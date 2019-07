Không ngờ quê hương Hoàng Đức Thịnh The Voice 2019 có món ăn lạ độc này

Giá bể (giá biển) là món ăn lạ độc mà không phải ai là người Hải Phòng cũng biết về nó. Giá bể là loài sống ở những bãi bồi ven biển, thường có quanh năm nên cũng có khi người ta gọi nó là giá biển. Giá bể có hình thù giống như con móng tay nhưng thân mỏng hơn. Chân của nó giống như giá đỗ thò ra ngoài. Giá bể được chế biến phổ biến nhất là giá bể xào và nộm giá bể. Cháo khoái không chỉ đặc biệt về tên gọi mà cũng khiến cho người ta ấn tượng về màu sắc. Màu xanh của cháo được làm từ lá rau ngót, cũng có nơi làm từ lá dứa. Trên mỗi bát cháo khoái, người ta cho thêm đậu xanh xay nhuyễn, có thể cho thêm hành phi thơm lên trên. Giá tiền cho một bát cháo khoái là 10k/1 bát. Gỏi rau muống tép sông: Được xem là món ăn chơi cũng giống như những món gỏi khác, nhưng gỏi rau muống tép sông đặc trưng ở chỗ rất dân dã, dễ làm và được ưa chuộng. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được đủ các vị chua, cay, mặn, ngọt, bùi bùi của tép sông và cả vị giòn giòn rất thú vị từ rau muống. Cơm cháy hải sản: Nhắc đến cơm cháy, nhiều người thường nghĩ đến Ninh Bình. Nhưng người Hải Phòng không nhất thiết phải đến tận Ninh Bình để thưởng thức món cơm cháy đặc biệt đó. Ngay tại đất Cảng cũng có món cơm cháy, nhưng mang đặc trưng của Hải Phòng: cơm cháy hải sản. Đây là món ăn thơm ngon, không ngán và đặc biệt, có thể ăn đến no. Cua rang "muối": Cũng từ những con cua bể chắc thịt, ngọt tươi, người Hải Phòng đã sáng tạo ra một món ngon Hải Phòng vừa đơn giản, vừa bổ dưỡng này. Nghe cái tên, nhiều người lầm tưởng cua rang với muối hột, muối mặn nhưng không phải. Thật ra, “muối” trong tên món này là bột gạo được làm mặn nhẹ, khi chín, phủ lên bề mặt lớp bột mịn tơi. Cua rang muối ăn cơm cũng ngon mà làm mồi lai rai cũng tốt. Chè giun hay còn gọi là chè Thái, chè bánh lọt. Sợi bánh lọt lá dứa xanh mát, dai dai kết hợp cùng với nước cốt dừa béo ngậy, ngọt tan, thêm chút đá vào nữa thì phải nói là “dẹp tan” cơn nóng ngày hè. Nem cua bể luôn nằm trong top những món nhất định phải ăn thử một lần. Nem cua ngon đặc biệt được chế biến kỳ công, lớp thịt cua dày mỡ màng, béo ngậy cùng với miến, thịt, nấm hương, tất cả được gói gọn gẽ thành hình vuông, khi ăn cắt làm bốn. Nem cua ngon hơn khi chấm với nước mắm chua ngọt và ăn cùng rau sống. Cháo cay: Điều đặc biệt ở món cháo này là cháo sau khi nấu chín sẽ đem xay nhuyễn giống như nước hồ. Khi ăn bỏ thêm thịt trai, hành ngò và thật nhiều bột ớt. Bát cháo nóng hổi cay chảy nước mắt nhưng lại thơm ngon không thể chối từ. Bánh đúc tàu:Đây là món ăn đường phố vô cùng nổi tiếng ở Hải Phòng. Bánh đúc ở đây vô cùng đặc biệt, bánh màu hạt điều bắt mắt thường ăn cùng với tôm thịt, đu đủ rán, nước mắm giấm. Bánh đúc tàu đầy đủ 4 vị chua cay mặn ngọt, càng ăn càng ghiền, dù ăn no nhưng vẫn thòm thèm muốn ăn thêm bát nữa. Bánh cuốn ruốc: Bánh cuốn ở đây đặc biệt ở chỗ ngoài lớp nhân thịt, mộc nhỉ, hành phi thông thường thì khi bánh chín người ta sẽ rắc thêm bột ruốc lên phía trên. Chính vì sự độc lạ này mà món ăn ngon, đậm đà hơn nhiều so với bánh cuốn truyền thống. Chả chìa: Chả chìa Hạ Lũng nổi tiếng tự bao giờ không ai biết, chỉ có điều, món ăn làng quê ấy đã trở thành “đặc sản” tới nỗi, bao du khách khi ghé về thăm làng hoa, chợ hoa, cũng phải mua cho kì được món chả “ độc đáo” về làm quà cho người thân, gia đình. Bánh mỳ cay: Những ổ bánh mì nhỏ nhắn bằng hai ngón hai được nướng giòn, bên trong là lớp nhân patê béo ngây, thơm lừng mùi bơ thật sự vô cùng hấp dẫn. Khi ăn chỉ cần cho thêm một chút tương ớt cay cay là ngon vô cùng. Ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

