Không ngờ người Mỹ lại chuộng món ăn từ ruột lợn này

Vốn là lựa chọn phổ biến của người nghèo ở Mỹ, món ăn từ ruột lợn này nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người thưởng thức nhờ sự độc đáo, ngon lạ. Chitlins vốn là sự lựa chọn chủ yếu của người dân nghèo ở Mỹ. Nhờ sự độc đáo, dần dần nó trở thành món ngon trong các dịp đặc biệt như Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh. Nguyên liệu chủ yếu để chế biến món chitlins là phần ruột non của lợn, cừu hoặc thịt bò. Nếu không thực hiện đúng cách, món ăn sẽ phát mùi thum thủm khi ăn. Điều đặc biệt, khi chưa chế biến ruột non có mùi khó chịu thì khi thành phẩm chúng lại vô cùng hấp dẫn. Để chế biến chitlins, người ta phải dành nhiều thời gian để loại bỏ phần mỡ còn sót lại và làm sạch. Khâu này đặc biệt quan trọng bởi mùi ruột lợn khá kinh dị. Thậm chí, mùi uế tạp của ruột non còn khiến nhiều người lựa chọn chế biến nó ngoài trời nhằm tránh ảnh hưởng đến không gian trong bếp. Sau khi sơ chế, ruột non lợn được đem ninh với củ cải trong nhiều giờ khiến chúng trở nên mềm nhũn. Nếu như ruột non khi chưa chế biến phát mùi đặc biệt khó chịu thì khi thành phẩm chúng lại vô cùng hấp dẫn. Ngoài cách nấu súp, ruột non còn được đem rán, luộc để thưởng thức với mù tạt hoặc gia vị hỗn hợp. Tuy nhiên, không ít người e ngại chitlins còn bởi nó tiềm ẩn mối nguy nhiễm khuẩn E.Coli, yersinia và salmonella gây đau dạ dày, tiêu chảy, sốt. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

