Kháng viêm tự nhiên vô cùng hiệu quả nhờ kết hợp những thực phẩm này

Rau ăn lá + dầu ô-liu: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kết hợp rau xanh với một nguồn chất béo lành mạnh sẽ giúp tăng khả năng hấp thu các chất chống oxy hóa như lutein và beta-carotin. Lutein có khả năng kháng viêm ở mắt, ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như thoái hóa điểm vàng. Beta-carotin có khả năng giảm viêm ở người lớn tuổi. Rau chân vịt + việt quất: Hãy làm một cốc sinh tố với rau chân vịt và việt quất trước khi tập luyện thể chất. Ăn việt quất trước khi tập giúp giảm các chứng viêm sau vận động, đồng thời rau chân vịt giúp cải thiện hô hấp và lưu thông oxy trong quá trình tập. Nito có trong rau chân vịt giúp cơ hoạt động hiệu quả hơn, còn việt quất giúp giảm sưng đau sau tập. Đậu lăng + chanh: Nếu bạn là phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh, bạn có nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt. Theo các chuyên gia, đây là do phản ứng viêm của cơ thể, và có thể hạn chế lượng sắt đến các bộ phận còn lại. Ăn các thực phẩm giàu sắt như các loại đậu, kết hợp với các trái cây họ cam giàu axit ascobic và carotenoid như chanh giúp tăng đáng kể lượng sắt hấp thu. Khoai lang + ớt: Rắc bột ớt lên các thực phẩm giàu beta-carotin như khoai lang hay bí đao giúp cải thiện khả năng hấp thu vitamin A, giúp chống lại các loại viêm da cũng như viêm phế quản phổi. Quả mâm xôi + nho: Quả mâm xôi và nho đều giàu các chất chống oxy hóa. Quả mâm xôi chứa axit ellagic, giúp tăng tác động của quercetin có trong nho. Khi kết hợp với nhau, chúng trở thành một cỗ máy kháng viêm. Tổ hợp này cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, loãng xương và ung thư phổi. Hạnh nhân + kefir: Hãy thêm hạnh nhân xắt nhỏ vào một bát sữa chua kefir để có được đường tiêu hóa khỏe mạnh. Giống như sữa chua, kefir cung cấp hàng tỉ lợi khuẩn và men vi sinh cho đường ruột. Chất xơ trong hạnh nhân hỗ trợ các men vi sinh (probiotic) có trong kefir, tạo nên một loại vi khuẩn bảo vệ ruột khỏi các chứng viêm mãn tính. Tỏi + hành + gạo lứt: Hành và tỏi khi kết hợp với các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt sẽ giúp tăng gấp ba lần khả năng hấp thụ kẽm của cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng kẽm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh do viêm mãn tính như xơ vữa động mạch, ung thư, thoái hóa thần kinh và rối loạn miễn dịch./.

