“Khó tin” những hình ảnh dàn sao nam mặc váy áo cực nữ tính

Nam diễn viên Billy Porter từng gây chú ý khi diện chiếc váy xòe bồng bềnh màu đen đầy nữ tính và huyền bí. Là một sao nam mặc váy thường xuyên, Billy Porter liên tục "đánh bại" nhiều chị em trên thảm đỏ khi anh xuất hiện với những mẫu váy cầu kỳ nhất, lấp lánh nhất và to nhất. Tại thảm đỏ Met Gala 2019, nam ca sĩ Harry Styles xuất hiện với bộ jumpsuit cổ điển đầy nữ tính. Hot boy của nhóm One Direction khiến công chúng thắc mắc về giới tính của anh khi khoác lên người bộ đầm điệu đà xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm tháng 12 của Vogue Mỹ. Mỹ nam đình đám nước Anh tự tin diện loạt trang phục phá vỡ rào cản giữa quần áo dành cho nam và nữ.Mỗi lần bước lên thảm đỏ, Jonathan Van Ness lại gây sốt với một kiểu váy mới. Anh đã từng thử cả váy quây và váy xẻ cao. Jonathan Van Ness từng diện những bộ đồ sequin lấp lánh hoặc váy cúp ngực gợi cảm. Là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất được biết đến với việc mặc váy, Jaden Smith đã trở thành một trong những ngôi sao trẻ mạnh dạn mặc váy bất chấp định kiến. Ngôi sao Fast and Furious Vin Diesel gây bất ngờ khi mặc váy da đến một buổi lễ trao giải năm 2003. Gerard Butler trông cực khác lạ khi phối chiếc áo len hồng cùng chân váy da. Jared Leto không những không xấu hổ khi mặc váy mà còn tự hào về điều đó. Anh từng tweet ‘Real Men Wear Skirt’ (Tạm dịch: Đàn ông đích thực không ngại mặc váy). Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Show diễn thời trang của người ngoại cỡ". Nguồn: VTV24.

