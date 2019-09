Không muốn xấu xí, bỏ ngay những thói quen gây béo bụng này

Thiếu ngủ: Khi bạn thiếu ngủ, hàm lượng cortisol, một loại hormon stress tăng lên. Điều này khiến bạn thèm các loại thực phẩm có đường. Do vậy, vòng eo của bạn có nguy cơ tăng lên. Hay bị stress: Thường xuyên căng thẳng khi nghĩ tới công việc cũng có thể gây béo bụng và tăng cân. Stress làm tăng nồng độ cortisol và có xu hướng gây cảm giác thèm ăn. Lười uống nước: Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ và trao đổi chất. Uống đủ lượng nước sẽ giúp quá trình trao đổi chất, đào thải diễn ra nhanh hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân, săn chắc vùng bụng. Nếu khi giảm cân bạn lười uống nước sẽ khiến chất béo dễ tích tụ, nhất là ở vòng eo. Thường xuyên bỏ bữa: Nếu bạn thường xuyên quên ăn hoặc bỏ bữa, bạn sẽ gặp khó khăn để duy trì cân nặng. Thời gian ăn uống hợp lý giúp ổn dịnh nồng độ đường huyết và là yếu tố quan trọng để duy trì cân nặng. Không tập thể dục thường xuyên: Thói quen ít vận động do bận rộn với công việc hoặc những lý do khác, bạn sẽ có nguy cơ bị béo bụng. Cơ thể không được vận động sẽ không thể đốt cháy calo dư thừa. Mỡ thừa quanh bụng sẽ tích tụ dần. Tập thể dục là việc bạn nên làm để tăng khối cơ và phòng ngừa tăng cân béo phì khi bạn có tuổi. Thường xuyên ăn khuya: Ban đêm là khoảng thời gian cho các cơ quan của cơ thể chúng ta nghỉ ngơi và phục hồi chức năng. Vì thế, nếu bạn ăn quá khuya thì thức ăn nạp vô sẽ không kịp chuyển hóa và năng lượng cũng không kịp tiêu hao. Do đó, năng lượng thừa sẽ tích tụ thành mỡ dưới da, làm cho bạn phì ra. Tốt nhất nên ăn xong bữa tối trước 20h. Uống nhiều nước có ga: Nước có ga chứa thành phần đường hóa học và hương liệu rất nhiều, sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể. Ngoài ra, khí nén tạo ga và lượng đường cao trong nước cũng khiến bạn có cảm giác thèm ăn liên tục, ăn nhiều hơn và điều này cũng không tốt cho bao tử. Hãy tập thói quen uống nước lọc và một số loại nước ép trái cây nguyên chất có chức năng giảm mỡ như chanh, bưởi, bạc hà. Ngồi nhiều: Thói quen ngồi nhiều khiến mỡ bụng ngày càng tích tụ thêm. Điều này cũng rất khó giải quyết với những người làm việc văn phòng, họ buộc phải ngồi gần như cả ngày. Nhưng vẫn có cách cải thiện tốt nhất đó chính là bạn nên tranh thủ đi dạo buổi tối hoặc tập thể dục buổi sáng để giảm mỡ bụng. Vừa ăn vừa làm việc: Khi tập trung coi Tivi hay máy tính, chúng ta thường mất tập trung vào việc ăn khiến bạn ăn không kiểm soát, ăn quá no gây nên tình trạng thừa năng lượng, lười vận động. Tất cả năng lượng dư thừa ấy sẽ chuyển hóa thành mỡ. Ngoài ra, thói quen này hoàn toàn không tốt cho tiêu hóa, bạn nên bỏ ngay. Ăn uống theo cảm xúc: Đây là tình trạng bạn có xu hướng ăn nhiều khi quá buồn hay quá vui và là một thói quen rất xấu dẫn đến béo bụng. Tuy khó nhưng bạn cần có ý thức loại bỏ thói quen này. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.

