Không ngờ Ninh Thuận lại sáng tạo nhiều món ngon từ thịt cừu đến vậy

Món thịt cừu nấu nho là đặc sản riêng có của Ninh Thuận khi kết hợp hai loại sản vật đặc biệt của vùng đất này là thịt cừu và nho. Thịt cừu chọn loại thịt phần vai có cả nạc và hơi một chút mỡ, cắt thành từng miếng vừa ăn om với nước sốt nho đỏ và cà rốt. Thịt cừu mềm ngấm nước sốt chua chua ngọt ngọt lại thơm mùi nho tạo nên hương vị khó quên. Món ăn từ thịt cừu này thường dùng để ăn với bánh mì. Ngoài ra thịt cừu còn chế biến được thành nhiều món ăn khác như súp thịt cừu, thịt cừu hun khói, cháo cừu, chân cừu nấu sữa.Thịt cừu nướng: Người ta có thể nướng phần đùi, vai, lưng và phần xương sườn của thịt cừu để làm món ăn chính, nó rất dễ chế biến. Ướp vào chút tỏi, muối, tiêu, một vài loại rau thơm hay cho vào khi đã nướng chín. Thịt cừu chế biến rất nhanh chỉ mất khoảng 20-25 phút cho 1kg thịt được nướng trong lò ở nhiệt độ 230-250°C. Hãy nhớ quét dầu lên miếng thịt thường xuyên để miếng thịt được ngon và mềm hơn. Thịt cừu áp chảo: Miếng thịt cừu được ướp thấm gia vị bằng một chút dầu ô liu và một chút thảo mộc hay các loại gia vị thơm ngon sau đó đem áp chảo chín vàng thơm ngon. con. Nếu bạn nướng vỉ, hãy để nhiệt độ vừa phải, và nếu bạn nướng nguyên con, đừng nướng chúng trên lò than quá nóng. Món ăn đã hoàn thành, bạn dọn sườn cừu áp chảo ra một cái đĩa, có thể trình bày trang trí thêm tùy thích cho bắt mắt. Miếng thịt cừu được ướp thấm gia vị với dầu ô liu và một chút thảo mộc, các loại gia vị thơm ngon thực sự rất lạ miệng cho gia đình bạn. Thịt cừu hầm, rim: Thịt cừu non có hương vị đặc biệt, thơm ngon hơn thịt cừu (thường dai hơn). Phần thịt vai và cổ là những phần ngon nhất để rim (màu nâu của chất béo và nin với lửa nhỏ trong nồi đậy nắp). Để chế biến cừu non hầm, xắt thịt ra thành từng miếng vừa phải, chiên qua với dầu và sau đó hầm từ từ cùng với rau củ, cà chua, gia vị và thêm vào chút nước sau khoảng 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi. Món thịt cừu xào sả cực kì thích hợp cho món ăn bên gia đình, không gian ấm cúng hòa quyện với hương vị thịt cừu may mắn và mùi thơm của sả thật là tuyệt vời. Nguyên liệu chuẩn bị dễ dàng cần có thịt cừu, sả, ớt chuông và một số gia vị khác. Công thức nấu không hề phức tạp, bạn chỉ cần sơ chế và ướp thịt cừu với gia vị, tiếp đến là xào thịt cừu cho săn lại rồi cho các loại rau củ vào. Thịt cừu xào sả cần phải ăn lúc còn nóng thì mới có thể tận hưởng hết độ ngon của món ăn. Cừu non luộc: Thông thường, bạn sẽ không dùng những phần ngon nhất để luộc; thịt cổ và phần thịt trên xương sườn là lý tưởng nhất. Bí quyết là chiên vàng những cục thịt cừu trong dầu ăn cùng với các loại thảo mộc và sau đó cho nước, cà chua và gia vị vào, luộc trong khoảng 20-30 phút, sau đó nêm muối, tiêu, chút chanh và ngò tây vào. Khử mùi hôi thịt cừu: Thông thường, thịt cừu có mùi nặng hơn, do đó khi chế biến món ăn cần cho thêm củ cải thái nhỏ và giấm vào. Cách này giúp cho món ăn không những hết mùi hôi mà còn thơm ngon hơn. Cũng có thể dùng gừng giã nát hòa chung với rượu ướp vào thịt cừu, mùi hôi sẽ hết.

