Khóc ròng vì dùng thuốc để 'yêu' không biết mệt

Cứ ngỡ “thần dược”

Ngồi nhậu với đám bạn, thấy cậu nào cũng khoe đủ thứ “chiến tích”, từ việc “yêu cú đúp” đến duy trì thời gian vợ chồng “giao ban” cả giờ đồng hồ… anh Trần Văn Cường (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bỗng thấy mặt mũi nóng bừng. Vợ chồng anh, ngoại trừ thời gian đầu mới cưới thì còn có chút sung mãn, chứ từ khi sinh đứa con đầu đến giờ, chuyện ân ái cứ “tắc bụp”, có khi cả tháng mới “yêu” đôi lần. Ngoài tần suất “yêu” ít, thời gian “yêu” cũng không dài, vì có cố thì cũng chỉ duy trì được chưa đầy nửa giờ cho toàn bộ “quy trình” từ A đến Z.

Ảnh minh họa. Ám ảnh trước những “chiến tích” của các bạn nhậu, ngay tối đó, anh Cường lên mạng và tìm cách hỗ trợ “cậu nhỏ”. Đang rất tâm trạng nên khi đọc những lời quảng cáo về loại thuốc tăng cường sinh lý, anh thấy thấm từng câu, cứ như thể những tâm sự được đưa ra để quảng cáo cho thuốc là viết riêng cho mình vậy. Sẵn tâm lý hào hứng, ngay hôm sau, anh Cường tìm mua bằng được loại “thần dược” đó, rồi cả ngày thấp thỏm chờ đến tối để “thử nghiệm”.



Tối ấy, anh Cường giấu vợ dùng thuốc theo lời chỉ dẫn của người bán. Mọi chuyện sau đó đúng là… tốt hơn cả mong đợi. Nếu như trước đây, “cầm cự” lắm anh cũng chỉ được 7-10 phút là cùng thì bữa nay, “cậu nhỏ” có thể “chiến đấu” không biết mệt. Anh càng hào hứng hơn khi nhìn vẻ thỏa mãn xen lẫn ngạc nhiên của vợ.

Thích thú với những “thành tích chăn gối”, anh Cường không còn nhớ tới những khuyến cáo về phản ứng phụ của thuốc. Thay vào đó, lần nào trước khi “hành sự”, anh cũng uống thuốc như để củng cố thêm sự tự tin. Anh cảm thấy nếu không có “thần dược” thì anh không thể tự tin để ân ái vợ.

Cứ nghĩ là do bị mất ngủ, làm việc quá sức nên mới thành ra như vậy chứ “thần dược” không ảnh hưởng gì tới… mắt cả, anh Cường vẫn tiếp tục dùng thuốc. Tuy nhiên, ngay cả lúc tăng liều thuốc so với trước thì “sức mạnh” của anh cũng chỉ “dậm chân tại chỗ”, thậm chí còn tệ hơn so với hồi chưa thử dùng “thần dược”.

Tác dụng phụ

Theo các chuyên gia về tình dục, tình trạng lạm dụng các thuốc tăng cường sinh lý như Viagra, Cialis... không phải hiếm. Nhiều nam giới khi thấy mình “yếu”, thường tìm mua các loại thuốc này và coi đây như “cứu cánh” cho chuyện chăn gối.

Tuy nhiên, trong thực tế, các loại thuốc như Viagra giúp duy trì sự cương cứng, chứ không có tác dụng kích thích “cậu nhỏ” cương cứng. Ở nam giới, Viagra giúp tăng cường lưu thông máu đến “cậu nhỏ” bằng việc làm giãn nở các động mạch, vì thế cải thiện và duy trì sự cương cứng của dương vật. Nhưng nếu lạm dụng thì sẽ gây nhiều hệ lụy.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng thuốc kéo dài “chuyện yêu” thì có thể gây nghiện và người dùng Viagra thường xuyên sẽ có tâm lý phụ thuộc vào thuốc. Điều này dễ dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn: quý ông có thể bị bất lực vĩnh viễn.

Ngoài ra, sử dụng Viagra còn có thể gây ra các tác dụng phụ như: Chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt, điếc tạm thời… Các chuyên gia về mắt đã cảnh báo rằng, sử dụng Viagra có thể làm áp lực máu giảm nhưng áp lực nội nhãn cao và gây ra bệnh tăng nhãn áp. Nhiều trường hợp dù được chữa trị cũng không thể phục hồi thị lực như ban đầu.

Không ít quý ông khi dùng thuốc, dương vật bị cương cứng kéo dài, gây đau đớn và phải tới bệnh viện để xử lý. Đặc biệt, những người trẻ tuổi nếu dùng Viagra và lạm dụng thì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Nhiều chuyên gia tình dục học nhận định, nam giới có thể lấy lại sự “mạnh mẽ” khi “yêu” nếu sử dụng Viagra nhưng loại thuốc này không giúp họ trở nên hạnh phúc và cải thiện mối quan hệ thân mật với “nửa kia” của mình. Vì thế, trong chuyện chăn gối, cần có sự hòa hợp của 2 người, tìm cách hiểu nhau hơn, phát huy nội lực để tự cải thiện chứ không nên lạm dụng thuốc, vì dễ gặp những tác dụng phụ không mong muốn.

*)Title do Kiến Thức biên tập lại