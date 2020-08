Khẩu trang “xuyên thấu“: Phòng COVID-19 chuẩn xịn như quảng cáo?

(Kiến Thức) - Khẩu trang “xuyên thấu” làm từ nhựa được quảng cáo có tác dụng chống giọt bắn, tia UV... đang gây "sốt" thị trường. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo nên cẩn trọng với loại khẩu trang này và xem chúng đã được kiểm định an toàn hay chưa.

Bên cạnh khẩu trang y tế, khẩu trang vải thì hiện chiếc khẩu trang “xuyên thấu ” được làm từ nhựa TPU đang được mua, bán nhộn nhịp trên chợ mạng và trên các trang thương mại điện tử.



Hiện, khẩu trang nhựa trong suốt được rao bán với mức giá khá cao, dao động 110.000-250.000 đồng/chiếc. Chỉ mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian ngắn, loại khẩu trang này đang nhận được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Chiếc khẩu trang trong suốt được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Internet. Theo lời quảng cáo, chiếc khẩu trang làm từ chất liệu nhựa TPU dùng trong y tế & thực phẩm. Chiếc khẩu trang này có tác dụng ngăn giọt bắn và vi khuẩn 100%, không sợ mưa nắng, chống tia UV. Người bán quảng cáo cho biết chiếc khẩu trang nhựa trong suốt có những tác dụng đặc biệt như không che giấu khuôn mặt, đặc biệt phù hợp với bác sĩ, y tá, giáo viên, thông dịch viên, nhân viên dịch vụ khách hàng… và có thể mở được khóa điện thoại bằng hệ thống nhận diện khuôn mặt (Face ID). Đặc biệt, chiếc khẩu trang này còn được giới thiệu là vệ sinh nhanh chóng bằng xà phòng hoặc cồn sát khuẩn, mau khô, đeo lại được ngay, sử dụng nhiều lần. Ngoài ra, những chiếc khẩu trang này còn có khả năng mở khóa face ID trên điện thoại và tránh làm phai lớp trang điểm. Theo bác sĩ, người dân muốn sử dụng loại khẩu trang trong suốt cần tìm hiểu bên y tế đã kiểm định hay chưa.

Nhiều khách hàng cho rằng, về tính thẩm mỹ thì loại khẩu trang trong suốt khá đẹp, độc đáo, nhẹ. Ngoài ra, chúng còn dễ sử dụng vì chỉ cần lau rửa qua khi dùng. Tuy nhiên, về chất lượng có được như khẩu trang y tế trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì chưa có cơ quan chức năng nào kiểm định. Mời độc giả theo dõi video "Những lỗ hổng dẫn đến tái bùng phát dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới". Nguồn: VTV24. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng I, người dân muốn sử dụng loại khẩu trang trong suốt cần tìm hiểu bên y tế đã kiểm định hay chưa.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo: "Người dân nên sử dụng loại khẩu trang y tế, khẩu trang vải thông thường mà an toàn. Còn loại khẩu trang mình chưa chắc về độ an toàn, chưa được các nhà kiểm định về chất lượng, chưa có giấy kiểm định an toàn thì không nên sử dụng".