thưởng thức món gỏi sứa. Để thưởng thức đặc sản độc đáo này, nguyên liệu đi kèm cần phải có đầy đủ bao gồm bỗng, dừa nạo, đậu phụ rán. Bạn quấn các nguyên liệu trên cùng lá tía tô, thêm chút sứa đỏ giòn sần sật và cảm nhận hương vị vừa ngon vừa mát. Cuốn bỗng: Cuốn bỗng có hai loại, một loại cuốn bằng lá hẹ hoặc hành, một loại cuốn bằng nem tráng. Về bản chất, đặc sản Hải Phòng này không có nhiều khác biệt so với phở cuốn. Tuy nhiên, điều độc đáo là dấm bỗng, một loại nước chấm không thể thiếu trong bữa ăn của người Hải Phòng. Bánh Xì-lờ-Gấu (Xì-lồng-cấu): Sau khi du nhập về Hải Phòng, bánh Xì-lồng-cấu được biến tấu tên gọi thành Xì-lờ-Gấu. Nghe tên có vẻ lạ nhưng bản chất món bánh hấp dẫn này là hỗn hợp của bánh gạo nếp, gạo tẻ, mè trắng cho thêm đường hoa mai tạo màu nâu sẫm cho bánh.Bánh tráng Hải Phòng: Bạn có thể thưởng thức 3 loại bánh tráng ở Hải Phòng là bánh tráng chiên phồng phô mai, bánh tráng cuộn bơ sốt me và bánh tráng sốt thịt. Bánh đa cua: Nhắc đến ẩm thực Hải Phòng không thể bỏ qua bánh đa cua, được làm từ bánh đa đỏ, giò bò, chả cá và rau trông rất đơn giản. Điều tinh túy nhất của món ăn có lẽ là gạch cua và nước dùng. Tất cả những thứ trên hòa quyện tạo nên hương vị đậm đà khó cưỡng. Bánh mì que: Khách du lịch đến với Hải Phòng thường nhớ mãi hương vị của những chiếc bánh mì nhỏ xinh ở đây. Bánh mì que Hải Phòng không cầu kỳ, không sang chảnh và cũng chẳng đắt đỏ nhưng lại dễ dàng chinh phục thực khách bởi hương thơm nồng, vị beo béo, bùi bùi, đậm đà vừa miệng lại cay cay tê tê. Chè dừa dầm là một đặc sản quen thuộc của Hải Phòng. Món ăn vặt này vừa thơm béo hương dừa, ngọt đậm bởi sữa đặc, thêm chút sần sật mướt mát của dừa non thái dày. Vị man mát của thạch dừa hòa với vị ngậy của sữa tươi và dừa non bào tạo nên hương vị vô cùng đã miệng. Bánh đúc tàu: Đây là món ăn đường phố vô cùng nổi tiếng ở Hải Phòng. Bánh đúc ở đây vô cùng đặc biệt, bánh màu hạt điều bắt mắt thường ăn cùng với tôm thịt, đu đủ rán, nước mắm giấm. Bánh đúc tàu đầy đủ 4 vị chua cay mặn ngọt, càng ăn càng ghiền, dù ăn no nhưng vẫn thòm thèm muốn ăn thêm bát nữa. Bánh bèo Hải Phòng: Khác hoàn toàn so với nhiều địa phương khác, bánh bèo Hải Phòng dày và có hình chữ nhật, với nhân nằm trong bánh (gồm nấm mèo thái chỉ, thịt băm xào chín). Bánh sẽ được gói trong lá chuối và đặt vào xửng để hấp. Khi ăn, người ta thường cắt nhỏ thành từng miếng và chấm với nước mắm pha. Nem cua bể luôn nằm trong top những món nhất định phải ăn thử một lần khi tới Hải Phòng. Nem cua ngon đặc biệt được chế biến kỳ công, lớp thịt cua dày mỡ màng, béo ngậy cùng với miến, thịt, nấm hương, tất cả được gói gọn gẽ thành hình vuông, khi ăn cắt làm bốn. Nem cua ngon hơn khi chấm với nước mắm chua ngọt và ăn cùng rau sống. Hải sản: Đến với thành phố cảng mà lỡ quên thưởng thức những món hải sản vừa ngon vừa bổ thì quả là một điều đáng tiếc. Với nguồn hải sản phong phú, ẩm thực Hải Phòng luôn mang đậm hương vị biển. Thực phẩm tươi ngon, lấy trực tiếp từ tàu thuyền vừa cập bến là một trong những đặc sản nổi tiếng nơi đây. Lẩu cua: Lẩu cua ở Hải Phòng, mà nhất là lẩu cua đồng cũng rất nổi tiếng. Sự đặc biệt nằm ở cách chế biến, khiến cho nồi lẩu ở đây mang hương vị không lẫn vào đâu được. Nước dùng cực kỳ đậm vị, nhiều gạch và thịt cua. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