Thiếu ngủ: Khi bạn thiếu ngủ, hàm lượng cortisol, một loại hormon stress tăng lên. Điều này khiến bạn thèm các loại thực phẩm có đường. Do vậy, vòng eo của bạn có nguy cơ tăng lên. Hay bị stress: Thường xuyên căng thẳng khi nghĩ tới công việc cũng có thể gây béo bụng và tăng cân. Stress làm tăng nồng độ cortisol và có xu hướng gây cảm giác thèm ăn. Lười uống nước: Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ và trao đổi chất. Uống đủ lượng nước sẽ giúp quá trình trao đổi chất, đào thải diễn ra nhanh hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân, săn chắc vùng bụng. Nếu khi giảm cân bạn lười uống nước sẽ khiến chất béo dễ tích tụ, nhất là ở vòng eo. Thường xuyên bỏ bữa: Nếu bạn thường xuyên quên ăn hoặc bỏ bữa, bạn sẽ gặp khó khăn để duy trì cân nặng. Thời gian ăn uống hợp lý giúp ổn dịnh nồng độ đường huyết và là yếu tố quan trọng để duy trì cân nặng. Không tập thể dục thường xuyên: Thói quen ít vận động do bận rộn với công việc hoặc những lý do khác, bạn sẽ có nguy cơ bị béo bụng. Cơ thể không được vận động sẽ không thể đốt cháy calo dư thừa. Mỡ thừa quanh bụng sẽ tích tụ dần. Tập thể dục là việc bạn nên làm để tăng khối cơ và phòng ngừa tăng cân béo phì khi bạn có tuổi. Thường xuyên ăn khuya: Ban đêm là khoảng thời gian cho các cơ quan của cơ thể chúng ta nghỉ ngơi và phục hồi chức năng. Vì thế, nếu bạn ăn quá khuya thì thức ăn nạp vô sẽ không kịp chuyển hóa và năng lượng cũng không kịp tiêu hao. Do đó, năng lượng thừa sẽ tích tụ thành mỡ dưới da, làm cho bạn phì ra. Tốt nhất nên ăn xong bữa tối trước 20h. Uống nhiều nước có ga: Nước có ga chứa thành phần đường hóa học và hương liệu rất nhiều, sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể. Ngoài ra, khí nén tạo ga và lượng đường cao trong nước cũng khiến bạn có cảm giác thèm ăn liên tục, ăn nhiều hơn và điều này cũng không tốt cho bao tử. Hãy tập thói quen uống nước lọc và một số loại nước ép trái cây nguyên chất có chức năng giảm mỡ như chanh, bưởi, bạc hà. Ngồi nhiều: Thói quen ngồi nhiều khiến mỡ bụng ngày càng tích tụ thêm. Điều này cũng rất khó giải quyết với những người làm việc văn phòng, họ buộc phải ngồi gần như cả ngày. Nhưng vẫn có cách cải thiện tốt nhất đó chính là bạn nên tranh thủ đi dạo buổi tối hoặc tập thể dục buổi sáng để giảm mỡ bụng. Vừa ăn vừa làm việc: Khi tập trung coi Tivi hay máy tính, chúng ta thường mất tập trung vào việc ăn khiến bạn ăn không kiểm soát, ăn quá no gây nên tình trạng thừa năng lượng, lười vận động. Tất cả năng lượng dư thừa ấy sẽ chuyển hóa thành mỡ. Ngoài ra, thói quen này hoàn toàn không tốt cho tiêu hóa, bạn nên bỏ ngay. Ăn uống theo cảm xúc: Đây là tình trạng bạn có xu hướng ăn nhiều khi quá buồn hay quá vui và là một thói quen rất xấu dẫn đến béo bụng. Tuy khó nhưng bạn cần có ý thức loại bỏ thói quen này. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết ăn thoải mái mà không lo béo". Nguồn: VTC.