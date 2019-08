Khám phá những món ngon hấp dẫn trên đảo Cái Chiên, Quảng Ninh

Đảo Cái Chiên thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 330km. Đây là một hòn đảo mới được tỉnh Quảng Ninh đưa vào khai thác du lịch, do đó, đảo Cái Chiên vẫn mang nét hoang sơ, yên tĩnh với bãi cát trắng dài, không khí trong lành và phong cảnh đẹp tự nhiên. Trên đảo Cái Chiên không có sẵn nhiều thực phẩm nên thường các bạn phải đặt trước để nhà nghỉ chuẩn bị. Không gian trên đảo cũng rất phù hợp để làm tiệc nướng BBQ ngoài bãi biển với nhiều món ngon hấp dẫn. Bạn có thể mua hải sản trên đảo và chuẩn bị một số loại rau củ quả, nấm, xúc xích… mang từ đất liền. Cái Chiên rất nhiều hải sản ngon níu lòng du khách như các loại ốc, ghẹ, tôm cá, cù kỳ, cua… vừa dễ chế biến vừa vô cùng ngon. Khách có thể tự nướng bên bờ biển hoặc đặt các gia đình chế biến.Gà râu Cái Chiên: Theo những người dân sống lâu năm trên đảo cho biết, gà râu Cái Chiên là giống bản địa, rất ngon, được chăn nuôi lâu đời, truyền từ đời này qua đời khác. Về tên gọi của giống gà này bắt nguồn từ đặc điểm ngoại hình. Khi lớn, phía bên dưới mỏ của giống gà này mọc ra một cụm lông dài rủ xuống, trông như một chùm râu. Đây là đặc điểm khác biệt so với giống gà thông thường. Gà râu Cái Chiên có chất lượng thịt thơm ngon bắt nguồn từ tập quán chăn nuôi truyền thống. Hầu hết gà râu được chăn nuôi bằng thóc, gạo và chăn thả tự nhiên tự tìm nguồn thức ăn. Vì thế gà râu thường lớn chậm và cho chất lượng thịt ngon và chắc. Cháo hà: Con hà là loại hải sản phổ biến, có nhiều ở vùng biển Quảng Ninh. Hà thường sống ở những vùng nước biển trong, luồng thủy triều lên xuống mạnh, chủ yếu ăn sinh vật nhỏ, phù du sống trong nước. Bề ngoài, hà có hình dạng xù xì, có 2 mảnh vỏ cứng bao bọc. Để tách ruột hà ra khỏi lớp vỏ cứng, người đi biển cần khéo tay và có dụng cụ riêng hình dạng chiếc búa nhỏ, nhọn đầu để tách hà. Ở miền biển, trong nhiều loại hải sản, con Hà được đánh giá không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng hơn nữa giá lại rất bình dân. Hà có thể chế biến được nhiều món ngon. Một trong những món được nhiều người ưa thích là: Cháo hà. Móng tay xào măng: Cái tên của loài ốc này cũng bắt nguồn từ chính hình dáng của nó. Người ta bắt ốc móng tay dựa vào sự lên xuống của thủy triều. Loài nhuyễn thể này thường sống trong cát bùn ở các cửa biển, chủ yếu ăn phiêu sinh vật. Khi thuỷ triều lên, nó trồi ra khỏi hốc và nhanh chóng lủi sâu xuống cát mỗi khi có động nhờ vào cái chân thật mạnh. Ốc móng tay được khai thác quanh năm nhưng vào đầu mùa mưa (khoảng tháng 5, 6 dương lịch) là thời gian ốc móng tay có thịt, chắc và ngon nhất. Loại ốc này có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, độc đáo như: ốc móng tay xào rau măng, xào me, xào dứa, xào tía tô, xào rau muống, gỏi ốc móng tay sứa, ốc móng tay trộn chua cay, hay ốc móng tay sốt cá… Cơm bình dân: Ngoài những món ăn lạ trên, du khách cũng có thể gọi những món ăn bình dân như rau muống, trứng, thịt kho,...vv. Giá mỗi bữa ăn từ 50.000-80.000 đồng/người. Ảnh: Cùng Phượt, Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

