Khám phá những món ăn tất niên độc đáo của người Trung Quốc

Sủi cảo: Món ăn tất niên này có hình dáng rất giống với những thỏi vàng, thỏi bạc Trung Quốc thời xưa, vì thế người dân nước này quan niệm rằng nếu ăn những “thỏi vàng” đó, họ sẽ được hưởng sự giàu có và gặp thuận lợi về tiền bạc trong năm mới. Trong tiếng Trung Quốc, sủi cảo còn mang thông điệp chuyển đổi từ thời khắc cũ sang mới. Cá hấp: Cá hấp nguyên con cùng xì dầu và các loại thảo mộc hành, ngò, gừng… là món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc tất niên của người Trung Quốc. Trong ngôn ngữ của họ, chữ "ngư" có cách phát âm giống với "dư". Vì thế, người dân quan niệm rằng có món cá trên bàn cũng đồng nghĩa với việc có được sự "dư" giả. Cách ăn cá cũng mang rất nhiều hàm ý và được những người dùng bữa xem trọng. Đầu cá nên được hướng về phía khách mời và người đó phải là người ăn trước tiên. Sau đó, hai người ngồi ở vị trí đầu và đuôi cá phải cụng ly cùng nhau. Người Trung Quốc tin rằng nếu ăn cá như vậy, mọi việc trong năm sẽ có khởi đầu thuận lợi, kết quả mỹ mãn. Bánh hấp Zongzi cũng là một trong những món ăn may mắn trong dịp đầu năm mới của người dân Trung Quốc. Món ăn truyền thống này có ý nghĩa biểu trưng cho một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu trong năm tới. Bánh đơn giản được làm từ gạo nếp, đậu phộng, hạt dẻ Trung Quốc, thịt lợn và gói lại bằng lá tre. Bánh gạo Nian Gao: Vào ngày đầu năm mới, người dân Trung Quốc thường ăn bánh Nian Gao với mong ước một năm mới luôn tốt đẹp. Cái tên Nian Gao đồng âm với từ "một năm mới cao” nghĩa là một năm mới ngày càng tốt đẹp, ngày càng phát triển và sung túc hơn. Chả giò chiên giòn là một trong những món ăn phổ biến nhất trong dịp năm mới, đặc biệt là vào dịp Lễ hội mùa xuân và ngày đầu tiên của mùa xuân. Chả giò được người Trung Quốc tin rằng sẽ đem đến sự giàu có, sung túc cho người ăn trong năm mới. Mì trường thọ cũng là một món ăn phổ biến vào dịp năm mới. Lúc ăn, người dùng thường hạn chế cắn đứt hoặc nhai sợi mì để giữ cho chúng được dài nhất có thể. Người Trung Quốc tin rằng món mì sẽ đem đến hạnh phúc và tuổi thọ lâu dài cho người ăn, sợi mì càng dài, tuổi thọ của họ sẽ càng cao. Bánh trôi tàu là món tráng miệng nổi tiếng tại Trung Quốc với phần bánh làm từ gạo nếp và đậu đỏ (hoặc đậu xanh), thả trong bát nước đường. Bánh trôi tàu trong tiếng Trung được đọc là Tangyuan, gần âm với từ đoàn tụ. Cho nên, món ăn thường được nấu trong những dịp đoàn viên gia đình và năm mới. Quýt: Loại quả này được dùng rất nhiều để cúng bái tổ tiên và biếu người thân trong dịp lễ tất niên. Quả quýt trong cách viết của tiếng Hán mang ý nghĩa may mắn. Vì thế, người Trung Quốc tin rằng ăn quýt sẽ giúp họ có được thành công, may mắn và sự đầy đủ trong năm mới. Luahan Zhai là món chay nổi tiếng với nguyên liệu là nhiều loại rau củ quả. Món ăn xuất phát từ bữa cơm của những vị sư tại Trung Quốc. Trong dịp năm mới, người Trung Quốc thưởng thức Luahan Zhai cho bữa ăn đầu tiên với hy vọng rằng các thành viên gia đình sẽ có chế độ ăn lành mạnh trong 5 ngày đầu của năm mới. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Về Xứ Dừa Thưởng Thức Món Ngon". Nguồn: VTV Review.

