Không chỉ do rượu, xơ gan còn có nhiều nguyên nhân khiến bạn bất ngờ

Hút thuốc lá gây ra hàng loạt vấn đề cho sức khỏe, trong đó có bệnh xơ gan. Ảnh: aao. Các chất độc trong khói thuốc chính là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thu gan, xơ gan. Ảnh: e3.365dm. Đặc biệt, những người có tiền sử mắc bệnh viêm gan B, C nếu có thói quen hút thuốc sẽ làm tăng thêm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan. Ảnh: wordpress. Bên cạnh hút thuốc lá, bệnh gan nhiễm mỡ cũng là một nguyên nhân khác dẫn đến xơ gan. Ảnh: momautang. Gan nhiễm mỡ là hiện tượng khi lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng của gan. Ảnh: vietnamembassy. Tuy nhiên, 20% bệnh gan nhiễm mỡ có thể diễn tiến đến xơ gan. Ảnh: momautang. Ngoài ra, virus viêm gan B và viêm gan C cũng là hai nguyên nhân chủ yếu gây bệnh xơ gan. Ảnh: dantocmiennui. Viêm gan B và viêm gan C nếu không được chữa trị sẽ tạo cơ hội cho xơ gan phát triển mạnh mẽ. Ảnh: phunuhiendai. Gan bị nhiễm độc cũng là nguyên nhân gây bệnh xơ gan. Ảnh: vtc. Chính sự tích tụ chất độc trong gan sẽ khiến các mô bị phá huỷ và gây xơ gan. Ảnh: hoangmoccan.

Hút thuốc lá gây ra hàng loạt vấn đề cho sức khỏe, trong đó có bệnh xơ gan. Ảnh: aao. Các chất độc trong khói thuốc chính là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thu gan, xơ gan. Ảnh: e3.365dm. Đặc biệt, những người có tiền sử mắc bệnh viêm gan B, C nếu có thói quen hút thuốc sẽ làm tăng thêm nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan. Ảnh: wordpress. Bên cạnh hút thuốc lá, bệnh gan nhiễm mỡ cũng là một nguyên nhân khác dẫn đến xơ gan. Ảnh: momautang. Gan nhiễm mỡ là hiện tượng khi lượng mỡ tích tụ trong gan chiếm quá 5% trọng lượng của gan. Ảnh: vietnamembassy. Tuy nhiên, 20% bệnh gan nhiễm mỡ có thể diễn tiến đến xơ gan. Ảnh: momautang. Ngoài ra, virus viêm gan B và viêm gan C cũng là hai nguyên nhân chủ yếu gây bệnh xơ gan. Ảnh: dantocmiennui. Viêm gan B và viêm gan C nếu không được chữa trị sẽ tạo cơ hội cho xơ gan phát triển mạnh mẽ. Ảnh: phunuhiendai. Gan bị nhiễm độc cũng là nguyên nhân gây bệnh xơ gan. Ảnh: vtc. Chính sự tích tụ chất độc trong gan sẽ khiến các mô bị phá huỷ và gây xơ gan . Ảnh: hoangmoccan.