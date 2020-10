Không ngờ 10 thực phẩm này lại gây bất lực ở nam giới

Thực phẩm nướng: Một nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia y tế tại Mỹ cho biết, việc ăn một chiếc chân gà nướng khói bay nghi ngút có sự độc hại tương đương với hút 60 điếu thuốc lá. Việc hạn chế ăn các món nướng làm chín bằng than khói nồng độ đậm đặc sẽ giúp giữ gìn sức khỏe sinh sản hiệu quả. Cá khô, thịt xông khói: Những chất béo chứa trong thịt xông khói hay cá phơi khô không đúng quy trình đặc biệt dễ bị sinh ra mùi vị ôi thiu. Vị này sẽ sản xuất ra lipid peroxide bất lợi cho cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho biết, sau khi lipid peroxide vào cơ thể, làm suy yếu vai trò của vitamin và các chất khác trên cơ thể, làm tăng và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thực phẩm chiên, rán: Trong quá trình hydro hóa dầu thực vật, dầu có thể được chuyển đổi thành chất rắn, trong đó có chứa chất béo chuyển hóa (trans-fat). Nếu so sánh sự độc hại, chất béo chuyển hóa khi vào cơ thể còn tệ hơn chất béo bão hòa. Các món ăn như khoai tây chiên và các loại thực phẩm chiên như bánh quy, bánh rán đều chứa chất béo chuyển hóa, không tốt cho cơ thể. Tỏi: Tỏi là gia vị có sẵn trong nhà bếp nhưng nó lại là thực phẩm gây bất lực, diệt tinh trùng. Nếu đàn ông trong độ tuổi sinh sản ăn quá nhiều tỏi sẽ dẫn đến chức năng tình dục giảm, có thể làm tăng nguy cơ liệt dương. Măng: Đây là món ăn phổ biến trong bữa ăn nhiều gia đình Việt nhưng nam giới không nên ăn quá nhiều. Măng chứa nhiều chất axit oxalic, có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi của cơ thể, khó hấp thụ kẽm, thiếu kẽm có thể dẫn đến ham muốn tình dục giảm, giảm chức năng tình dục, không có lợi cho sức khỏe của nam giới. Đậu nành: Đậu nành giàu protein, có tác dụng làm giảm cholesterol, rất có lợi cho cơ thể con người. Tuy nhiên theo các nghiên cứu gần đây, thực phẩm từ đậu nành có chứa chất estrogen, uống quá nhiều làm tăng nồng độ estrogen của cơ thể, do đó ảnh hưởng đến sức khỏe giới tính nam. Củ ấu: Củ ấu có tác dụng tốt đối mới những người nóng nhiệt, ăn vào giúp mát mẻ hơn. Tuy nhiên đây được xem là món ăn dập tắt ham muốn của nam giới và phụ nữ. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế ăn nếu không muốn ảnh hưởng sinh lý. Hạt hướng dương: Hạt hướng dương chứa nhiều thành phần protein, trong đó chứa chất có nguy cơ ngăn chặn sự phát triển của tinh hoàn có thể gây teo tinh hoàn, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản bình thường và cản trở khả năng cương cứng. Cà rốt: Đàn ông chỉ nên ăn cà rốt với mức vừa phải, nếu ăn quá nhiều, trong cà rốt có chất allicin sẽ làm cho lượng hemoglobin trong máu triệt tiêu các tế bào máu đỏ, gây thiếu máu, suy giảm về thể chất. Mù tạt: Mù tạt là thực phẩm gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn, đặc biệt là lẩu hoặc các món gỏi. Tuy nhiên đây là thức ăn có thể ức chế sự tiết hormone giới tính, dẫn đến liệt dương. Khuyến cáo đàn ông không nên ăn nhiều. Mời độc giả xem video "Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương". Nguồn: VTV24.

Thực phẩm nướng: Một nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia y tế tại Mỹ cho biết, việc ăn một chiếc chân gà nướng khói bay nghi ngút có sự độc hại tương đương với hút 60 điếu thuốc lá. Việc hạn chế ăn các món nướng làm chín bằng than khói nồng độ đậm đặc sẽ giúp giữ gìn sức khỏe sinh sản hiệu quả. Cá khô, thịt xông khói: Những chất béo chứa trong thịt xông khói hay cá phơi khô không đúng quy trình đặc biệt dễ bị sinh ra mùi vị ôi thiu. Vị này sẽ sản xuất ra lipid peroxide bất lợi cho cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho biết, sau khi lipid peroxide vào cơ thể, làm suy yếu vai trò của vitamin và các chất khác trên cơ thể, làm tăng và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thực phẩm chiên, rán: Trong quá trình hydro hóa dầu thực vật, dầu có thể được chuyển đổi thành chất rắn, trong đó có chứa chất béo chuyển hóa (trans-fat). Nếu so sánh sự độc hại, chất béo chuyển hóa khi vào cơ thể còn tệ hơn chất béo bão hòa. Các món ăn như khoai tây chiên và các loại thực phẩm chiên như bánh quy, bánh rán đều chứa chất béo chuyển hóa, không tốt cho cơ thể. Tỏi: Tỏi là gia vị có sẵn trong nhà bếp nhưng nó lại là thực phẩm gây bất lực, diệt tinh trùng. Nếu đàn ông trong độ tuổi sinh sản ăn quá nhiều tỏi sẽ dẫn đến chức năng tình dục giảm, có thể làm tăng nguy cơ liệt dương. Măng: Đây là món ăn phổ biến trong bữa ăn nhiều gia đình Việt nhưng nam giới không nên ăn quá nhiều. Măng chứa nhiều chất axit oxalic, có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi của cơ thể, khó hấp thụ kẽm, thiếu kẽm có thể dẫn đến ham muốn tình dục giảm, giảm chức năng tình dục, không có lợi cho sức khỏe của nam giới. Đậu nành: Đậu nành giàu protein, có tác dụng làm giảm cholesterol, rất có lợi cho cơ thể con người. Tuy nhiên theo các nghiên cứu gần đây, thực phẩm từ đậu nành có chứa chất estrogen, uống quá nhiều làm tăng nồng độ estrogen của cơ thể, do đó ảnh hưởng đến sức khỏe giới tính nam. Củ ấu: Củ ấu có tác dụng tốt đối mới những người nóng nhiệt, ăn vào giúp mát mẻ hơn. Tuy nhiên đây được xem là món ăn dập tắt ham muốn của nam giới và phụ nữ. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế ăn nếu không muốn ảnh hưởng sinh lý. Hạt hướng dương: Hạt hướng dương chứa nhiều thành phần protein, trong đó chứa chất có nguy cơ ngăn chặn sự phát triển của tinh hoàn có thể gây teo tinh hoàn, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản bình thường và cản trở khả năng cương cứng. Cà rốt: Đàn ông chỉ nên ăn cà rốt với mức vừa phải, nếu ăn quá nhiều, trong cà rốt có chất allicin sẽ làm cho lượng hemoglobin trong máu triệt tiêu các tế bào máu đỏ, gây thiếu máu, suy giảm về thể chất. Mù tạt: Mù tạt là thực phẩm gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn, đặc biệt là lẩu hoặc các món gỏi. Tuy nhiên đây là thức ăn có thể ức chế sự tiết hormone giới tính, dẫn đến liệt dương. Khuyến cáo đàn ông không nên ăn nhiều. Mời độc giả xem video " Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương". Nguồn: VTV24.