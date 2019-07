Khi bạn ngừng ăn thịt cơ thể sẽ thay đổi thế nào?

Chế độ ăn không có thịt có thể giúp bạn giảm cân. Không ăn thịt sẽ giúp tăng số lượng lợi khuẩn trong đường ruột. Các nghiên cứu cho thấy, những người ăn chay có đường ruột tốt hơn. Tuy nhiên, khi bạn mới bắt đầu bỏ thịt khỏi khẩu phần ăn đường ruột của bạn sẽ cần thời gian để thích nghi. Thời gian đầu, bạn có thể bị đầy hơi. Những người ăn chay cho biết, làn da của họ được cải thiện hơn so với thời gian ăn thịt. Các vấn đề về mụn, trứng cá, mụn đầu đen... đều biến mất. Theo các nhà khoa học, việc thay thịt, cá bằng rau củ, trái cây là một phương pháp thải độc hiệu quả và giúp làn da khỏe mạnh hơn. Những người ngừng ăn thịt đều nhận thấy một điều rằng, cơ thể họ sảng khoái và bớt mệt mỏi hơn vào ban ngày. Điều này có thể giải thích là khi trọng lượng giảm cộng với việc độc tố được thải ra ngoài, cơ thể chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn. Từ lâu, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh mối liên hệ giữa bệnh tim và việc tiêu thụ thịt đỏ. Do vậy, chế độ ăn chay lành mạnh sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Các nghiên cứu cũng cho thấy, những người ăn chay có nguy cơ bị cao huyết áp, tiểu đường và ung thư đại trực tràng và dạ dày thấp hơn. Không ăn thịt đồng nghĩa với mức cholesterol trong máu sẽ giảm. Những người bị xơ vữa động mạch được các bác sĩ khuyến cáo nên chọn chế độ ăn rau củ phù hợp. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, trong cơ thể mỗi người đều có những gen xấu và gen tốt. Nếu lối sống của bạn không lành mạnh, các gen xấu sẽ phát triển và hoạt động mạnh hơn. Việc thay đổi chế độ ăn từ thịt sang rau sẽ giúp kích thích các gen tốt của bạn. Ngừng ăn thịt, cơ thể sẽ thiếu i-ốt, sắt, vitamin D và B12... Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết bạn có thể bổ sung chúng bằng các loại hạt, trái cây, rau có màu xanh đậm, ngũ cốc nguyên hạt... Bạn cũng có thể bổ sung bằng cách uống vitamin. Kẽm là một yếu tố kích thích vị giác của bạn. Thịt đỏ, hàu chứa rất nhiều kẽm, do vậy khi chuyển sang chế độ ăn chay bạn sẽ phải tìm nguồn cung thay thế từ các loạt đậu, ngũ cốc... Trong trường hợp thiếu hụt kẽm, vị giác của bạn sẽ kém đi. Protein trong thịt rất cần thiết để tăng cường cơ bắp. Trong thực vật cũng có protein, song nó mất nhiều thời gian để hoạt động hơn. Với những người ăn chay, các chuyên gia dinh dưỡng có lời khuyên nên nạp protein ngay sau khi tập luyện, vì đó lá thời điểm dễ hấp thụ nhất.

