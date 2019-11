Không chỉ Giáng Ngọc Eva chứa Sibutramine, giảm cân Cường Anh, Vy&Tea cũng có “chất độc” này

Mới đây, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên giảm cân Giáng ngọc Eva của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML vừa bị Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm do có chứa chất cấm Sibutramine nguy hại.



Trước Giáng ngọc Eva, không ít thuốc, thực phẩm chức năng giảm cân bị cơ quan đình chỉ, thu hồi vì chứa chất cấm nguy hiểm này.

Trước đó, thời điểm tháng 2/2019 Trà giảm cân Vy&Tea của Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy (Địa chỉ: Số nhà 45, Tổ 1, Quốc lộ 14, Thôn Sơn Hiệp, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước) đang làm mưa làm gió thị trường thực phẩm chức năng giảm cân thì bất ngờ bị cơ quan quản lý Hàn Quốc phát hiện chất cấm khi nhập hàng vào nước này. Hai chất cấm bị phát hiện là Sibutramine và Phenolphthaleine cấm sử dụng trong thực phẩm.

Trà giảm cân Vy&Tea bị phát hiện có chứa chất cấm nguy hại Sibutramine và Phenolphthaleine. Sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ Đại sứ quán Hàn Quốc về sản phẩm Trà thảo mộc giảm cân Vy&Tea, Cục An toàn thực phẩm đã thành lập Đoàn kiểm tra đến làm việc tại Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy.

Căn cứ Biên bản kiểm tra số 02/BB-KT ngày 28/02/2019 của Đoàn kiểm tra, ngày 01/3/2019 Cục An toàn thực phẩm đã ra quyết định tạm dừng lưu thông và thu hồi đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà giảm cân Vy&Tea (NSX 20/12/2018, HSD 20/12/2019) của tổ chức công bố, sản xuất sản phẩm là Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ thương mại Hà Vy.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm đã giao Ban quản lý ATTP thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và các Chi cục ATVSTP các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để giám sát về việc dừng lưu thông sản phẩm nêu trên trên địa bàn.

Đầu tháng 8/2018, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi sản phẩm giảm cân mang tên Trà thảo mộc Hoa Sâm Đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng ZN (địa chỉ: 89/994E Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM) vì có chứa chất cấm Sibutramine.



Trà giảm cân Hoa Sâm Đất bị thu hồi vì chứa chất cấm Sibutramine. Chứa chất cấm độc hại này nhưng sản phẩm Trà giảm cân Hoa Sâm Đất lại được quảng cáo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt nhất là công dụng giảm béo từ bên trong, giúp thải độc gan, đẹp da, phòng chống đột quỵ và ung thư,…

Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Cường Anh cũng từng vướng nghi vấn chứa chất cấm khi vào thời điểm tháng 5 - 7/2018, xuất hiện những hình ảnh phiếu kiểm nghiệm sản phẩm Viên tăng cân – Safety Gain weight Cuong Anh; hình ảnh phiếu kiểm nghiệm Viên giảm cân – Safety Lose weight Cuong Anh của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) cho thấy, sản phẩm của Cường Anh chứa chất cấm.

Cụ thể, với Phiếu kiểm nghiệm số 9752/PKN-VNKQG, thời gian kiểm nghiệm từ 18-25/5/2018, sản phẩm viên giảm cân Cường Anh cho thấy sản phẩm này có chứa Sibutramine (LOD: 3,5ug/g). Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm viên giảm cân Cường Anh cho thấy sản phẩm này có chứa Sibutramine (LOD: 3,5ug/g). Kết quả xét nghiệm định tính và định lượng ngày 06/7/2018 trên Phiếu kiểm nghiệm số 124520/PKN-VKNQG với mẫu viên giảm cân an toàn Cường Anh (NSX: 20/05/2018, HSD: 20/05/2019), số lượng 10 viên, cũng cho kết quả tương tự: Sibutramine (LOD: 3,5ug/g).

Video: Đồ uống giúp giảm cân hiệu quả trong 3 tuần. Nguồn: Youtube.

Cũng trong tháng 6/2018, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Việt Đông và Nguyễn Thị Bình về tội "Vi phạm quy định về sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm". Hai đối tượng này đã sản xuất hàng nghìn gói thuốc giảm cân Đông y Tiến Hạnh bằng bột ngô, gạo nếp và chất cấm Sibutramine.

Theo đó, để làm giả hàng nghìn gói thuốc tăng cân, giảm cân Đông y gia truyền Tiến Hạnh, các đối tượng dùng bột ngô, gạo nếp, mật mía và 2 chất nằm trong danh mục cấm lưu hành của Cục Quản lý Dược.

Theo kết quả từ Viện khoa học hình sự Bộ Công an, chất cấm trong sản phẩm tăng cân "Đông y gia truyền Tiến Hạnh" là Cinnarizine. Đây là loại thuốc tân dược dùng để điều trị chứng chóng mặt, rối loạn cân bằng cơ thể do xơ cứng mạch. Hoạt chất Cinnarizine có thể gây đau vùng thượng vị, uống sau bữa ăn có thể làm giảm kích ứng dạ dày và có thể gây ngủ gà, ngủ gật. Dùng dài ngày cho người cao tuổi có thể gây tăng hoặc xuất hiện triệu chứng loạn áp và đôi khi kết hợp với chứng trầm cảm. Khi dùng liều cao cho người bị bệnh giảm huyết áp có thể gây giảm áp lực máu.

Còn chất cấm trong sản phẩm giảm cân an toàn "Đông y gia truyền Tiến Hạnh" là Sibutramine, tân dược dùng để điều trị cho bệnh nhân béo phì. Đây là 2 hoạt chất cấm nằm trong danh mục Cục Quản lý Dược cấm lưu hành từ tháng 4/2011.